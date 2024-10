Le très décrié IMC se fait détrôner par ce nouvel indice

Depuis des années, l'IMC est critiqué en tant qu'indicateur de la santé d'une personne. Désormais, ce qu'on appelle l'indice de rondeur corporelle est de plus en plus populaire.

Plus de «Société»

L'indice de masse corporelle – ou IMC – permet d'estimer le taux de graisse corporelle. Pour calculer l'IMC, on établit un rapport entre le poids corporel et la taille. Bien qu'il s'agisse de l'un des indicateurs de santé les plus utilisés, il est tout aussi souvent critiqué. Aujourd'hui, l'indice de masse corporelle est en passe d'être détrôné, car l'indice de rondeur corporelle (IRC) est de plus en plus populaire.

L'IMC est surtout critiqué pour son classement des personnes dans les catégories surpoids, obésité ou obésité extrême. Ainsi, l'IMC ne serait pas très révélateur de la santé d'une personne.

Pendant les Jeux olympiques, la joueuse de rugby américaine Ilona Maher a critiqué l'IMC:

«Oui, j'ai un IMC de 30, je suis considérée comme étant en surpoids, mais qui d'entre vous va aux Jeux olympiques?» Ilona Maher sur Instagram

Une autre critique importante provient des personnes en surpoids et des personnes racisées. Ainsi, la National Library of Medicine a fait remarquer que la formule de l'IMC a été développée il y a près de 200 ans, qu'elle se basait exclusivement sur des données d'hommes (blancs) et qu'elle n'avait jamais été conçue pour des études médicales.

Suite à cela, l'American Medical Association (AMA) a mis en garde l'année dernière contre l'inadmissibilité de l'IMC. Ainsi, l'indicateur ne tiendrait pas compte de l'appartenance ethnique, de l'âge, du sexe et de la diversité des genres. Il ne pourrait pas faire la différence entre les personnes qui ont une masse musculaire importante et celles qui ont de la graisse aux mauvais endroits.

Schwarzenegger serait en surpoids, selon l'IMC,

Le New York Times a abordé le sujet en prenant Arnold Schwarzenegger comme exemple: «En raison de son IMC, Arnold Schwarzenegger, lorsqu'il était culturiste, aurait été considéré comme obèse et aurait dû perdre du poids», a déclaré au journal le Dr Wajahat Mehal, directeur du programme de santé métabolique et de perte de poids à l'université de Yale. «Mais quand on a mesuré son tour de taille, on voit: « Oh, il est de 32 pouces». L'équivalent d'environ 81 centimètres.

Un IMC qui indique un surpoids: Arnold Schwarzenegger à l'époque où il faisait du bodybuilding, en 1976. Image: Archive Photos

Ces faits mènent un nouvel indicateur de santé à gagner aujourd'hui en popularité: le Body Roundness Index, ou indice de rondeur corporelle en français. L'IRC est une mesure de la «rondeur» d'une personne. On utilise une formule qui tient compte de la taille et du tour de taille, mais pas du poids. La formule se présente à peu près comme suit: 364,2 - 365,5 × √(1 - [tour de taille en centimètres / 2π] 2 / [0,5 × taille en centimètres] 2 ).

Cet index permettrait de mieux évaluer l'éventuelle obésité d'une personne. Certaines études récentes du JAMA Network montrent que l'IRC pourrait également donner des indications précieuses en matière de mortalité.

L'échelle IRC se situe entre un et quinze, et selon le New York Times, la plupart des personnes obtiennent un score entre un et dix. Les personnes ayant un score IRC de 6,9 ou plus avaient le plus grand risque de mourir d'un cancer, d'une maladie cardiaque ou d'une autre maladie. Il existe des calculateurs en ligne permettant de calculer l'indice de rondeur corporelle.

Plus d'articles sur la santé: Les Suisses sont frappés par «une nouvelle pandémie»

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci