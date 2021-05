Blogs

Divertissement

Horoscope: Je le savais (mais je vous l'ai pas dit)



Image: Keystone/watson

L'horoscope

Je le savais (mais je vous l'ai pas dit)

La troisième place de la Suisse à l'Eurovision n'est pas une surprise, du moins pour moi. Tout comme votre semaine, qui est décrite ci-dessous (je vais pas non plus vous expliquer le principe d'un horoscope, merde).

Bélier ♈️, vous subissez le quotidien:

Du type qui vous demande s'il peut vous passer devant à la caisse («j'ai juste un article»), au déménagement de votre pote («je paie les pizzas qu'on mangera par terre: la table arrive jeudi»), en passant par WhatsApp qui a changé ses conditions d'utilisation : vous dites oui à tout, même si, dans l'ordre, vous voudriez répondre:

Et moi j'en ai juste rien à foutre;

Désolé, je peux pas aujourd'hui, mais mon aide arrive jeudi;

Non WhatsApp, je ne veux pas mais ma liberté s'arrête où ma paresse commence.

Tu sais très bien que je ne vais pas prendre le temps de les lire, tes nouvelles conditions – tout comme j'ai pas lu 1984 d'Orwell – mais je vois venir la combine.

Pour les Taureau ♉️, ça se calme. Comme les Palestiniens et les Israéliens, vous avez conclu un cessez-le-feu avec votre rythme de vie. Est-ce que c'est parce Jupiter vous a aidé à enfin trouver la pièce manquante au puzzle de votre paix intérieure?

Non, faut pas déconner non plus. C'est parce que vous avez congé lundi et qu'une semaine de quatre jours c'est plus calme qu'une semaine de cinq jours.

Si vous êtes Gémeaux ♊️ et du premier décan: Joyeux anniversaire! Profitez de demander des trucs à vos proches dont c'est pas l'anniversaire, un peu pour vous et beaucoup pour les emmerder.

Par exemple de l'aide pour votre déménagement (si vous déménagez, sinon ça n'a aucun sens).

Cancer ♋️ vous saviez que 75 % des gens à qui l'on promet un horoscope – et qui ne l'ont pas – sont très déçus? Ben moi non plus.

Bonne semaine.

Lion ♌️ votre climat astral est au beau fixe (parce que oui, vous avez un climat astral).

La période est propice à l'amour. A tel point que même si vous rappeliez votre ex ou Karim Benzema, ça le ferait (c'est dire).

Vierge ♋️ vous avez peur pour le futur. Comme les 30'000 personnes qui ont participé à la grève pour l'avenir (sorte de grève du climat, mais où il y avait aussi des syndicats, des féministes, des anticapitalistes et des parapluies, parce qu'il pleuvait).

Alors oui, le futur c'était mieux avant. Mais n'ayez pas peur. Lundi, tout ira bien, parce que lundi c'est férié.

(Et ouais, y en a là-dedans.)

Si vous êtes Balance ♎️ et que vous avez lu l'horoscope de la semaine dernière, vous vous souvenez que je vous avais parlé de vivre sur les réserves de vos bitcoins?

LOL qu'est-ce que je peux être con des fois. L'astrologie n'est pas une science exacte.

Après, si pour placer votre argent vous écoutez un type qui «écoute les étoiles», il faut peut-être aller voir un vrai banquier (et un psy).

Les Scorpion ♏️ à grosse queue (sic mais lol quand même) stockent les rayons ultraviolets la journée pour chasser la nuit.

Source: National géographique wild France.



Image: Shutterstock/watson

Et les Capricorne ♑️ d'ajouter: Quand on parle de barrages en Valais, à force on sait plus si c'est pour la Grande Dixence ou le FC Sion.

Les Sagittaire ♐️ vous avez la nostalgie du passé. Grâce à la nouvelle lune, le moment est parfait pour organiser une réunion d'anciens amis d'école. Un peu comme l'équipe de Friends:

Image: lâchement pompée d'un compte Twitter qui a dû la prendre sur Instagram.

Rien à voir avec l'image mais en planifiant votre soirée, n'oubliez pas que le plastique c'est mieux pour les Tupperware que dans le visage.

Si vous êtes Verseau ♒️, vous êtes un peu négatifs, puisque vous vous dites:

«Super… plus que sept jours avant que les restaurants rouvrent complètement mais qu'on s'en foute parce qu'il fera assez beau.» Ou encore:

«Génial… Plus que 67 jours avant l'arrivée du passeport vaccinal qui nous permettra de refaire des trucs qu'on n'aimait déjà pas faire, comme attendre son vol Easyjet aussi longtemps la durée prévue du vol Easyjet.»

NON MAIS OH!? Arrêtez de râler, vous vous prenez pour qui? Des employés de commerce qui bossent à l'État? Ou pire, des Français?

Oui, c'est chiant. Oui, notre quotidien ressemble à un orteil qui se prend un coin de table. Mais ça pourrait être pire. Vous pourriez vraiment être employé de commerce à l'État.

Si vous êtes Poissons ♓️, vous êtes très déçus du résultat de Gjon’s Tears. Mais comme disent les nazes: «l’important c’est de participer. Et de gagner le vote du Jury. Et de toute façon pas besoin de gagner quand on est déjà les meilleurs. Et pis, l’Eurovision, c’est surfait.» Enfin bon, au moment où vous lisez ces lignes, vous êtes déjà passé à autre chose (Gjon’s qui ?)

