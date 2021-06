Blogs

Divertissement

Les 12 signes (du zodiaque) qui montrent que la Suisse va gagner l’Euro



Image: Keystone/watson

Oui, la Nati va gagner, vous avez bien lu. (C’est l’horoscope ici pas une boule de cristal.) Ah et sinon, je vous dis aussi comment sera votre semaine.

Bélier ♈️ : vous vous sentez floués. Vous avez cliqué sur cet article au titre franchement aguicheur en espérant y découvrir une analyse footballistique de qualité, et non pas un horoscope.

Vu que je n'aime pas laisser des lectrices et lecteurs mécontents, voilà mon analyse sur le niveau de jeu de l'équipe de Suisse (préparez-vous, ça décoiffe). Le truc le moins gênant que l'on ait vu mercredi soir à la télé, c'était ça:



Si vous êtes toujours pas contents, vous pouvez écrire une plainte à je-suis-chiant@watson.ch.

Taureau ♉️, vous avez un temps de retard sur le reste du monde ces jours. Tels des Ricardo Rodriguez ordinaires, vous fantasmez beaucoup sur une qualification en 8e de finale de la vie. Mais rassurez-vous, le problème ne vient pas de votre équilibre astral.

C'est parce que vous multipliez les afterwork en terrasse, ou que vous vous retrouvez à regarder un vieux Finlande-Russie à 15h un mercredi. Reprenez-vous si vous espérez un avenir professionnel sérieux. (C'était pas mal Finlande-Russie quand même. Non ?)

Gémeaux ♊️, c'est bien simple, on pourrait vous cuire un œuf au plat dessus. Avec le retour des températures estivales, vous êtes chauds et surtout IN-TE-NABLES. La preuve:



Image: Keystone/watson

Cancer ♋️: cette semaine, Mars (la planète, pas le chanteur Bruno) vous met de bonne humeur. Vous avez envie de sourire à toutes les personnes que vous croisez dans la rue.

Faites attention si ces personnes sont des Gémeaux, ça pourrait être mal interprété.



La nostalgie vous gagne, Lion ♌️. Vous étiez sûrs que vous serez contents de voir la fin du tunnel, mais le COVID vous manque.

C'était pratique que ça monopolise l'actualité: il n'y avait pas besoin de suivre l'actualité. C'était si bien d'avoir une excuse pour être fatigués et pour ne pas voir des gens.

Là, il reste quoi? Les effets de la deuxième dose de vaccin pour rater un jour de boulot… Bof.

Le COVID pourrait bien rejoindre la météo et les vacances, fameux sujets de conversation de secours chez le coiffeur.

Si vous êtes Vierge ♍️, Pluton vous conseille de vous projeter vers l'avenir. Pas que le futur s'annonce particulièrement super («demain c'était mieux avant», comme disait Marty McFly), mais parce qu'à force de regarder derrière, vous risquez de choper un torticolis.

Et les Capricorne ♑️ d'ajouter: Hé mais derrière c'est sympa des fois quand même 🤣🤣🤣

Le soleil vous mène la vie dure, chers Balance ♎️. A peine vous étiez-vous remis au sport qu'il se repointe et incite tous vos proches à vous proposer des apéros.

Alors comment faire pour tenir? Dire non et mourrir à l'âge de 200 ans, malheureux, mais en bonne santé?

Ou dire oui et finir essoufflés à chaque fois qu'un obstacle de type escalier ou bus en avance se présente devant vous?

Aucune idée. Mais si vous optez pour l'apéro, appelez ça un «sommet», comme à Genève. Ça fait plus classe.

Les Scorpion ♏️ vivant dans le sable utilisent leurs pattes pour s'orienter, en décelant les vibrations du sol. (À force, on va devenir incollables sur ces petites bêtes).

Source: Larousse



Image: Shutterstock/watson

Les Sagittaire ♐️ désespèrent. Derrière cette rime riche, se cache pourtant une bien pauvre réalité. Vous devez le confesser… avec le retour des beaux jours, les propositions commencent à arriver (surtout passés 30 ans): VOUS N’AIMEZ PAS LA RANDONNÉE.

Non mais parce que c'est chiant. Il faut une veste multicolore chère. Il faut des chaussures multicolores chères. Il faut des shorts gris chers.

Et pas parce que c'est utile. Mais juste parce que sinon les gens qui vous ont proposé la randonnée vont se moquer de vous. Pour survivre cet été, Saturne ne voit qu'une option: foulez-vous la cheville. Mercredi est un jour optimal pour ça.



Si ça arrive vraiment, vous pouvez écrire une plainte à je-suis-chiant-et-blessé@watson.ch.

Les Verseau ♒️, eux non plus n'aiment pas marcher. Ils préfèrent sprinter vers leur destin, tels des winners.

C'est le cas de Jeff Bezos (calmez-vous les Gémeaux, c'est son nom de famille) qui ira dans l'espace en juillet.

AH OUAIS ?! Et ben l'espace moi j'y suis chaque semaine pour voir l'avenir des gens, OK? Et tu sais ce que j'y lis pour toi, Jeff?! Que t'es nul: «gnagnagna je vais dans l'espace avec tout mon argent nul de gros nul pour compenser le fait que je suis chauve».



Erratum à moi-même Balance ♎️: prenez quelques jours de repos.

Les Poissons ♓️ sont un peu pénibles. Pas parce que les astres les rendent mal lunés (vous l'avez? Enorme.). Mais bien parce qu'ils arrivent en dernier dans l'ordre des signes astrologiques et qu'il faut donc conclure le texte avec eux.

Sont-ils pour autant condamnables, tels des militants du climat astrologiques? Non. Vous êtes très sympas, les Poissons. Et vous allez passer une supère (féminin de super) semaine ❤️.

Non mais parce qu'un peu d'amour dans ce monde de brutes ça fait jamais de mal.