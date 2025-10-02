Bientôt, les vignes du Lavaux se pareront d'orange. Copyright: Maude Rion

Trois activités incontournables en Lavaux

Envie de partir en excursion? L’automne est idéal pour une excursion en Lavaux. Conseil: en transports publics, vous voyagez à des prix particulièrement avantageux.

lilli fennes

Incontournable n° 1: randonnée panoramique depuis Chexbres

Profitez de vues splendides sur les vignes, les montagnes et le Léman. Copyright: Maude Rion

Le Lavaux est l’une des régions viticoles les plus connues de Suisse. Ses vignobles en terrasse s’étendent sur une surface d’environ 800 hectares et offrent une vue magnifique sur le Léman et les Alpes.

Vous pouvez vous y rendre facilement en transports publics. L’une de ses plus belles randonnées, la «Route des Grands Crus», part de la gare de Chexbres-Village et traverse les vignobles pendant une heure et demie pour rejoindre le paisible village viticole d’Epesses. Ce sentier didactique offre un aperçu passionnant de la production viticole au fil de ses huit étapes. Vous y découvrirez non seulement le spectaculaire panorama de Lavaux, mais aussi son histoire et sa tradition viticole. Bien entendu, vous aurez également l’occasion de déguster quelques bons vins, et même d’en commander directement en ligne grâce à des codes QR.

Incontournable n° 2: Lavaux Panoramic

Chexbres est aussi le point de départ du Lavaux Panoramic, un petit train touristique qui sillonne les vignobles. Copyright: Lavaux Panoramic

Vous souhaitez découvrir les vignobles tout en étant confortablement installés? Alors montez dans le Lavaux Panoramic à Chexbres! Dans un décor de rêve, ce charmant petit train vous mène aux pittoresques villages viticoles de Saint-Saphorin et Chardonne à travers les vignobles en terrasse. Des tours à thème, notamment des visites de cave en soirée, sont également proposés.

Incontournable n° 3: Mont Pèlerin et ascenseur panoramique Plein-Ciel

Depuis Vevey, le funiculaire grimpe jusqu’au Mont-Pèlerin, avec une vue imprenable sur les vignes et le Léman. Copyright: montreuxriviera.com

Et pour terminer, un autre incontournable: une excursion automnale à Vevey. Dans la vieille ville ou au bord du lac, vous pourrez découvrir le meilleur de l’art et de la culture dans un cadre méditerranéen, avant de vivre une expérience inoubliable en pleine nature, à 65 mètres du sol. Un funiculaire historique vous mène confortablement de l’arrêt Vevey-Funi (départ toutes les 20 minutes) à l’impressionnant Mont Pèlerin en traversant les vignobles de Lavaux et le village de Chardonne. Conseil: en marchant un peu depuis la station supérieure jusqu’à la tour Plein Ciel, vous pourrez admirer des vues spectaculaires sur le Léman.

Peu importe le tour pour lequel vous optez, la région de Lavaux regorge de paysages de cartes postales (vignobles, lac et Alpes), comme s’il s’agissait du plus beau cinéma en plein air du monde. Une excursion dans cette région pleine de charme donne l’impression d’être en vacances, encore plus si elle s’accompagne d’une dégustation des crus locaux.