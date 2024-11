Le parc du musée est l'endroit idéal pour se préparer à l'exposition d'art à venir. image: Julien Mayer

En Train

7 musées suisses facilement accessibles par le rail

De Vevey à Bâle, d’Aarau à Lugano, la Suisse regorge de musées passionnants. Et avec les transports publics, vous profiterez de votre excursion en toute décontraction. Montez à bord, c’est parti!

michael grube

Plus de «Blogs»

Contenu en partenariat avec les CFF



Informations

Laissez-vous séduire par ces musées suisses et profitez des avantages des transports publics: heure d’arrivée prévisible, voyage serein et offres dégriffées attrayantes. Découvrez tous les avantages des transports publics:



Offres dégriffées

Profitez de billets dégriffés avec jusqu’à 50% de réduction et de cartes journalières dégriffées dès 29 francs. Achetez tôt pour payer moins cher:



Il ne s'agit pas d'un contenu payant. Le contenu de ce blog est en partenariat avec les CFF.Laissez-vous séduire par ces musées suisses et profitez des avantages des transports publics: heure d’arrivée prévisible, voyage serein et offres dégriffées attrayantes. Découvrez tous les avantages des transports publics: cff.ch/avantages Profitez de billets dégriffés avec jusqu’à 50% de réduction et de cartes journalières dégriffées dès 29 francs. Achetez tôt pour payer moins cher: cff.ch/economiser Il ne s'agit pas d'un contenu payant.

Musée de la Confrérie des Vignerons à Vevey

Le musée présente l'histoire aux multiples facettes de la confrérie et de ses fêtes. image: Confrérie des Vignerons

Avez-vous déjà entendu parler de la Fête des Vignerons, cet événement unique qui n’a lieu qu’une fois par génération à Vevey? Peut-être même avez-vous eu la chance d’assister à la dernière édition, en 2019? La Confrérie des Vignerons, qui organise cet événement, possède son propre musée dans la ville située au bord du Léman. Depuis la gare de Vevey, il vous faudra 9 minutes de marche environ pour rejoindre ce «château» du XVIe siècle.

L’exposition permanente au premier étage du musée vous permettra de découvrir la longue histoire de la confrérie et de la Fête des Vignerons, du Moyen-Âge à aujourd’hui, à travers d’innombrables gravures, documents, photographies, films et costumes. La maison abrite par ailleurs les collections du Musée historique de Vevey.

Fondation Beyeler à Riehen

Le bâtiment d’exposition conçu par Renzo Piano offre une vue imprenable sur le parc environnant. image: Julien Meyer

La Fondation Beyeler est probablement le musée d’art le plus renommé de Suisse. Elle est connue à l’international pour son importante collection d’art moderne et contemporain ainsi que pour ses expositions temporaires spectaculaires. Le bâtiment d’exposition créé par Renzo Piano se trouve dans le cadre idyllique d’un parc de Riehen, dans la banlieue bâloise. Une extension de l’architecte suisse Peter Zumthor est en cours de construction. Vous pouvez vous rendre facilement au musée depuis la gare de Bâle CFF avec le tram jusqu’à l’arrêt «Riehen, Fondation Beyeler».

Et ce n’est pas tout: les moins de 25 ans bénéficient de l’entrée gratuite!

Aargauer Kunsthaus à Aarau



Grâce au nouveau bâtiment de Herzog et de Meuron inauguré en 2003, le musée des beaux-arts d’Argovie compte désormais quelque 3000 m2 de surface d’exposition. image: Aargauer Kunsthaus

Ouvert en 1959, l’Aargauer Kunsthaus est l’un des musées d’art les plus importants de Suisse. Vous y trouverez l’une des plus belles et des plus complètes collections publiques d’art moderne suisse, avec des œuvres allant de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, et notamment des peintures de Caspar Wolf, de Johann Heinrich Füssli et d’Arnold Böcklin. À cela s’ajoutent plusieurs fois par an des expositions temporaires fascinantes ainsi que des visites guidées et événements publics.

Depuis la gare d’Aarau, vous pouvez facilement rejoindre le musée à pied en 8 minutes environ, ou prendre le bus jusqu’à l’arrêt «Aarau, Kunsthaus».

Kunstmuseum Thurgau et Ittinger Museum, chartreuse d’Ittingen

Le musée d’Ittingen permet aux visiteuses et visiteurs d’accéder aux locaux historiques de l’ancienne chartreuse. image: on Holidays again

Vous pouvez rejoindre facilement le musée des beaux-arts de Thugovie au départ de la gare de Frauenfeld, en prenant le bus jusqu’à l’arrêt «Kartause Ittingen» ou «Warth, Gemeindehaus», et repartir depuis ces mêmes arrêts. Le cœur du musée est constitué par la collection d’art du canton de Thurgovie, rassemblée en 1942 et comptant aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers d’œuvres. Une bonne partie des salles d’exposition se trouve dans un ancien monastère, la chartreuse («Kartause»). Vous pouvez d’ailleurs visiter le monastère lui-même, qui abrite le musée d’Ittingen.

Conseil: vous trouverez dans l’élégant restaurant Mühle des plats de saison préparés avec des ingrédients issus de sa propre production et pourrez même, si vous le souhaitez, passer la nuit à l’hôtel Kartause.

Kunst Museum Winterthur

Retrouvez presque toute l’histoire de l’art, du baroque à l’époque contemporaine, sur les trois sites du musée des beaux-arts de Winterthour. image: Schweiz Tourismus

Répartie sur trois sites, la vaste collection du Kunst Museum Winterthur rassemble des œuvres du XVIIe siècle à nos jours, de Rembrandt à Caspar David Friedlich et de Picasso à Richter. À cela s’ajoutent régulièrement des expositions temporaires et des événements. Vous pouvez rejoindre le site du Stadthaus en 10 minutes à pied depuis la gare de Winterthour et celui de Villa Flora avec le bus jusqu’à l’arrêt «Winterthur, Gewerbeschule».

MASI Museo d’arte della Svizzera italiana, pôle culturel LAC à Lugano

Les salles d’exposition lumineuses offrent des vues pittoresques sur le lac de Lugano. image: Claudio Bader

Le musée d’art de la Suisse italienne, MASI, est réparti sur plusieurs sites. Dans le bâtiment LAC (Lugano Arte e Cultura), sur les rives du lac de Lugano, des œuvres d’art moderne et contemporain sont exposées sur trois étages. La ligne 4 du bus vous emmène de la gare de Lugano à l’arrêt «Piazza Luini» en 6 minutes environ. De là, il ne vous reste plus que quelques minutes de marche pour arriver au bâtiment LAC.

Musée HR Giger à Gruyères

L’exposition laisse également la place à des œuvres volumineuses de l’artiste. image: La Gruyère Tourisme

Loin de se l’imaginer quand on arrive dans la pittoresque petite ville médiévale de Gruyères, on trouve ici, dans le château Saint-Germain, un musée dédié à l’inventeur de la créature d’«Alien»: l’artiste suisse HR Giger, décédé en 2014. C’est lui-même qui a acheté et ouvert cet établissement en 1998. Outre un grand nombre de ses propres œuvres, dont bien sûr des pièces de la saga «Alien», vous pouvez également y admirer des œuvres fantastiques d’autres artistes issues de la collection de Giger.

Conseil: ne manquez pas de prendre un café ou un verre dans le bar HR Giger qui se trouve juste en face. Ici aussi, bien entendu, toute la décoration est dans le style du célèbre monstre de cinéma.

Depuis la gare de Gruyères, prenez simplement le bus en direction de «Gruyères, Ville». Il est également possible de venir à pied au musée, en comptant 20 minutes environ.