Le mois de novembre donne-t-il vraiment envie de crever?

«Il y a effectivement plusieurs choses qui se passent sur le plan météorologique.

D'abord, les températures baissent. À Genève en octobre, il a fait 14 °C en moyenne, contre 8 au mois de novembre.Le stratus et autres brouillards sont également plus fréquents. Novembre s’appelait d’ailleurs «brumaire» dans le calendrier révolutionnaire français.

Et surtout les jours deviennent de plus en plus courts, ce qui n'est pas sans conséquence pour notre santé. La plus grande part de notre approvisionnement en vitamine D vient de la synthèse effectuée par la peau, lorsqu’elle est exposée au soleil. Le processus contribue de 80 % à 90 % à l’apport nécessaire au corps humain. L’hiver ne lui est guère favorable... Petite subtilité : dès le 10 décembre environ, on recommencera à gagner des secondes de jour, en fin de journée, bien que l'on en perde encore plus le matin. Cela peut remonter le moral des lève-tard.

Novembre, c'est enfin la période des tempêtes et des premières neiges. Ce qui peut créer des tensions, par exemple pour les gens bloqués sur la route après le travail. D'ailleurs, il faudra faire attention en cette fin de semaine, ce n'est pas impossible qu'il neige.»

