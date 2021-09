Suisse

Blogs

Peut-on dormir debout?



Image: Shutterstock X watson

L'enquête à 2 balles

Est-ce qu'on peut dormir debout?

Si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi pas? Non parce qu'on se pose des questions sur le sens de la vie, mais on oublie de s'interroger sur des choses très triviales.

Benjamin Décosterd Benjamin Décosterd Suivez-moi Se désabonner

Dormir, c'est super. Parce que ça permet de faire plein de choses ensuite, comme aller au travail, faire des courses, et se réjouir d'aller se coucher.

Mais justement, est-on vraiment obligé de le faire? Se coucher, donc. (Parce que travailler oui, c'est évident, il faut le faire. Sinon, après c'est le «cheni, avec tous ces jeunes qui font la grève du CO 2 en postant des TikTouk», comme on dit au PLR.)

Et bien la réponse n'est pas si évidente que cela.

Image: Internet X watson

Donc, que dit la science Internet à ce sujet?

Au quotidien, certaines zones de notre cerveau peuvent s'endormir sans que l'on s'en aperçoive. Cela peut arriver lorsque l'on est privé de sommeil. C'est une sorte de «sommeil partiel». Techniquement, il est possible de dormir debout. Ça s'appelle le somnambulisme et c'est lorsque l'on est dans la phase de sommeil lent léger. Mais lorsque l'on entre dans la phase de sommeil lent profond, tous nos muscles se relâchent (sauf ceux qui permettent de ne pas mourir). Ce qui empêche de vraiment dormir debout.



Alors évidemment, 1 290 caractères pour résumer la première page de Google, ça fait beaucoup, et vous méritez mieux, chères watsons et watsonnes. Je suis donc allé chercher les avis des experts les plus éveillés en matière de sommeil.

Il s'agit des membres du Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du 9e meilleur hôpital du monde. (Oui c'est le Chuv, mais c'est plus classe de l'appeler le «9e meilleur hôpital du monde».)

Et voilà ce que dit Raphaël Heinzer, Professeur associé et Médecin chef du CIRS:



«Techniquement, notre cerveau peut s'endormir lorsque l'on est debout ou assis. Mais le sommeil sera de courte durée, car la relaxation musculaire qui survient à l'endormissement provoquera une chute de la tête en avant qui nous réveille aussitôt! On en a tous fait l'expérience dans un avion ou lors d'une conférence ennuyeuse».

Mais il y a une exception, toujours d'après Raphaël Heinzer:

«Les standing babas, que l'on trouve en Inde, ont fait voeu de ne jamais se coucher. Ils appuient leur torse sur des sortes de balançoires pour dormir debout»

Standing baba, un métier qui requiert certainement beaucoup moins de conférences ennuyeuses que celui de médecin chef: Image: Pinterest

Donc, si l'on résume, à part trois hippies à Bombay, les humains doivent dormir couchés. En d'autres termes, on est LES PLUS GROS NAZES du règne animal. Non?

La réponse de Raphaël Sartori, biologiste: «Le gain énergétique est meilleur en dormant couché. Rester debout nous demanderait trop d'énergie. Donc, pour des questions physiologiques, il vaut mieux être allongé.

Dans le règne animal, ce n'est pas tout à fait pareil. Le sommeil n'est pas le même. Plus un animal est primitif, moins son cerveau aura besoin de déconnecter et d'un cycle de sommeil complexe.

Les poissons ou les insectes ont par exemple des phases de sommeil qui ne durent que quelques secondes. Certains oiseaux peuvent dormir en volant (réd: certainement grâce au fameux «sommeil partiel» cité plus haut.)

Mais du côté des mammifères, comme nous la plupart adopte une position allongée ou assise pour dormir. Même les cachalots dorment à la verticale, sans que l'on sache vraiment pourquoi».



Et voilà la preuve en images (et en anglais, parce que cachalot s'y dit sperm whale PTDRRR):

Donc voilà, maintenant vous arrêterez d'avoir peur qu'on vous juge si vous dormez de manière bizarre.

Et, surtout, vous saurez qu'on ne peut pas vraiment dormir debout. Mais que ce n'est pas grave, parce que pas très utile.