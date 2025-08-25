Le site se trouveau au Mont-sur-Lausanne. Keystone

Une aire inédite pour les gens du voyage s'ouvre près de Lausanne

Vaud inaugure sa première aire officielle pour les nomades suisses, jusqu’à quinze caravanes pourront séjourner au Mont-sur-Lausanne.

Le canton de Vaud et la Municipalité du Mont-sur-Lausanne ont inauguré lundi une nouvelle place de passage pour les gens du voyage suisses. Ouvert de mars à octobre, le terrain équipé permettra à cette minorité nationale reconnue de s’installer pour de courts séjours.

Fruit d’une collaboration étroite entre l’Etat et les autorités communales, cette première aire cantonale officielle et pérenne en Suisse romande vise à répondre à un besoin récurrent de places d’accueil pour les nomades, rappelle le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES).

La nouvelle place de passage cantonale du Mont-sur-Lausanne, aménagée sur une parcelle de l’Etat de Vaud, peut accueillir jusqu’à quinze caravanes. Ouverte du 1er mars au 30 octobre, elle est réservée aux Yéniches suisses qui transitent par le canton de Vaud durant cette période. Les séjours y sont limités à trois semaines maximum, permettant une rotation régulière entre les familles. (jah/ats)