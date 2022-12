bild: shutterstock / watson

Réfléchissons à des alternatives aux combustibles fossiles

Nous avons déjà abordé le sujet du chauffage. Bien sûr, baisser le chauffage a du sens à court terme lorsqu'il s'agit d'économiser de l'énergie. En revanche, à plus long terme, il vaut la peine de réfléchir à des alternatives aux combustibles fossiles. C'est ce que je fais dans ce blog et dans le suivant. Par exemple sur le bois et le solaire.

Sans les combustibles fossiles, le monde serait différent aujourd'hui. C'est grâce à eux que la révolution industrielle a pu avoir lieu au 19e siècle, qu'ils ont alimenté la croissance économique ainsi que le changement climatique.

En effet, le charbon, le pétrole et le gaz libèrent une grande quantité de gaz à effet de serre, qui sont les principaux responsables du réchauffement de la planète. De plus, leur extraction n'est pas non plus sans conséquences. Celle du charbon laisse d'énormes cratères dans le paysage et la renaturation des zones est longue et coûteuse. Nous avons tous vu les images de ce qui se passe lorsqu'un pétrolier chavire en mer. Mais même lors de l'extraction, le pétrole s'infiltre dans le sol ou goutte des pipelines qui fuient.

Moins cher à long terme

Outre le fait que les combustibles fossiles deviennent peu à peu rares et chers, ils nuisent à l'environnement. Mais cela, nous le savons déjà. Malgré cela, plus de la moitié des chauffages en Suisse sont remplacés, après leur fin, par d'autres fonctionnant avec des combustibles fossiles. Parce que nous pensons que c'est la solution la plus simple et la plus économique.

En réalité, la plupart des alternatives de chauffage sont plus avantageuses dans la durée en termes d'entretien et de coûts énergétiques. Bon, quand on remplace de cette manière, on met un peu la main à la poche – c'est vrai –, mais on contribue alors à la protection de l'environnement, ce qui est extrêmement utile et n'a aucun impact sur la vie quotidienne. Contrairement au fait de devoir baisser le chauffage au gaz ou au mazout.

«Le bois est brûlé en copeaux, en morceaux ou en pellets. Il en faut des quantités énormes, non? Où est-ce que je stocke tout ça?»

Donc, si mon chauffage au gaz devait rendre l'âme un jour – ce qui arriverait tôt ou tard –, j'aimerais vraiment le remplacer par une alternative non fossile. Mais justement, je me pose plein de questions. Le bois, par exemple. Il est censé être neutre en termes de CO₂, car sa combustion libère autant de dioxyde de carbone que les arbres en ont retiré de l'atmosphère au cours de leur croissance. Ok, c'est peut-être une idée stupide, mais l'abattage des forêts pour obtenir du bois de chauffage n'est pas si écologique que cela.

Le bois est brûlé en copeaux, en morceaux ou en pellets. Il en faut des quantités énormes, non? Où est-ce que je stocke tout ça? Il me faut une pièce supplémentaire! Et d'une certaine manière, je m'imagine un peu comme un feu de camp. Fumée, suie, cendres – non seulement ça sent mauvais, mais en plus ça ne doit pas être très bon pour l'atmosphère.

Le soleil permet-il de chauffer une maison toute l'année?

Deuxième alternative: l'énergie solaire. C'est assez logique. Les panneaux, par exemple sur le toit de la maison, collectent l'énergie de notre astre et restituent la chaleur. J'avoue que je trouve l'idée de capteurs solaires sur mon toit plutôt sexy. Ça crie un peu:

«Regardez, je suis la conscience écologique à l'état pur»

Mais, chers amis, nous vivons en Suisse. A Zurich, le nombre d'heures d'ensoleillement en 2021 était de 1734, ce qui fait 72,25 jours de soleil par an. Ce n'est pas vraiment beaucoup. Et je doute que cela suffise à chauffer une maison 365 jours par an. Ou bien si?

Ce que nous répond l'experte 👇 Corina Schick, conseillère en impulsion, BSc FHO Energie- und Umwelttechnik, experte en énergie du bâtiment et experte CECB chez Unita GmbH «Il existe trois possibilités pour se chauffer au bois: les copeaux, les bûches ou les pellets. Les premiers, en raison de leur taille, sont surtout utilisés dans l'industrie ou les bâtiments publics. Un chauffage à bûches brûle le bois quasiment sans résidus et est peu coûteux à l'achat et à l'utilisation, mais il nécessite un espace de stockage, c'est vrai. Les pellets brûlent également très proprement et un local de stockage des pellets ne prend généralement pas plus de place qu'un local de stockage des combustibles d'un chauffage au fioul. Les trois quarts des pellets vendus en Suisse proviennent de ce pays.



La loi suisse sur les forêts stipule que l'on ne peut exploiter que la quantité de bois qui repousse simultanément. La combustion du bois libère autant de CO₂ que si le bois se décomposait dans la forêt sans être utilisé. Les personnes qui se chauffent avec du bois indigène ne nuisent donc guère au climat.



L'énergie solaire est très variée et il existe effectivement ici aussi des bâtiments qui ne sont chauffés que par elle. Pour cela, il est nécessaire d'installer un grand accumulateur capable de stocker l'énergie solaire pendant plusieurs jours. Mais la plupart du temps, les installations photovoltaïques sont utilisées pour produire de l'électricité et de l'eau chaude, ainsi que pour soutenir un autre système de chauffage. La combinaison avec une pompe à chaleur est, par exemple, idéale.»



Comment allez-vous, chers lecteurs? Vous imaginez-vous vous chauffer au bois ou au soleil? Avez-vous des questions à ce sujet? Ou avez-vous déjà fait des expériences? Partagez-les avec nous dans la colonne des commentaires.

