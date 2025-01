Se doucher à deux? Arrêtez ça!

Image: Shutterstock

Arrêtez de vous doucher à deux!

Les astuces bidon pour économiser l'eau ne sont pas toujours d'une grande aide. Je pensais aussi qu'un pommeau de douche économique serait une bonne solution. Mais je me suis perdue dans cet univers infini et mon chéri a dû voler à mon secours.



Sabina Galbiati Suivez-moi

Il ne s'agit pas d'un contenu payant.​​ Ce blog est un partenariat de contenu avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur www.suisseenergie.ch

S’il y a bien une chose qui m’agace, c’est les articles remplis de conseils pour économiser l’eau à l'heure de la douche ou du bain. Ils provoquent des débats beaucoup trop passionnés.



Dès qu’un article ou une statistique sur les habitudes de douche ou de bain fait surface, les discussions se transforment en véritables guerres d’hygiène dans les commentaires. Sauf qu'à la fin de ce tumulte, la quantité d’eau qui coule dans le Rhône ne change pas.



Pourtant, réduire notre consommation d’eau chaude pourrait réellement faire une différence. Avec environ 15% de l’énergie domestique dédiée à chauffer de l’eau, il s'agit là d'un levier intéressant. Mais encore faut-il s’y prendre correctement.

Le top des astuces inutiles

En tête de liste des conseils inutiles, on trouve: «se doucher à l’eau froide». Ça peut sembler cool en été, mais en hiver? Un vrai calvaire. Juste derrière: «prendre sa douche à deux». Ce qui, en réalité, consomme souvent plus d’eau. Croyez-en mon expérience.

D’autres astuces comme «prendre des douches courtes» ou «couper l’eau quand on se savonne» sont un peu plus sensées. Certaines personnes utilisent même des playlists spéciales de deux à quatre minutes pour chronométrer leurs douches.

Par curiosité, j’ai chronométré les miennes: six minutes environ. Si je coupe l’eau pendant que je me savonne, je peux descendre à quatre minutes. Je vois donc un certain potentiel d’amélioration.



Couper l’eau? Plus facile à dire qu’à faire en hiver

Mais en hiver, couper l’eau, même durant quelques secondes représente un vrai défi. Avec une température ambiante de 21°C chez moi, il ne fait déjà pas très chaud. Alors rester nue et mouillée sous la douche pendant ce temps-là? Non merci.



C’est pourquoi un pommeau de douche économique avec régulateur pour robinet semblait représenter une solution parfaite. Mais je n’étais pas préparée à la jungle que constitue le marché des pommeaux de douche.



Quand chercher devient un casse-tête

Tout a commencé par un test de pommeaux de douche sur lequel je suis tombée dans l’émission Kassensturz. J’y ai appris que tous ne se valent pas. Premier coup dur. Après quelques recherches, j’ai trouvé un modèle parfait, qui n’était bien sûr plus en vente. Deuxième coup dur. J’ai alors cherché une alternative, mais je me suis rapidement perdue dans l’offre pléthorique. Troisième coup dur.



Je peux tout à fait comprendre que les fabricants doivent maintenir le marché à flot, comme c'est le cas pour beaucoup de choses. Où irions-nous s'il n'y avait que trois ou quatre pommeaux de douche vraiment bons entre lesquels choisir?



Des embouts qui mettent à bout

Comme je me suis lamentée les jours suivants auprès de mon conjoint, il s'est senti obligé de me trouver lui-même un pommeau de douche. Quatre jours plus tard, j'avais mon nouveau pommeau de douche économique et les embouts pour robinet.



Remplacer un vieux pommeau de douche par un nouveau n'est pas si compliqué. On dévisse, on revisse, et hop, c’est fini. Avec les robinets, par contre, les choses sont un peu plus corsées. Dans la cuisine, j’ai pu démonter l’embout à l’aide d’une pince, mais impossible d’installer le nouveau. Jusqu’à ce que je réalise qu’un vieux joint en caoutchouc était resté coincé dans l’ancien embout. Dans la salle de bain, l’embout refusait carrément de se dévisser. J’ai dû emprunter des outils à mon chéri. Avec un peu de détartrant et beaucoup de patience, j’ai finalement réussi à venir à bout du «monstre » et à installer le nouvel embout.



Si les différences sont presque imperceptibles avec les robinets, je dois avouer que la nouvelle douche m’a un peu déstabilisée au début. Par réflexe, je voulais constamment ouvrir davantage le robinet… ce qui ne servait évidemment à rien.

Si je devais donner un avis façon A bon entendeur, cela donnerait quelque chose comme ça: consommation d’eau: top (max. 6 l/min), sensation du jet standard: ok et agréable (en plus très silencieux), surface couverte: bonne, prise en main: bonne, réglage des niveaux: bon, test de chute et maintenance: non réalisés.

Mais bon, soyons honnêtes: ça reste un pommeau de douche qui utilise moins d’eau. Je suis ravie et, si l’on en croit les chiffres des experts, je réduis ma consommation d’eau chaude de 50% sous la douche. Conclusion: je ne peux que recommander cet objet.



Et vous, avez-vous des astuces pour économiser l’eau? N’hésitez pas à les partager dans les commentaires!​