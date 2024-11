Mon apprentissage du chauffage a été un lamentable échec

Image: Shutterstock

Mon apprentissage du chauffage s'est soldé par un lamentable échec

Notre chauffage date de la dernière ère glacière. Obtenir une température raisonnable dans mon appartement relève donc du domaine de l'impossible. Et quand j'ai demandé à mon propriétaire de remplacer le chauffage, il m'a répondu un truc du style: «oui, mais vous comprenez...» J'ai compris.



Durant longtemps, je devais à peine chauffer mon logement. La maison est en effet très ancienne, non isolée, toujours chauffée au gaz naturel et les fenêtres remontaient presque au début du siècle dernier. Je ne comprenais d'ailleurs pas bien pourquoi j'avais si peu besoin de chauffer. Jusqu'à l'hiver 22/23.



Avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, le chauffage au gaz naturel ne coûtait pratiquement rien. C'est pourquoi je suppose que mes voisins chauffaient leurs appartements à un bon 25°C... et donc mon appartement avec.



Mais quand notre propriétaire nous a prévenus de la hausse des frais de chauffage pour l'hiver 22/23 et nous a «recommandé» de payer plus de charges chaque mois, nous avons compris que chauffer le logement allait coûter beaucoup plus cher et que les voisins allaient être moins «généreux». J'ai donc dû augmenter mon chauffage cet hiver-là, même si nous avions obtenu des fenêtres à triple vitrage dans l'intervalle.



Quand j'ai appris à chauffer

Problème: le chauffage de la maison est si vieux que le régulateur de température n'a même pas de niveaux:

«Il suffit de tourner la roue qui sort du mur et d'utiliser un savant calcul: 'poignet multiplié par pi'»



Mais comme mon appartement est petit, il a tendance à devenir bouillant en un rien de temps. Je n'arrête donc pas de tourner ce régulateur et je ne trouve pas la température adaptée à mon appartement. J'ai fini par abandonner.



Désormais, je règle le chauffage juste un peu plus que le minimum. Car après tout, chaque degré en moins permet d'économiser environ 6% d'énergie de chauffage.

Lorsque je télétravaille, je m'assieds sur un coussin chauffant que j'allume en fonction de mes besoins. Un pull en laine et des chaussettes épaisses sont de toute façon de rigueur. Je ne risque plus de boire trop peu avec tout le thé chaud que j'ingurgite. Et la nuit, je n'ai pas besoin de dormir dans une chambre surchauffée. En fonction de la température extérieure, il fait environ 21°C dans mon appartement.



L'explosion des prix était l'occasion parfaite​

La meilleure solution serait bien sûr de remplacer ce vieux truc par un nouveau chauffage écolo. Mais lorsque j'en ai parlé à mon propriétaire après l'explosion des coûts de chauffage, il m'a répondu quelque chose du genre: «Ce n'est pas possible pour plein de raisons et tout et tout, vous savez bien.»

Je «sais bien» qu'il pense que cela ne vaut pas la peine pour lui à cause des coûts d'investissement. Avec notre ancien chauffage, il ne pourrait probablement répercuter qu'une petite partie sur le loyer, car le remplacement du chauffage aurait plutôt pour effet de maintenir la valeur du bien et non de l'augmenter. Mais je ne suis évidemment pas une experte en droit du bail. Et puis, en fonction du type de chauffage, il devrait d'abord isoler correctement le bâtiment.



Ce que dit le calculateur des frais de chauffage

Pour toutes celles et tous ceux qui possèdent leur propre maison ou qui sont en mesure de présider aux destinées de leur étage ou de leur appartement, la situation est bien différente. Tous les calculateurs de frais de chauffage que l'on trouve sur Internet, par exemple sur chauffezrenouvelable.ch, disent à peu près la même chose: la variante de chauffage la plus avantageuse serait dans la plupart des cas une pompe à chaleur. Les coûts d'investissement sont certes les plus élevés. Mais en contrepartie, les coûts énergétiques et d'entretien sont si bas que les coûts annuels sont ensuite les plus bas par rapport aux autres systèmes de chauffage.



En fin de compte, cela dépend bien sûr de la taille de l'immeuble, du système de chauffage actuel et des normes de construction. Dans notre cas, le chauffage urbain serait probablement une bonne option. Mais pour cela, il faudrait d'abord une source de chaleur à proximité, ce que nous n'avons pas chez nous.



Un lien pour les propriétaires. .. et pour le mien

Je ne suis définitivement pas une experte en chauffage et si j'avais ma propre maison, je me ferais d'abord conseiller de manière approfondie. Après tout, il existe un programme national d'encouragement «Chauffez renouvelable». Tout un chacun peut se faire conseiller gratuitement et sans engagement par un ou une spécialiste. Des conseils ensuite adaptés au bien immobilier et à ses conditions.



J'ai récemment envoyé le lien à mon propriétaire, sans aucun engagement et accompagné d'un gentil message, bien entendu. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse.



J'attends devant mon thé

En attendant, ce qui risque de durer encore un peu, je m'en tiens au coussin chauffant, au thé et au pull. Et depuis que je m'intéresse de plus près à mon chauffage et à son imprévisibilité, j'ai également appris qu'il valait mieux aérer trois à quatre fois par jour plutôt que de laisser la fenêtre entrouverte plus longtemps. Il n'y a que le soir, lorsque je cuisine, que je fais une exception. La hotte aspirante de ma cuisine est en effet tellement bruyante et inefficace que je préfère laisser la vapeur s'échapper par la fenêtre. En revanche, la porte de la cuisine reste fermée.



Et chez vous, comment réglez-vous votre chauffage? Quelles sont vos astuces pour faire des économies?