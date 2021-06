Blogs

À part LE match, qu'y aura-t-il d'important cette semaine?



Image: Keystone/watson

À part LE match, qu'y aura-t-il d'important cette semaine?

C'est la question qui agite les constellations. Heureusement pour vous, cet horoscope a la réponse.

Bélier ♈️: vous avez la tête qui explose. Ce n'est pas le travail/la charge mentale/des questions existentielles mais bien: LA GUEULE DE BOIS!



Désolé, je sais, ça tape. Je vais écrire moins fort.



Donc, cette cuite: Vous ne vouliez pas. Vous ne vouliez pas mais vous vous êtes faits avoir: «Ça rouvre, faut soutenir. Allez, un ginto pour les charges salariales. Hop, un shot pour le loyer. Bon ok, une bière pour rembourser le prêt COVID.»

Suite à cette immense pétée soirée philanthropique, Jupiter préconise de penser à vous et de vous reposer.



Les Taureau ♉️ vous n'avez pas ce problème puisque vous n'aimez pas les boîtes de nuit. Neptune vous donne raison: si c'est pour voir des gens danser tout en se faisant embrouiller ou draguer lourdement il y a déjà le Béjart Ballet.

Et on est mieux assis.

Et les Capricorne ♑️ d'ajouter: «Quelles combines dans cette compagnie de danse. Faudrait vraiment passer un coup de balais (à) Béjart» 😂🤪

Si vous êtes Gémeaux ♊️ vous craignez le match de lundi soir contre la France (oui parce que tous les Gémeaux sont Suisses. Ou du moins pour la Suisse).

Une défaite serait pratique: vous pourriez vous plaindre – pendant 20 ans – que les Français vont la ramener pendant dix ans.

Mais, plus angoissant encore que cette perspective d'être plus chiants que ceux que vous trouvez pénibles, une victoire vous terrifie. Vous n'êtes pas prêts.

Il va quand même pas falloir klaxonner et déranger les voisins après 22h, ou bien?

Si vous êtes Cancer ♋️ vous vous réjouissez du match de lundi soir contre la Suisse (oui parce que tous les Cancer sont Français. Ou du moins pour la France).

Vous n'avez pas peur du match, mais d'être stigmatisés. Vous avez réussi à vous adapter et à dire «septante», mais vous prononcez toujours «Lôsanne» et «quat'» (au lieu de quatRe).

Bref, quel que soit le score, il vous faudra rappeler à vos amis suisses qu'il y a un cœur qui bat derrière ce petit accent énervant.

Pour vous, Lion ♌️, la période est compliquée. La preuve en images:

(Donc, en jaune c'est votre semaine et en rouge c'est vous.)



Saturne (et Philippe Leuba) recommandent un Dafalgan. Et du courage.

Si vous êtes Patrick Poivre d'Arvor, ex présentateur télé insistant et Vierge ♍️, votre casier judiciaire devrait le rester aussi (malgré 23 témoignages et 8 plaintes pour viols).

Pour ce qui est de votre conscience, en revanche, Mars ne sait pas si elle immaculée.

Balance ♎️ vous êtes perdus avec tous ces assouplissements entrés en vigueur. Pour vous, ça va (trop?) vite. Alors qu'il y a un mois, les tables de plus de quatre personnes étaient encore LE MAL ABSOLU, vous avez l'impression que le léchage de barre de métro sera bientôt recommandé.



Même son de cloche (ding) du côté des Sagittaire ♐️. Vous angoissez déjà de l'automne. Après un été où l'on vous aura dit que vous pouviez vous relâcher, vous savez que l'on vous reprochera de vous être relâché.

Malheureusement, l'attitude des politiciens varie moins que le virus.

Les Scorpion ♏️ ont plusieurs prédateurs naturels: les oiseaux, les lézards, les grenouilles, ainsi que certains petits serpents et mammifères.

Source: Britannica



Image: Shutterstock/watson

Chers Verseau ♒️, vous qui êtes d'éternels optimistes (à part les Verseau pessimistes qui doivent aussi exister), vous vous réjouissez de la reprise des mariages en grand comité.

Vous n'êtes pas de ceux qui viennent aux noces pour faire la noce. Vous voulez célébrer l'amour.

En revanche, vous vous réjouissez un peu moins du début de la campagne sur le mariage pour tous. Jusqu'au vote, vous avez le sentiment qu'on ne va ni célébrer l'amour, ni faire la noce. Et Pluton craint que vous n'ayez raison.



De votre côté, Poissons ♓️ vous êtes en pleine (re)construction. La météo astrale vous force à vous réinventer. Mais comme le disent les gens qui n'ont jamais eu à le faire:

«C'est ce qui fait la beauté de la vie… 🙏 #Blessed»

Si vous êtes Jean-Bernard Simonet – pour sûr syndic de Cressier (NE, canton inondé) et peut-être Poissons – courage avec votre (re)construction.



