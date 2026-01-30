Ron Wyden, à gauche, s'interroge de l'arbitraire des décisions de Trump, sur fond de conflit d'intérêts. Keystone

La Rolex et le lingot suisses offerts à Trump indignent à Washington

Une plainte pour corruption vise les grands patrons suisses qui étaient allés séduire Trump. Maintenant, c'est aux Etats-Unis que le scandale rebondit.

Après l'annonce des droits de douane à 39% visant la Suisse, une délégation de grands patrons de l'économie helvétique était partie amadouer Trump à Washington. Dans leurs bagages, un lingot d'or dédicacé et une horloge de table Rolex.

Alors qu'une plainte pour corruption a été déposée par les Jeunes Socialistes et deux élus verts, c'est maintenant aux Etats-Unis que les parlementaires s'interrogent. L'affaire des droits de douane suisses prend ainsi une nouvelle tournure à Washington avec Ron Wyden, membre de la Commission des finances américaine.

Pour le démocrate, l’acceptation par le président de «ces cadeaux d’une valeur monétaire importante» représente «un conflit d’intérêts apparent et des violations possibles de la clause sur les émoluments de la Constitution américaine». Dans une lettre repérée par le quotidien genevois Le Temps, le sénateur s'interroge:

«Donald Trump a fait des commentaires lors du Forum économique mondial de Davos, suggérant que le taux tarifaire qu'il avait attribué à la Suisse était arbitraire et qu'il l'avait réduit à la suite de démarches entreprises par des entreprises suisses, qui auraient notamment offert des cadeaux d'une valeur monétaire importante au président pendant la négociation de l'accord-cadre.



Le public américain, les importateurs américains et les consommateurs qui paient les droits de douane ont droit à un gouvernement qui mène une politique commerciale dans l'intérêt public, plutôt que sur la base des caprices du président.»

Il va plus loin:

«Cette affaire donne l’impression que le meilleur moyen pour les partenaires commerciaux de traiter avec les Etats-Unis est de couvrir le président de cadeaux.» Ron Wyden

C'est la chronologie de la décision et l'opacité de l'affaire qui gênent particulièrement:

«Les Etats-Unis ont accepté de réduire de 39% à 15% les droits de douane sur les produits suisses, dix jours après que des chefs d'entreprise suisses offrent une montre Rolex et un lingot d'or personnalisé d'un kilo au président Trump.



Le lingot d'or vaut plus de 130 000 dollars et aurait été offert au président par le directeur de la société suisse d'affinage d'or MKS. La montre, qui n'est pas disponible dans le commerce, semble avoir été offerte au président par M. Jean-Frédéric Dufour, directeur de Rolex.»

On peut apercevoir la Rolex de table, le parallélépipède, à côté, est le fameux lingot. Image: Maison-Blanche

En rappelant qu'en Suisse, «deux législateurs ont demandé aux procureurs d'examiner si ces cadeaux enfreignaient les lois anticorruption», il souligne que ces cadeaux constituent un «conflit d'intérêts apparent et une possible violation de la Constitution américaine.»

Ce à quoi un porte-parole de la Maison-Blanche a répondu que «le seul intérêt particulier qui guide les décisions du président Trump est celui du peuple américain» et que «toute suggestion contraire est totalement infondée». Affaire à suivre. (hun)