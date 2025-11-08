A côté de leurs signatures dans le livre d’or de l’entreprise, le prince Rainier III et Grace Kelly photographiés à la sortie des usines Suchard à Serrières le 9 novembre 1960. Image: Archives de la Ville de Neuchâtel

Il s'est passé un événement oublié à Neuchâtel le jour de l'élection de Kennedy

Symbole d’un passé industriel florissant, le livre d’or de la chocolaterie Suchard, à Neuchâtel, témoigne d’un riche héritage local. Il conserve notamment la trace d’une visite princière inoubliable: celle de Grace Kelly et du prince Rainier III en 1960.

Mégane Cavin / musée national suisse

Née dans le quartier neuchâtelois de Serrières en 1826, la chocolaterie Suchard a ravi les palais du monde entier grâce à ses pralinés, ses tablettes et ses célèbres bonbons Sugus. Symbole d’une success story neuchâteloise, l’entreprise a marqué l’histoire industrielle suisse bien au-delà de ses frontières. Cette épopée s’inscrit aussi dans les pages d’un objet singulier et emblématique: son livre d’or, qui retrace les nombreuses personnalités ayant défilé dans les couloirs de cette entreprise connue partout dans le monde.

Témoignage précieux de la vie de l’usine, ce livre d’or a disparu à jamais dans l’incendie de la fabrique «L’Orientale», dans la nuit du 19 octobre 1957. Ce drame a laissé une empreinte profonde dans la mémoire de l’entreprise. Consciente de la fragilité des traces matérielles, Suchard a très tôt conceptualisé l’importance du livre d’or comme témoin de son histoire.



En 1960, tel un phénix, le livre d’or Suchard renaît de ses cendres sous la forme d’un deuxième volume. Rédigé avec soin, il témoigne d’une ambition renouvelée et de la volonté de préserver «la mémoire et le cœur d’une maison» comme on le lit dans sa première page. Aujourd’hui encore, il incarne la fierté de la région neuchâteloise. Plus qu’un simple registre, il devient un important document historique.

Les premières pages du deuxième volume du livre d’or Suchard s’ouvrent sur l’incendie de la fabrique «L’Orientale» en 1957 et la destruction du premier volume. Image: Archives de la Ville de Neuchâtel

Parmi les personnalités immortalisées dans le livre d’or figurent, outre les membres de l’équipe nationale suisse de ski de 1966, aussi bien des membres du Rotary Club que des représentants de maisons royales comme l’ambassadeur de Sa Majesté la reine du Royaume-Uni. Chaque nom inscrit dans le registre dit quelque chose de Suchard et de son époque: des alliances industrielles, des amitiés culturelles. A travers ces pages, c’est tout un monde qui reprend vie, entre dédicaces solennelles ou plus légères, et calligraphies soigneusement tracées.

Visite princière

Un couple princier a particulièrement retenu l’attention de la presse et de la communauté locale le 9 novembre 1960: le prince Rainier III de Monaco et – peut-être surtout – son épouse la princesse Grace Kelly. En visite officielle en Suisse du 8 au 11 novembre 1960, le couple fait une halte très attendue à Neuchâtel.

Accueillis dans la matinée à la chocolaterie Suchard de Serrières par le président de la Confédération Max Petitpierre, les souverains poursuivent leur visite au Château de Neuchâtel, où ils sont reçus par le gouvernement cantonal, avant de partager un dîner officiel au Château de Boudry. La journée s’achève par une dernière étape au Locle, avec la découverte de l’entreprise horlogère Tissot, autre fleuron de l’industrie régionale.

Le couple princier de Monaco en compagnie du président de la Confédération Max Petitpierre (au centre, portant des lunettes), lors de la visite des usines Suchard. Image: Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel (Suisse)

Leur passage dans l’entreprise Suchard est marqué par une réception officielle soigneusement organisée où, comme le veut la tradition, Leurs Altesses apposent leur signature dans le livre d’or de la chocolaterie. Si la visite peut sembler brève, elle est largement saluée par la presse locale qui souligne l’élégance de la princesse, la précision du protocole et la fierté visible des hôtes.

Cette visite incarne, au-delà du cérémonial, un moment de rayonnement international pour la Suisse, alors présidée par le conseiller fédéral neuchâtelois Max Petitpierre. Nul doute que c’est grâce à lui que Suchard, une des entreprises phares de l’économie helvétique, constitue l’une des étapes de la visite d’Etat monégasque.

La venue du couple princier à Neuchâtel ne relève pas uniquement du protocole officiel: elle cristallise une série d’enjeux politiques, culturels et médiatiques. L’ancienne principauté de Neuchâtel accueille une principauté moderne et bien vivante, incarnée par un duo mêlant charme et prestige.

A travers Grace Kelly, l’égérie du réalisateur et scénariste Alfred Hitchcock, Monaco se pare d’un éclat nouveau. L’actrice devenue princesse insuffle une aura glamour et contemporaine à une monarchie longtemps perçue comme vieillissante. L’événement partageait même la une de plusieurs quotidiens avec l’élection de John F. Kennedy à la tête des Etats-Unis: princier ou présidentiel, les deux couples étaient des symboles scrutés dans le monde entier.

La famille Kennedy et le couple princier de Monaco partageait la une de la Feuille d’Avis de Neuchâtel du 10 novembre 1960. Image: e-newspaperarchives.ch

L’euphorie entourant la visite de Grace Kelly et du prince Rainier III ne fait cependant pas l’unanimité. On lit ainsi dans la Feuille d’Avis de Neuchâtel du 9 novembre 1960:

«D’ailleurs qui pourrait voir dans cette visite un aspect politique? L’autre jour, la grave Nouvelle gazette de Zurich notait que la Suisse n’avait pas de frontière commune avec Monaco. Le sens de cette réception, on le verra dans le lien cordial régnant entre un des plus petits Etats souverains du monde et un Etat-canton, qui est encore jaloux de la parcelle de souveraineté que lui reconnaît la constitution fédérale.»

Notons qu’en 1960, le souvenir alors à peine centenaire de l’abolition de la monarchie à Neuchâtel est encore vif, et que les accusations de «royalisme» peuvent facilement retentir.

Le livre d’or de la chocolaterie Suchard conserve la mémoire du passage des invités monégasques, mais aussi de centaines d’autres visiteuses et visiteurs, célèbres ou non. Cet objet illustre toute la richesse symbolique que peut contenir un simple registre. Trop souvent relégué au rang d’objet anecdotique, le livre d’or offre pourtant, à travers une signature, un petit dessin ou quelques phrases, une plongée unique dans des récits collectifs et des fragments d’intimité, précieux témoins sociaux, culturels ou politiques d’une époque.

Livres d’or

Archives de la Ville de Neuchâtel

Entre la signature de l’empereur du Japon et celle de J.R.R. Tolkien, de nombreux livres d’or, issus de divers milieux et institutions, sont à découvrir dans l’exposition «Livres d’or», présentée aux Archives de la Ville de Neuchâtel.

