Mais où est donc passée la dépouille de Charlie Chaplin?

En 1977 mourrait le légendaire acteur et réalisateur Charlie Chaplin. Il fut inhumé dans le cimetière de Corsier-sur-Vevey. C’était sans compter la convoitise de deux pilleurs de tombes, qui déterrèrent et dérobèrent le cercueil avant d’exiger une solide rançon à ses survivants. Une histoire aussi macabre que rocambolesque, digne d’un film de Charlot.

Même s’il ne mesurait qu’un mètre 65, Charlie Chaplin est considéré comme l’un des plus grands artistes de son temps. Véritable icône du cinéma muet, il s’éteint la veille de Noël 1977 à l’âge de 88 ans, au terme d’une vie riche et mouvementée. Charlot est inhumé dans le cimetière de Corsier-sur-Vevey, à proximité de la propriété où il a vécu un quart de siècle. C’est le début d’une histoire abracadabrante, dont le scénario n’a rien à envier aux meilleures comédies burlesques.

Le «repos éternel» de Charlot sera de courte durée: dans la nuit du 1er au 2 mars 1978, deux individus vêtus de noir, munis de lampes de poche et de pelles, pénètrent dans le cimetière. Il s’agit de deux mécaniciens automobiles au chômage, l’un polonais, l’autre bulgare, âgés de 24 et de 38 ans. En mal d’argent, ils rêvent de posséder leur propre garage, avec un élévateur et une vaste clientèle.

Flairant la bonne affaire, les deux hommes ont imaginé un stratagème. Ils se rendent sur la tombe de Charlie Chaplin, creusent la terre et dégagent le cercueil du célèbre comédien. Ils transportent le coffre en chêne de 135 kilos hors du cimetière et le chargent dans leur fourgon. Mais que faire à présent de cette encombrante dépouille?

Nos deux compères repèrent un champ de maïs près de Noville, au bord du lac Léman, non loin de l’embouchure du Rhône. Ils y creusent un grand trou et ensevelissent le cercueil. Place ensuite à l’attente. Après la découverte de la tombe ouverte, les rumeurs vont bon train: ce pillage serait-il l’œuvre d’un collectionneur fanatique? Charlie Chaplin aurait-il été rapatrié dans son Angleterre natale, comme il en avait autrefois exprimé le souhait? D’autres voix encore émettent l’hypothèse que l’artiste était de confession juive, et qu’on aurait transféré sa dépouille dans un cimetière juif.

Après un long silence, les kidnappeurs se manifestent enfin. Ils demandent à la famille Chaplin une rançon de 600 000 dollars en échange de la dépouille. Entre-temps, la nouvelle de la tombe ouverte s’est répandue comme une trainée de poudre, tant et si bien que nos malfrats ne sont pas les seuls à poser leurs conditions: de nombreux imposteurs tentent de sauter dans la brèche pour extorquer de l’argent aux Chaplin. Les deux complices se voient donc obligés de prouver qu’ils sont en possession du corps, et dévoilent une photo du cercueil posé au milieu du champ de maïs, à côté de la fosse.

Ils fournissent ainsi un premier indice à la police vaudoise, qui enquête sous haute pression. Oona Chaplin, veuve du comédien, fait mine d’accepter la demande de rançon, tandis que l’avocat de la famille téléphone à plusieurs reprises aux ravisseurs, sous prétexte de vouloir négocier à la baisse la somme demandée.

La police, de son côté, a mis en place un réseau d’interception pour localiser l’appel. Les ravisseurs changeant toujours de cabine téléphonique en ville de Lausanne, les autorités placent plus de 200 appareils sous surveillance. Le piège de la police se referme 76 jours après le rapt: le 16 mai, les ravisseurs sont arrêtés.

Manque de chance, nos deux apprentis fossoyeurs ne se souviennent plus de l’endroit exact où ils ont enterré le cercueil près de Noville. C’est donc à force de détecteurs de métaux que la police se met à la recherche de la dépouille, qu’elle finit par retrouver grâce aux poignées en métal de la bière. Il faut l’admettre, on se croirait vraiment dans un film!

Charlie Chaplin est inhumé une seconde fois au cimetière de Corsier-sur-Vevey. A deux mètres de profondeur et sous une dalle en béton, par acquis de conscience. Cette histoire invraisemblable a été immortalisée au grand écran, ce qui aurait certainement ravi notre Charlot: le réalisateur français Xavier Beauvois adapte le fait divers au cinéma avec Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem et Chiara Mastroianni. «La rançon de la gloire» sort en salle en 2014. Dans le film, la fille de Charlie Chaplin, qui a pitié des ravisseurs, se montre indulgente et généreuse.

En réalité, les deux pieds nickelés ne se seront pas si bien tirés d’affaire: traduits en justice, ils seront condamnés pour atteinte à la paix des morts et extorsion: le meneur à quatre ans et demi de prison, son acolyte à 18 mois avec sursis.