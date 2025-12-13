Dans cette œuvre italienne du Moyen Age, la Sainte Famille est représentée dans une grotte, entourée d’anges et de bergers. Fragment du retable de la Badia Ardenga, peint par Guido da Siena, vers 1270. Image: Wikimedia

Etable, ruines, grotte: le lieu de la naissance de Jésus divise

Bien que les circonstances précises de la naissance de Jésus restent obscures, les représentations qui l’entourent façonnent depuis des siècles la tradition chrétienne de Noël. Dans l’art et la construction de crèches, la scène de la Nativité est représentée dans une étable, une grotte, une ruine ou une habitation, et reflète toujours les valeurs et le cadre de vie propres à chaque époque.

Alexander Rechsteiner / musée national suisse

La naissance de Jésus constitue le thème central de l’histoire de Noël. Cet événement majeur de l’année liturgique est célébré par la majorité de la communauté chrétienne le 25 décembre. La réalité historique de la naissance de Jésus demeure mystérieuse.

Les images qui nourrissent notre imaginaire datent principalement des cinq derniers siècles. Dans l’histoire de l’art, Marie et son enfant sont représentés en extérieur, dans une étable, une grotte ou une ruine, en compagnie d’anges et de bergers. La modestie du lieu revêt une forte symbolique: Jésus n’apparaît pas comme un dieu, mais comme un être humain, entouré de simples gens.

La Bible livre peu de détails sur les circonstances et le lieu de la naissance du Christ. Celle-ci est uniquement racontée dans l’Evangile de Luc, où il est fait mention du voyage à Bethléem pour le recensement, des bergers, des anges et de la crèche. La traduction liturgique de l’évangile de Luc évoque la naissance de Jésus ainsi:

«…et elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie» Luc, 2:7

Le thème de la naissance de Jésus non pas dans un palais, mais parmi les humbles, a donné lieu à de multiples représentations. Les instants qui suivent sa venue au monde constituent le motif central des scènes de la Nativité, dont la popularité demeure intacte à ce jour. Au fil des siècles, les artistes ainsi que les créatrices et les créateurs de crèche ont décliné cette scène dans des interprétations variées, situant la naissance du Christ dans des lieux très différents.

L’étable

Selon l’Evangile de Luc, Marie a dû coucher son enfant dans une mangeoire, ce qui laisse supposer qu’elle trouva refuge auprès des animaux de trait. L’étable figure ainsi parmi les lieux de représentation les plus prisés de la scène de la Nativité. Son aménagement reflète toujours la culture du pays d’origine de la crèche. La représentation du lieu de naissance du Christ dans le style architectural local traduit le souhait d’inscrire l’événement divin dans sa propre culture.

Cette crèche sénégalaise en terre cuite représente la scène de la Nativité dans un simple abri couvert d’un toit de roseaux. Conformément au pays d’origine, la Sainte Famille a la peau noire et porte des vêtements traditionnels. Image: Musée national suisse

La grotte

Au milieu du 3e siècle, une grotte située près de Bethléem devint un lieu de pèlerinage chrétien. La basilique de la Nativité est aujourd’hui bâtie au-dessus de celle-ci. Le motif de la grotte a également une dimension symbolique forte, en tant que «berceau de la vie», mais aussi de lieu de refuge et de protection.

Dans l’Ancien Testament et la mythologie, les dieux et les rois voient souvent le jour dans des grottes. La représentation de la naissance de Jésus dans une grotte préfigure par ailleurs le lieu où reposera sa sépulture après sa crucifixion.

Cette crèche met en scène la naissance de Jésus dans une simple grotte. Faite de branches recouvertes d’un tissu peint, elle a été réalisée par des religieuses du couvent de Heiligkreuz à Cham vers 1930. Image: Musée national suisse

La ruine

Dans la peinture romantique, la ruine est volontiers utilisée comme symbole du changement. L’ancien s’efface et se délite, tandis qu’une nouvelle vie prend forme et s’épanouit.

Le motif de la ruine est également omniprésent dans les crèches de Noël, la naissance de Jésus ayant littéralement marqué le début d’une nouvelle ère. Dans le même temps, la ruine symbolise la mort et préfigure l’ensevelissement de Jésus.

Dans cette crèche pliable, la Sainte Famille est entourée d’une construction en pierre partiellement délabrée, envahie de palmiers et de plantes grimpantes en fleurs. Réalisée en papier et en carton vers 1900, la crèche est issue de la Weihnachtssammlung Doris Albrecht-Mäder, Männedorf. Image: Musée national suisse

L'habitation

Le récit selon lequel l’Enfant Jésus fut couché dans une mangeoire laisse supposer que Marie et Joseph durent trouver refuge dans une étable. Au-delà du fossé linguistique, la traduction française du 16e siècle et l’Evangile de Luc présentent des différences culturelles encore plus importantes.

Les spécialistes sont unanimes: la naissance de Jésus, telle qu’elle est racontée dans l’Évangile de Luc, n’aurait pas eu lieu dans une étable, mais plutôt dans la grande salle d’une ferme, probablement appartenant à des parents de Marie et Joseph. Les maisons des paysans juifs étaient alors composées d’une seule pièce.

Par nuits froides, les animaux étaient gardés à l’intérieur de la maison. L’espace de vie était situé légèrement en hauteur, tandis que les animaux se trouvaient au niveau inférieur, où une mangeoire était installée. L’Enfant Jésus aurait pu être couché dans cette mangeoire car le reste de la maison était déjà occupé.

Lorsque la scène de la Nativité est située dans une maison, celle-ci reflète généralement le style architectural local. C’est le cas de cet exemple allemand datant de 1920. La crèche pliable du Spielzeug Welten Museum Basel représente une maison à colombages et briques rouges. Image: Musée national suisse

Noël et crèches

Musée national Zurich

Selon l’histoire biblique de la Nativité, Marie coucha son nouveau-né dans une mangeoire, faute de place à l’auberge. Les crèches de Noël reproduisent cette scène et la déclinent dans d’innombrables versions. Cette année, la traditionnelle exposition de crèches a pour thème les structures qui entourent la Sainte Famille: grottes et cavernes, ruines, étables diverses, habitations, églises, ou encore une forêt hivernale. Des crèches de Suisse et du monde entier illustrent l’incroyable diversité des interprétations et des représentations du lieu de naissance du Christ par les artistes ainsi que les créatrices et créateurs de crèches. Comme toujours, l’exposition s’accompagnera d’un programme varié qui fera le bonheur des familles.

