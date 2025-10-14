stratus fréquent10°
DE | FR
burger
Blogs
Watts On

Xpeng arrive en Suisse avec sa G6 et G9: on a testé

Xpeng G6
Xpeng fait son entrée sur le marché suisse avec dans son catalogue le G6, SUV familial 100% électrique.Image: Xpeng
Watts On

On a testé la Tesla chinoise et on a été séduit

Xpeng débarque cet automne sur le marché suisse avec deux modèles, le G6 et le G9. Nous avons pris le volant du premier, un SUV familial 100% électrique qui, sous ses airs sages, avance avec une sérénité déconcertante. Car sa force n’est pas seulement dans le prix: elle est dans la batterie, la vitesse de recharge… et la confiance tranquille d’un constructeur déjà sûr de son fait.
14.10.2025, 09:2614.10.2025, 09:26
Jerome Marchon
Jerome Marchon

Le nom ne dit encore pas grand-chose au grand public, mais il ne le restera pas longtemps. Fondée à Canton il y a onze ans, Xpeng avance à un rythme effréné. Après la Scandinavie en 2021, l’Allemagne et la France ensuite, la marque chinoise s’attaque aujourd'hui à la Suisse, avec Hedin Automotive pour partenaire.

Xpeng G6
La gamme Xpeng en Suisse s'articule pour l'heure autour du G6 (à g.) et du G9 (à dr.). Image: Xpeng

Et son G6, SUV familial électrique, arrive au bon moment: celui où la clientèle européenne commence à juger les voitures chinoises pour ce qu’elles sont, et non plus pour ce qu’elles représentent.

Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge

Une silhouette familière...

Difficile de ne pas penser à la Tesla Model Y en découvrant le G6, surtout depuis que l’américan a vu son dessin raffraîchi: même bandeau lumineux à l’avant, même arrière fuyant, même recherche d’efficacité aérodynamique.

Xpeng G6
Un air de «déjà vu» dites-vous?...Image: Xpeng

Mais à y regarder de plus près, le Xpeng a davantage de tenue: un capot plus sculpté, une ligne plus fine, un becquet intégré qui souligne l’arrière sans lourdeur. A 4,76 m de long pour 1,92 m de large, il impose sa présence sans jouer les SUV arrogants.

Xpeng G6 et G9, une sobriété déroutante

A bord, le ton change. L’univers est clair, minimaliste, presque clinique. Les surfaces mêlent cuir et suédine, les ajustements sont impeccables. Mais la philosophie est résolument numérique: adieu les boutons, tout passe par l’écran central de 15,6 pouces, véritable cerveau de la voiture. La climatisation, les modes de conduite, l’ouverture du coffre ou des vitres: tout s’y trouve.

Xpeng G6
L'agencement intérieur se veut minimaliste, mais non-moins complet en équipements.Image: Xpeng

Ceux qui aiment les commandes physiques risquent d’être désarçonnés. Même les boutons du volant changent de fonction selon le menu actif, une logique toute chinoise, pas toujours intuitive. Mais le système reste fluide, rapide, et la connectivité est complète: Android Auto et Apple CarPlay sont intégrés. Et la navigation maison, doublée d'un planificateur d'itinéraire intelligent, se révèle tout aussi performante.

Xpeng G6
0 bouton... ou presque.Image: Xpeng

Le combiné d’instrumentation de 10,25 pouces face au conducteur affiche l’essentiel, tandis que le rétroviseur fait office de caméra de recul haute définition. Pas d’affichage tête haute, mais une très belle clarté de présentation.

Confort et raffinement dans cette Xpeng

Les sièges avant chauffants, ventilés et massants offrent un confort de haut vol, tandis que les passagers arrière bénéficient d’un espace généreux et de sièges latéraux chauffants. Le cinquième, comme souvent, aura moins de chance. L’ambiance lumineuse est personnalisable, le son — signé Dynaudio — diffusé par 18 haut-parleurs. On se croirait presque dans un lounge sur roues.

Xpeng G6
Beaucoup d'espace dévolu aux passagers.Image: Xpeng

Petite curiosité: pas de boîte à gants, ni de frunk à l’avant. Le coffre, lui, se montre bien calibré: 571 litres, ou 1374 en rabattant la banquette. Suffisant pour la vie de famille ou un long week-end.

Xpeng G6: 487 ch et 800 V

Le cœur du G6, c’est son architecture 800 V et sa batterie LFP 5C de 80 kWh. Dans la version Performance essayée, deux moteurs entraînent les quatre roues pour un total de 358 kW, soit 487 ch et 660 Nm de couple. La masse — 2,7 tonnes — ne l’empêche pas de bondir de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. La motricité intégrale privilégie légèrement l’arrière, conférant un vrai naturel dans la relance.

Xpeng G6
Silence, puissance... et confort.Image: Xpeng

Sur la route, le G6 étonne par sa docilité. Il est facile à apprivoiser, souple à basse vitesse, précis à allure soutenue. Pas le plus communicatif du segment, mais jamais décevant. La direction pourrait transmettre un peu plus d’informations, mais le comportement reste neutre, rassurant, efficace.

Ces autoroutes suisses passeront à 80 km/h aux heures de pointe

Et surtout, les aides à la conduite savent se faire oublier et son facilement désactivables. Pas d’alertes hystériques ni de corrections intrusives: une assistance discrète pour veiller au grain.

La G6: Autonomie réaliste et recharge éclair

Mais la vraie démonstration de force est ailleurs: dans l’autonomie et la recharge. En version Performance, le G6 revendique 510 km WLTP. Sur les routes allemandes de notre essai, entre Munich et les bretelles d’autoroute sans limitations, la consommation moyenne s’est établie à un peu plus de 17 kWh/100 km, soit 470 km d’autonomie réelle. De quoi envisager de longs trajets sans anxiété.

Xpeng G6
La batterie de 80 kWh permet de réaliser de longs trajets et réduit au plus court la recharge.Image: Xpeng

Et puis il y a cette recharge. Xpeng annonce jusqu’à 451 kW en pic — un record théorique pour l’instant, aucune borne en Suisse ne permettant encore d’atteindre cette puissance. Mais sur une borne de 300 kW, nous avons vu la puissance grimper à 230 kW: 7 minutes pour passer de 46 à 76% et regagner 150 km. En clair: un café, un passage aux WC et c’est reparti.

Watts On
Le nouveau SUV Toyota est un couteau-suisse: on a testé

La démonstration du bon sens

Reste la question du tarif, souvent décisive. Et là encore, Xpeng frappe juste. La version d’entrée, à deux roues motrices (296 ch, 525 km WLTP), est affichée à 47 600 francs. Elle est déjà richement équipée, les seules options étant la peinture métallisée (800.-) et le crochet de remorquage (1 190.-). Notre version Performance à transmission intégrale coûte 51 600 francs, ou 1000 de plus pour la Black Edition aux accents esthétiques… noirs. Plus rationnel, tu meurs.

Xpeng G6
Noir, c'est noir, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.Image: Xpeng

La G6 de Xpeng efface la Tesla Model Y

Difficile d’éviter la comparaison; le G6 ne se contente pas d’imiter la Tesla Model Y, il corrige ses travers: une présentation plus flatteuse, un confort supérieur, une meilleure isolation phonique et une recharge plus rapide.

Tesla lance une version moins chère de deux de ses voitures phares

Face à lui, les nouveaux venus en Suisse jouent la carte du design pour la Zeekr 7X et celle de la polyvalence pour la BYD Sealion 7, tandis que le Leapmotor C10 marque le pas sur le plan technologique. Les européennes — Skoda Enyaq Coupé, VW ID.4/ID.5, en tête — peinent à offrir le même rapport équipement/prix sans plomber la facture. Le Xpeng G6 ne cherche donc pas à séduire par la provocation, mais par la cohérence. Il fait tout bien, souvent mieux que les autres, avec une maturité étonnante pour une marque encore inconnue ici.

A propos de l'auteur

Image
Image: zvg
Jérôme Marchon est...
... un fan passionné de voitures depuis son plus jeune âge. Sa carrière professionnelle a pourtant commencé dans la finance. En parallèle de celle-ci, il contribue à créer un blog sur l'automobile, avant de fonder sa propre page, avant de prendre le poste de rédacteur en chef de la «Revue automobile». Depuis 2018, il travaille en tant qu'indépendant et écrit pour différents médias automobiles et généraux (print et web), en Suisse comme à l'étranger. Jérôme Marchon travaille également comme traducteur et conseiller en contenu rédactionnel pour des événements automobiles et des constructeurs automobiles.
Davantage de sujets Watts on? Par ici
Histoire de l’électromobilité: de 1859 à 1929, l’ère des pionniers
Histoire de l’électromobilité: de 1859 à 1929, l’ère des pionniers
de Jerome Marchon
Tout est dans l’emballage: on a testé l’Audi Q4 e-tron 50 Quattro
Tout est dans l’emballage: on a testé l’Audi Q4 e-tron 50 Quattro
de Jerome Marchon
Voitures électriques: Est-ce LA solution?
1
Voitures électriques: Est-ce LA solution?
de Jerome Marchon
L’hybride familiale: on a testé la Peugeot 308 GT SW PHEV
L’hybride familiale: on a testé la Peugeot 308 GT SW PHEV
de Jerome Marchon
Les voitures hybrides rechargeables sont-elles critiquées à tort?
3
Les voitures hybrides rechargeables sont-elles critiquées à tort?
de Jerome Marchon
D'une pierre, deux coups: on a testé la Mazda 2 Hybrid
D'une pierre, deux coups: on a testé la Mazda 2 Hybrid
de Jerome Marchon
Thèmes
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
1 / 25
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï
partager sur Facebookpartager sur X
En Chine, des capots de voitures sont utilisés comme aquariums.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
Les écrivains suisses peuvent se ruiner s'ils font cette erreur
Pour sa deuxième chronique, l'auteur romand Nicolas Feuz revient sur une question essentielle pour nombre d'écrivains: comment bien choisir son mode d'édition et à quoi faire attention.
Au terme de ma première chronique du 15 juin 2025 – un écrivain peut-il vivre de sa plume? – je concluais par une question: les marges financières sont-elles supérieures en autoédition? C’est donc ici l’occasion d’aborder le thème de l’autoédition en comparaison de l’édition traditionnelle. Je pense être bien placé pour le faire, puisque j’ai débuté en autoédition en 2013 avant de glisser vers l’édition traditionnelle en 2018, et que plusieurs de mes livres demeurent, encore aujourd’hui, dans la première catégorie.
L’article