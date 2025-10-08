brouillard
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Tesla lance une version moins chère des Model 3 et Model Y

Les Tesla Model 3 et Model Y coûteront moins cher à l&#039;avenir.
Les Tesla Model 3 et Model Y coûteront moins cher à l'avenir.Keystone

Tesla lance une version moins chère de deux de ses voitures phares

Tesla va commercialiser une version «plus abordable» de ses populaires Model 3 et Model Y, qui coûteront moins de 40 000 dollars.
08.10.2025, 07:5008.10.2025, 07:50

Le constructeur automobile américain Tesla, spécialiste des véhicules électriques, a annoncé mardi la commercialisation de versions moins chères de ses voitures populaires Model 3 et Model Y.

Cela, dans un contexte de concurrence croissante et après la suppression aux Etats-Unis d'une subvention. «La Model Y Standard et la Model 3 Standard sont là», a indiqué le groupe dans une salve de messages sur son compte X, postant deux liens renvoyant vers les pages internet respectives de ses «véhicules les plus abordables».

Musk et Trump, la drôle de vérité des rois du bullshit

Selon le site internet du groupe, la Model 3 est désormais disponible à partir de 36 990 dollars, alors que la version la moins chère coûtait auparavant 42 490 dollars. Pour la Model Y, l'option la moins chère ressort à 39 990 dollars, contre 44'990 pour la suivante.

Selon une simulation de l'AFP, leur livraison aux Etats-Unis devrait commencer en novembre. Aucune indication n'a été donnée concernant l'international.

Les prix n'incluent pas un forfait de 8000 dollars pour bénéficier de l'option conduite autonome (FSD), dont la première mise à jour importante depuis de longs mois a été lancée mardi matin.

L'action Tesla, qui avait gagné jusqu'à plus de 5% lundi à la Bourse de New York après des messages mystérieux postés la veille sur X, a plongé lorsque le voile a finalement été levé, clôturant mardi la séance à -4,45%.

Avec IA

«Prix super bas pour être propriétaire, conçu pour la sécurité et équipé des meilleurs équipements de Tesla que vous appréciez», a précisé le groupe d'Austin (Texas), listant certaines caractéristiques: 500 km d'autonomie, assistant d'intelligence artificielle Grok intégré, sièges avant chauffés, etc.

Mais la Model 3 Standard ne compte, par exemple, que cinq haut-parleurs contre quinze pour les autres versions, ses sièges ne sont pas intégralement en cuir, sa gamme de couleurs (extérieur et intérieur) est réduite, les écrans tactiles pour les passagers ont disparu, ses rétroviseurs sont manuels et son autonomie est inférieure, d'après les descriptifs du site.

Tesla s'est fait avoir deux fois par le même hacker

Différences similaires pour la Model Y, mais la version Standard dispose d'un toit en verre réduit tandis qu'il est panoramique pour les autres.

«Ce rafraichissement (de la gamme) est un pas dans la bonne direction pour Tesla, bien que ces catégories de prix soient supérieures à ce que certains espéraient», a réagi Dan Ives, analyste de Wedbush.

Selon lui, cela devrait néanmoins «servir de catalyseur pour une hausse de la demande en 2026».

Concurrence chinoise

Le groupe souffre de la concurrence accrue des constructeurs traditionnels et de nouveaux entrants, en particulier des groupes chinois comme BYD, qui lui dispute la première place mondiale.

Le groupe chinois a vendu 1,76 million de véhicules tout électrique en 2024 (+12% sur un an), non loin du 1,79 million de Tesla (-1%).

Le Chinois BYD s'attaque à la Suisse avec cette petite voiture électrique

Sur les neuf premiers mois de 2025, d'après leurs sites respectifs, BYD a vendu 1,58 million de véhicules tout électrique et Tesla 1,22 million, dont 1,18 million de Model 3/Y.

Par ailleurs, la suppression fin septembre d'une aide américaine de 7500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique a stimulé les ventes de Tesla au troisième trimestre, mais devrait les freiner dans les prochains mois. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale écrase une Tesla avec un char
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
Les Suédois se préparent au pire
La menace d'un conflit avec la Russie ne semblant plus être une possibilité lointaine, les Suédois font des réserves de nourriture en cas de guerre, et le gouvernement multiplie les efforts de sensibilisation.
Rencontrée dans un salon consacré à la préparation civile en banlieue de Stockholm, Sirkka Petrykowska, 71 ans, confie envisager sérieusement la possibilité d'un conflit. Elle s'y prépare autant que possible.
L’article