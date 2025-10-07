bien ensoleillé10°
Les autoroutes suisses où la limite de vitesse sera de 80km/h

Traffic jam on the A1 motorway near Egerkingen heading towards Berne, photographed on June 30, 2016. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Stau auf der Autobahn A1..Stau auf der A1 bei Egerkingen richtung Bern am ...
La moitié du réseau autoroutier suisse pourrait bientôt être équipée de tableaux électroniques pour limiter temporairement la vitesse de trafic.Image: KEYSTONE

Vous serez forcé à rouler à 80 km/h sur ces autoroutes

Le Conseil fédéral prévoit de réduire la vitesse à 80 km/h sur près de la moitié du réseau autoroutier suisse – du moins aux heures de pointe. Voici où ces limitations sont prévues.
07.10.2025, 09:2807.10.2025, 09:28
Reto Fehr
Reto Fehr

La principale cause des embouteillages sur les autoroutes suisses reste la surcharge du trafic. Pour y remédier, la Confédération veut instaurer des limitations de vitesse temporaires pendant les heures de forte affluence. Sur certains tronçons, on roulera donc à 80 km/h au lieu de 120.

Actuellement, ces panneaux électriques couvrent environ 1015 kilomètres de réseau, soit quelque 500 kilomètres par sens de circulation. Le dispositif doit être largement étendu afin que, sur près de la moitié des autoroutes du pays, une réduction de vitesse soit possible durant les périodes de congestion.

L'«opération de racket» de cette commune suisse rapporte gros

L’Office fédéral des routes (Ofrou) précise sur son site internet:

«Il est prévu, dans les prochaines années, de mettre en œuvre environ 2200 kilomètres de projets d'harmonisation des vitesses et d’avertissement de danger (GHGW)».

Notre carte permet de visualiser les secteurs concernés par ces futurs aménagements.

Réduction de la vitesse aux heures de pointe sur les autoroutes suisses
Voici le projet de l'Ofrou.Image: watson

Pour plus de détails, consultez la carte de l’Ofrou, qui découpe le réseau autoroutier en cinq régions en précisant à chaque fois où les projets GHGW sont déjà en service et où ils seront déployés dans les prochaines années.

Autour du Léman, en plus du secteur de la N1 entre Villars-Ste-Croix et Cossonay, six nouveaux segments devraient être équipés. Dans le Tessin et les Grisons, aucun tronçon de ce type n’est encore en place, mais trois sont en préparation.

La région de Berne et Thoune, elle, n’est pas davantage concernée par de nouvelles installations, car la quasi-totalité de ses axes dispose déjà du système permettant d’adapter la limitation de vitesse en temps réel.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

