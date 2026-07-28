La Polestar 5 endosse le rôle de porte-étendard de la marque. Image: Polestar

Watts On

On a testé la Polestar 5 et on a été bluffés

Polestar n'a jamais caché ses ambitions. Dans son nouveau modèle 5 directement issu du concept Precept de 2020, la marque sino-suédoise intègre tout son savoir-faire. Design épuré, architecture 800 volts, puissance démesurée et technologies de pointe, la Polestar 5 s'impose comme le porte-étendard de la marque.

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Pour son lancement, Polestar a vu les choses en grand. Plutôt qu'une simple prise en main sur un tracé quelconque en Europe, le constructeur a imaginé un roadtrip reliant la Suède au Sahara.

Nous rejoignons l'aventure sur sa quatrième étape, entre Narbonne et Barcelone via Andorre et les cols pyrénéens. Un terrain de jeu idéal pour découvrir les multiples facettes de cette grande GT électrique.

Un design redoutable

Avec plus de cinq mètres de long pour seulement 1,42 m de haut, la Polestar 5 affiche des proportions spectaculaires. Les lignes sont tendues, les surfaces presque dépourvues d'artifices et les détails soigneusement intégrés: poignées affleurantes, ceinture de caisse haute, pavillon fuyant intégrant une lunette occultée remplacée par une caméra et poupe tronquée.

Les jantes aérodynamiques de 20 à 22 pouces et les volets actifs de refroidissement participent à un excellent coefficient de pénétration dans l'air de 0,24.

La Polestar 5 est disponible en deux niveaux de motorisation, «Dual Motor» (à droite) avec 748ch/812 Nm et «Performance» (à gauche) et ses 884 ch/1015 Nm. Image: Polestar

A bord, l'ambiance est typiquement scandinave, volontairement minimaliste, dominée par deux écrans et une présentation très soignée. Les matériaux suivent l'évolution en cours dans le haut de gamme, faisant largement appel à des fibres naturelles ou recyclées sans oublier le bois et l’aluminium. La marque ne renonce pas pour autant au (vrai) cuir Nappa pour ceux qui le souhaitent.

L'équipement est naturellement au niveau des ambitions, pléthorique, même si le regroupement de toutes les commandes au sein de l'écran central oblige à passer par plusieurs menus pour régler les sièges, le volant ou les rétroviseurs.

Un look élégant et spectaculaire, très proche de celui du concept-car Precept. Image: Polestar

Tout aussi gênante, la position d'assise très basse rend l'accès à bord moins évident pour la frange la plus âgée de la clientèle visée.

Sobre et technologique, il fleure bon l'inspiration scandinave dans l'agencement du cockpit. Image: Polestar

L'absence de commandes physiques pour les réglages usuels se fait ressentir. Image: Polestar

Elle souffle le chaud!

L'atmosphère du cockpit est agréable, lumineuse et remarquablement silencieuse. Les sièges Recaro, chauffants, ventilés et massants, surprennent par leur dessin très sportif, mais offrent un excellent compromis entre confort et maintien.

Les sièges brillent par un compromis confort/maintien de premier ordre. Image: Polestar

A l'arrière, les deux places latérales bénéficient du même soin, tandis que l'empattement de 3,05 mètres garantit un espace aux jambes généreux.

Définie en 4+1, la place centrale à l'arrière (sous l'accoudoir) est à réserver à une utilisation très occasionnelle. Image: Polestar

Seul le coffre apparaît un peu juste au regard du gabarit de l'auto: de 365 à 1128 litres sièges arrière abaissés, y compris un espace sous le plancher de 52 litres. Le capot avant abrite un espace de 62 litres utiles.

Le capot avant abrite un coffre d'une capacité de 62 litres. Image: Polestar

Des performances spectaculaires

Les premiers kilomètres s'effectuent côté passager, ce qui permet d'apprécier le travail réalisé sur le confort. L'amortissement piloté de notre Polestar 5 Performance, le haut de gamme, gomme presque toutes les irrégularités tandis que la chaîne hi-fi Bowers & Wilkins transforme l'habitacle en véritable auditorium roulant.

Mais il suffit d'un dépassement pour que notre destrier dévoile instantanément ce qu’il cache sous sa robe. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes: 884ch, 1015Nm et une transmission intégrale assurée par deux moteurs électriques.

En pratique, cela se traduit par une accélération qui comprime littéralement les occupants dans leur siège alors que les Michelin Pilot Sport S5 spécialement développés pour le modèle transmettent toute cette déferlante au bitume sans le moindre flottement. Impressionnant.

Dans ses deux versions, la Polestar 5 délivre des accélérations fulgurantes. Image: Polestar

Une vraie voiture à conduire

L’autre surprise provient du comportement routier. Le châssis de cette grande berline de 2,5 tonnes est particulièrement affûté. La nouvelle plateforme en aluminium, intégrant directement la batterie de 112kWh, affiche une rigidité digne d’une super-sportive tout en conservant une répartition des masses idéale de 50/50.

2,5 tonnes qui savent (presque) se faire oublier en conduite dynamique. Image: Polestar

Au volant, la direction impressionne par sa précision et son ressenti. Le train avant se montre incisif, tandis que le mode Sport autorise une belle vivacité du train arrière qui rendent cette grande Polestar étonnamment joueuse.

La version Dual Motor, pourtant moins puissante avec ses… 748ch/812Nm, conserve la même rigueur, même si son amortissement passif (et malgré des butées hydrauliques) perd un peu du remarquable compromis offert par la version Performance et sa suspension pilotée Magneride sur chaussée dégradée.

La Polestar 5 «Dual Motor» reçoit un amortissement passif contre une mouture pilotée pour la «Performance». Image: Polestar

Notre consommation a varié entre 19 et 35kWh/100km suivant les tronçons et l’engouement du pied droit, avec une moyenne proche de 24kWh sur l’ensemble de l’étape menée sans véritable souci d'économie.

Selon le rythme adopté et le style de conduite, cela représente une autonomie réelle aux environs des 450km. Grâce à son architecture 800 volts, la recharge de 10 à 80% demande 22 minutes sur une borne 350kW.

22 minutes sur chargeur 350 kW pour «faire le plein». Image: Polestar

Avec sa 5, Polestar livre une véritable routière hautes performances, capable de conjuguer confort, technologie et plaisir de conduite avec une cohérence rare, à même de régater sans aucunement rougir aux côtés des Porsche Taycan et Audi e-tron GT ou Lucid Air et Lotus Emeya pour les nouvelles venues.

Et au regard de son niveau de prestations et d’équipement, son tarif de base de 115 000 francs pour la Dual Motor et 135 000 francs pour la Performance paraît presque raisonnable… toutes proportions gardées.

La Polestar 5 tient aisément la comparaison avec ses concurrentes directes. Image: Polestar

Jérôme Marchon est... ... un fan passionné de voitures depuis son plus jeune âge. Sa carrière professionnelle a pourtant commencé dans la finance. En parallèle de celle-ci, il contribue à créer un blog sur l'automobile, avant de fonder sa propre page, avant de prendre le poste de rédacteur en chef de la «Revue automobile». Depuis 2018, il travaille en tant qu'indépendant et écrit pour différents médias automobiles et généraux (print et web), en Suisse comme à l'étranger. Jérôme Marchon travaille également comme traducteur et conseiller en contenu rédactionnel pour des événements automobiles et des constructeurs automobiles.