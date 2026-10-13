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La Jeep Compass 4xe allie confort et tout-terrain: on a testé

Jeep Compass 4xe
Le SUV Jeep Compass 4xe est le premier 100% électrique et 4x4 de la marque.Image: Jeep
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Jeep réussit un pari fou avec le Compass 4xe: on a testé

Avec 375ch, quatre roues motrices et plus de 600km d’autonomie annoncée, le nouveau Compass 4xe devient le modèle le plus musclé de la gamme. Mais Jeep ne s’est pas contenté de lui ajouter un second moteur électrique: cette version a surtout été conçue pour quitter le bitume. Essai.
13.10.2026, 09:2413.10.2026, 09:24
Jerome Marchon
Jerome Marchon

La gamme du nouveau Compass avait jusqu’ici joué la carte de la diversité un brin proprette: hybride léger de 145ch, hybride rechargeable de 225ch et deux versions 100% électriques de 213 et 231ch. Il y en avait déjà presque pour tous les goûts, mais il manquait toutefois quelque chose d’assez essentiel pour un modèle portant le badge Jeep: une véritable transmission intégrale.

C’est désormais chose faite avec ce Compass 4xe électrique de 375ch. Et, pour une fois, les trois caractères «4xe» ne désignent pas une motorisation hybride rechargeable, comme c’était jusqu’ici l’usage chez Jeep.

Jeep Compass 4xe
Jusqu'ici désignant les PHEV de Jeep, le label «4xe» s'applique aussi au Compass 100% électrique.Image: Jeep

Un Compass plus baroudeur

Cette version va au-delà de simples modifications techniques. Elle se reconnaît à ses boucliers avant et arrière spécifiques, mieux adaptés au tout-terrain, ainsi qu’à ses jantes de 19 pouces noires.

Jeep Compass 4xe
Le Compass affiche clairement sa vocation de baroudeur avec de larges surfaces de plastique brut.Image: Jeep

La garde au sol gagne un centimètre et les angles d’attaque et de sortie atteignent respectivement 31 et 28 degrés. Pour le reste, les dimensions évoluent peu: 4,55 m de long, 1,93 m de large et 1,67 m de haut. Le Compass conserve ainsi un gabarit relativement raisonnable et une habitabilité généreuse, notamment aux places arrière.

Le coffre perd quant à lui 31 litres dans l’opération, mais conserve 510 à 1527 litres, largement suffisants pour un usage familial.

Jeep Compass 4xe
Garde au sol surélevée et angles d'attaque et de fuite autour des 30 degrés.Image: Jeep

Jeep a également poussé la logique jusque dans l’habitacle. La sellerie utilise un tissu en polyuréthane annoncé deux fois plus résistant qu’un textile conventionnel, les dossiers arrière reçoivent une protection anti-rayures et d’épais tapis en caoutchouc permettent de rentrer à bord avec chaussures boueuses, chien mouillé ou matériel de sport sans trop se poser de questions.

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Des détails, certes, mais plutôt cohérents avec la vocation du modèle.

Jeep Compass 4xe
A bord, les matériaux sont à la fois valorisants et promis ultra-résistants.Image: Jeep

375 chevaux et quatre roues motrices

Techniquement, le Compass 4xe reprend la batterie de 96,3kWh de la version électrique de 231ch, mais y associe deux moteurs. Celui de l’avant développe 213ch, tandis qu’un second moteur de 180ch entraîne les roues arrière. Une architecture spécifique à Jeep sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis.

La puissance cumulée atteint ainsi 375ch et permet au SUV de passer de 0 à 100km/h en 5,2 secondes, contre 8,5 secondes pour les autres versions électriques. Sur la route, la différence est évidemment spectaculaire. Une pression un peu appuyée sur l’accélérateur suffit à catapulter vigoureusement le Compass et ses occupants.

Pour autant, Jeep n’a pas cherché à transformer son SUV familial en descendant du dément Grand Cherokee Trackhawk de la grande époque…

Jeep Compass 4xe
375ch pour faire parler la poussière… Image: Jeep

Même en mode Sport, qui peut envoyer jusqu’à 70% de la puissance vers l’arrière, le comportement reste celui d’une transmission intégrale efficace plutôt que celui d’une propulsion joueuse. La direction convainc et les suspensions filtrent efficacement les irrégularités. Bref, malgré ses performances, le Compass conserve le confort attendu d’un SUV familial.

Jeep Compass 4xe
…ou pour avaler l'asphalte avec la même aisance.Image: Jeep

Une autonomie qui n'a pas à rougir

La batterie de 96kWh permet à Jeep d’annoncer plus de 600 kilomètres d’autonomie, soit une soixantaine de kilomètres de moins que la version de 231ch équipée du même accumulateur. Un résultat plutôt intéressant compte tenu de la puissance supplémentaire et de la transmission intégrale.

Plusieurs niveaux de récupération d’énergie sont accessibles depuis les palettes au volant et un véritable mode «One Pedal» peut être activé depuis le tableau de bord.

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La recharge rapide atteint en revanche seulement 160kW. Il faut ainsi compter 31 minutes pour passer de 20 à 80%. Rien de spectaculaire aujourd’hui pour une batterie de cette capacité, même si Jeep affirme avoir travaillé la courbe de charge afin que la grosse batterie de 96,3kWh ne réclame pas davantage de temps que la petite de 73,7kWh.

Jeep Compass 4xe
Jusqu'à 600 km d'autonomie promise.Image: Jeep

Là où une Jeep doit faire la différence

C’est cependant une fois le bitume abandonné que ce Compass prend réellement son sens. Le moteur arrière délivre à lui seul 232Nm, contre 345Nm à l’avant, et le sélecteur de conduite accueille notamment un mode «4WD Lock» permettant de maintenir la motricité sur les deux essieux. Un assistant de descente complète l’équipement.

Sur les pistes préparées par Jeep, le Compass s’est montré étonnamment à l’aise, mais surtout confortable. Le parcours plus technique était davantage révélateur: passages à gué jusqu’à 48cm, fortes déclivités et croisements de ponts n’ont pas vraiment inquiété le SUV.

Jeep Compass 4xe
L'interrupteur «Selec Terrain» permet de sélectionner les différents modes de conduite en fonction du terrain.Image: Jeep

Et tout cela avec ses gommes Michelin CrossClimate de série, un profil plus routier que spécifiquement tout-terrain.

Jeep Compass 4xe
Difficile de barrer la route de la Jeep Compass 4xe.Image: Jeep

Il ne faut évidemment pas confondre ce Compass avec un Wrangler. Mais, dans un segment où la plupart des SUV électriques à transmission intégrale ne verront probablement jamais autre chose qu’une route enneigée, cette capacité à réellement s’aventurer hors du bitume constitue une vraie différence.

Jeep Compass 4xe
Passage de gué avec une voiture électrique? Sans souci!Image: Jeep

Le Compass le plus Jeep

La parenté technique avec les autres modèles Stellantis reste évidente. Le Compass partage sa plateforme et certains choix d’architecture avec les Peugeot 3008/5008, Citroën ë-C5 Aircross ou DS N°7 et N°8.

Mais Jeep a visiblement cherché à utiliser cette base commune pour en tirer quelque chose de plus conforme à son ADN. Et c’est probablement là que cette version 4xe convainc le plus.

Jeep Compass 4xe
Les liens de parenté avec les cousins du groupe Stellantis sont notamment visibles dans l'architecture du poste de conduite.Image: Jeep

Sans être la plus raisonnable ni la moins chère des Compass à partir de 52'990.- francs, c’est sans doute celle qui porte et incarne le mieux son légendaire patronyme à 4 lettres.

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Rapide sur route, confortable, dotée d’une autonomie sérieuse et réellement capable quel que soit le terrain, le Compass 4xe apporte enfin au modèle ce petit supplément d’aventure que l’on est en droit d’attendre d’une Jeep.

Jeep Compass 4xe
Jeep démontre que le baroud aux électrons a toute sa place dans le paysage automobile.Image: Jeep
Jérôme Marchon est...
... un fan passionné de voitures depuis son plus jeune âge. Sa carrière professionnelle a pourtant commencé dans la finance. En parallèle de celle-ci, il contribue à créer un blog sur l'automobile, avant de fonder sa propre page, avant de prendre le poste de rédacteur en chef de la «Revue automobile». Depuis 2018, il travaille en tant qu'indépendant et écrit pour différents médias automobiles et généraux (print et web), en Suisse comme à l'étranger. Jérôme Marchon travaille également comme traducteur et conseiller en contenu rédactionnel pour des événements automobiles et des constructeurs automobiles.
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