Economiser de l'énergie, c'est tout un art. Image: Shutterstock

Madame Energie

J'ai découvert de nouvelles façons d'économiser de l'énergie

Par mon statut de Madame Energie, je commence quand même à m’y connaître pas mal en économies d’énergie. Mais est-ce qu’il y a encore moyen de gratter quelque chose? J’ai testé pour vous les meilleurs conseils énergie récoltés autour de moi, tout frais, avec un peu d’enrobage maison. Tadaa!



Sabina Galbiati Suivez-moi

Plus de «Blogs»

En tant que Madame Energie (ME pour les intimes), je connais maintenant la plupart des astuces pour économiser de l’énergie. Je sais combien de kilowattheures consomment un séchoir ou un foehn. Je sais combien d’électricité avale une recharge de smartphone, combien de cycles de séchoir on pourrait faire avec l’électricité économisée si le modem tournait seulement 12/7 au lieu de 24/7, et ainsi de suite. (Si ce genre de choses vous parle, faites absolument le quiz ME après avoir lu cet article!)

En partenariat avec SuisseEnergie



Ensemble pour un avenir énergétique durable! Programme de soutien de l’Office fédéral de l’énergie, SuisseEnergie s’engage, par des mesures volontaires, en faveur du développement des énergies renouvelables et de l’amélioration de l’efficacité énergétique. Par le biais de l’information, du conseil, de la formation et du perfectionnement des professionnels, ainsi que des mesures d’assurance qualité, SuisseEnergie contribue à la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 2050.



Pour en savoir plus sur le programme de promotion énergétique SuisseEnergie:



Il ne s’agit pas d'un contenu sponsorisé. Ce blog est réalisé en partenariat avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.Ensemble pour un avenir énergétique durable! Programme de soutien de l’Office fédéral de l’énergie, SuisseEnergie s’engage, par des mesures volontaires, en faveur du développement des énergies renouvelables et de l’amélioration de l’efficacité énergétique. Par le biais de l’information, du conseil, de la formation et du perfectionnement des professionnels, ainsi que des mesures d’assurance qualité, SuisseEnergie contribue à la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 2050.Pour en savoir plus sur le programme de promotion énergétique SuisseEnergie: www.suisseenergie.ch

Et pourtant, je suis sûre qu’il y a encore de la marge. Vu la consommation d’énergie monstrueuse de l’intelligence artificielle, je ne vais pas lui demander comment économiser encore plus d’énergie. Cette machine à probabilités m’embarquerait de toute façon dans une conversation sans fin.

Au final, je préfère encore les vrais gens. J’ai donc demandé, ces dernières semaines, à mes amies, à ma famille, à mes connaissances et même à quelques semi-connaissances quelles astuces elles avaient encore en stock, auxquelles je n’avais pas pensé jusque-là.

Des réponses venues de l’intelligence collective

Lors d’un apéro, j’ai entendu un truc que j’ai immédiatement voulu tester chez moi. Sergio*, un ancien collègue de bureau, m’a raconté qu’il avait demandé à sa gérance d’installer des détecteurs de mouvement dans la cage d’escalier de son immeuble, pour que la lumière n’éclaire plus toute la nuit pour rien.

Et ils l’ont vraiment fait! Après le deuxième e-mail et un long entretien téléphonique supplémentaire, comme il l’a admis.

Le bon George de notre immeuble

Quelques jours plus tard, j’en ai parlé au couple de concierges qui habite au deuxième, lorsque je les ai croisés en plein nettoyage de la cage d’escalier. Et là, alors qu’on discutait économies d’énergie, George* me dit qu’en automne, il «vérifie» toujours les joints des portes et des fenêtres de la cave et de la cage d’escalier.

Là où ça laisse passer l’air, il remet un coup de bande d’étanchéité ou de joints en mousse. George résume:

«Ca permet d’économiser sur le chauffage. Surtout quand les prix de l’énergie repartent à la hausse parce qu’ils doivent aller se faire la guerre quelque part à Pétaouchnok»

J’aime bien. Surtout la manière dont il a insisté sur la dernière partie de sa phrase.

Celui qui doit toujours s’y coller

Il y en a un qui doit toujours servir de cobaye patient quand je mène mes petits sondages: mon conjoint. (Si tu lis ça un jour: merci mille fois de soutenir Madame Energie sans rechigner! Je l’apprécie vraiment.) On finit toujours par discuter, parce qu’il remet en question toutes les mesures d’économie d’énergie, ou du moins leur utilité.

Mais sur le séchoir, on est à peu près d’accord: ça économise quand même pas mal d’énergie quand il laisse simplement sécher le linge sur la terrasse. Bon. En hiver, le séchoir est parfois bien pratique. Mais la plupart du temps, on suspend aussi simplement le linge dans l’appartement, parce qu’on est franchement contents de gagner un peu d’humidité dans l’air.

Et pour toutes celles et ceux qui se posent la question: oui, on sait très bien que le plus gros potentiel d’économie d’énergie serait de vivre ensemble. Mais chaque chose en son temps, comme on dit. Ou un truc dans le genre.

La question du boiler

Une très bonne amie à moi, appelons-la Sandra*, a emménagé avec sa famille il y a environ deux ans et demi dans une adorable vieille maison individuelle, en périphérie de la ville. Un jour, alors qu’on était assises dans son jardin, elle m’a expliqué qu’ils avaient constaté, environ un an plus tôt, que le boiler était réglé beaucoup trop haut. «A 80°C ou un truc du style», beaucoup trop, donc.

Ils l’ont depuis descendu à 60°C. «A cause des légionelles, il ne faut pas le régler plus bas», m’a-t-elle expliqué. Après ça, on s’est remises à parler placements et fluctuations actuelles de la bourse. Mais l’histoire du boiler m’est restée. Il faut que j’aille cuisiner George à ce sujet. Mais à mon avis, connaissant le personnage, il a déjà ça sur son radar depuis longtemps.

Le gouffre énergétique de mon amie

Et puis, l’autre jour, j’ai retrouvé Rebbi*, une ancienne copine du gymnase, à Brugg, en Argovie, pour un café-croissant. J’avais encore en tête qu’elle m’avait raconté, il y a quelque temps, que son mari avait emprunté un appareil de mesure pour traquer les gros consommateurs d’électricité dans la maison.

Forcément, je lui ai parlé de ma petite recherche. Elle m’a alors raconté l’histoire de leur frigo des années 90, qui fonctionnait parfaitement et apportait même une certaine touche «chic rétro» à la cuisine. Sauf qu’il s’est révélé être un sacré gouffre énergétique. Son mari a donc «débranché l’affaire, au sens propre», m’a-t-elle raconté.

Il y a quelques mois, ils en ont acheté un «méga efficient». Il ne consomme même plus la moitié de l’électricité de l’ancien.

Un remplaçant pour mon Kühli de 15 ans

Mon très vieux frigo à moi pourrait d’ailleurs aussi être remplacé. Apparemment, en tant que locataire, on peut demander un nouvel appareil à sa régie une fois sa durée de vie de 10 ans écoulée. Ça file directement sur ma to-do list.

Et si vous vous posez la question: bien sûr, mon entourage m’a aussi ressorti les grands classiques; éteindre la lumière, ne faire bouillir que la quantité d’eau dont on a vraiment besoin, prendre une douche plutôt qu’un bain, laver le linge à basse température, et ainsi de suite. Mais tout ça, vous le savez sûrement déjà depuis longtemps.

A vous, maintenant. Quelles astuces d’économie d’énergie pas forcément évidentes appliquez-vous au quotidien? Et lesquelles ne marchent absolument pas?

*J’ai toujours rêvé de mettre ces petits astérisques dans un article.