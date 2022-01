Pourriez-vous survivre une journée dans la peau de Kylie Jenner?

La sœur de Britney sort de son silence à la télé sur la tutelle

Jamie Lynn Spears s'est exprimée à la télé au sujet de la tutelle de Britney dans l'émission Good Morning America.

«J'ai fait des pieds et des mains pour aider Britney à mettre fin à sa tutelle.» C’est ce qu'a assuré Jamie Lynn Spears lors d'une rare interview télé dans l'émission Good Morning America mercredi 12 janvier sur la chaîne ABC. Elle était invitée pour parler de son livre Things I Should Have Said (en vente dès le 18 janvier), des tensions au sein de la famille Spears et de la relation entre les deux sœurs. Un sujet qu'elle évoque sans pouvoir retenir ses larmes.