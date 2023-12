N'hésitons pas à mettre un petit twist au champagne pour varier les plaisirs. Image: thedrinkblog.com

16 cocktails au champagne, histoire d'écouler vos stocks ce soir

Dominique, Stéphane, Mary, Jérôme, William et Pauline ne se sont pas consultés et amènent tous du champagne pour le 31? Vous avez peur que vos invités trouvent le temps long, à siroter uniquement du champ'? Voici 16 cocktails à base de champagne (et à coup sûr vous avez au moins une partie des autres ingrédients chez vous). Cheeeeers!

Oliver Baroni Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

On peut se dire qu'un bon champagne doit être bu seul, pur, sans artifice. Je me souviens avec plaisir de cette invitation à un mariage franco-anglais en Picardie: de 19 heures à 4 heures du matin, j'ai bu exclusivement du champagne. Sans exception. Et le lendemain matin, je n'avais pas la gueule de bois. Champagne pour tout le monde!

Les vénérables cocktails au champagne sont néanmoins des classiques absolus et sont aussi assez raffinés. Et en plus, ils conviennent parfaitement pour une fête du Nouvel An.

Voici 16 classiques!

Au passage... Dans toutes les recettes suivantes, le terme «champagne» désigne toujours la variante sèche (brut, sec), d'accord?

Cocktail au champagne

On commence par l'ancêtre de tous les cocktails au champagne!

Ingrédients:

1 morceau de sucre

1 petite dose d'Angostura Bitters

du champagne

Préparation:

Déposer un morceau de sucre dans une flûte et l'arroser généreusement d'Angostura. Remplir le reste du verre de champagne.

Kir Royal

Image: Shutterstock

Ingrédients:

1cl de crème de cassis

du champagne

Préparation:

Verser d'abord la crème de cassis dans une flûte bien fraîche. Remplir délicatement la coupe de champagne.

French 75

Nommé d'après ce canon de campagne français de la Première Guerre mondiale, considéré comme la première pièce d'artillerie moderne et le symbole de l'arrêt de l'invasion allemande.

Ce cocktail a été inventé pendant la Première Guerre mondiale au célèbre Harry's New York Bar à Paris, où il a d'abord connu une grande popularité auprès des pilotes alliés.

Ingrédients:

3cl de gin

2cl de jus de citron

1cl de sirop de sucre

1dl (env.) de champagne

Préparation:

Verser le gin, le jus de citron et le sirop de sucre dans un shaker à cocktail rempli de glaçons, bien secouer et servir dans une flûte; compléter avec du champagne. Bonus: agrémenter d'une cerise pour rendre le cocktail encore plus chic.

Grand 75

Image: flowcube.ch

Comme le French 75, mais avec du Grand Marnier à la place du gin. Car il faut le souligner, le gin atténue le côté «so French». Le Grand Marnier, en revanche, est tout à fait français!

Ingrédients:

3cl de Grand Marnier

2cl de jus de citron

1dl (env.) de champagne, bien glacé

Préparation:

Verser le Grand Marnier et le jus de citron dans une coupe, puis compléter avec le champagne. Garnir d'un zeste de citron.

French 65

Et voici une autre variation de fameux 75, avec une pointe d'amertume grâce à l'Angostura:

Ingrédients:

3cl de Cointreau

6 gouttes d'Angostura Bitters

1dl (env.) de champagne

Préparation:

Verser le Cointreau et le Bitters dans un shaker à cocktail rempli de glaçons, bien secouer et servir dans une flûte; compléter avec du champagne. Garnir d'un zeste de citron.

St-Germain Cocktail

Ingrédients:

4cl de liqueur de sureau St-Germain

6cl de champagne

de l'eau gazeuse

Préparation:

Verser le St-Germain et le champagne dans un grand verre rempli de glaçons et mélanger délicatement. Compléter avec de l'eau gazeuse et décorer avec un zeste de citron.

Black Velvet

De la bière noire et du champagne. Sans doute le plus impertinent des cocktails. James Bond le boit. D'autres questions?

Ingrédients:

de la Guinness

du champagne

Préparation:

Remplir un verre de bière jusqu'à la moitié. Remplir le reste avec du champagne. On vous recommande de verser le champagne avec le dos d'une cuillère.

Americana

Non, pas Americano, mais Americana. Au sens féminin du terme. Et voici comment ça fonctionne:

Ingrédients:

1cl de bourbon

1 cc de sirop d'érable

1 dose d'Angostura Bitters

5cl de prosecco

1 cerise

Préparation:

Verser le bourbon, le sirop d'érable et le bitters dans un verre à cocktail et compléter avec du prosecco. Garnir d'une cerise.

Seelbach

Ingrédients:

3cl de bourbon

1,5cl de Cointreau

4 doses d'Angostura Bitters

3 doses de Peychaud's Bitters

du champagne

Préparation:

Verser le bourbon, le cointreau et les bitters dans un shaker à cocktail rempli de glaçons et mélanger délicatement. Servir dans une flûte (ici une coupe) bien fraîche. Remplir de champagne et garnir d'un morceau de zeste de citron.

Death In the Afternoon

Oh yeah, un cocktail d'Hemingway! Laissons l'homme de lettres s'exprimer lui-même:

«Versez une gorgée [4 cl] d'absinthe dans une coupe de champagne. Ajoutez du champagne glacé jusqu'à ce qu'il atteigne la consistance laiteuse opalescente appropriée»

Et ensuite:

Atomic Champagne Cocktail

Il existe même une chanson à ce propos. Et quelle chanson! Slim Gaillard, Atomic Cocktail:

Ingrédients:

4cl de vodka

4cl de cognac

1 cc de sherry

4cl de champagne

Préparation:

Verser la vodka, le cognac et le sherry dans un shaker à cocktail rempli de glaçons et mélanger délicatement. Servir dans une coupe bien fraîche.

Bellini

Image: Shutterstock

Un peu estival peut-être, mais suffisamment pétillant pour la fête du Nouvel An.

Ingrédients:

1/2 pêche

du prosecco

si nécessaire, un trait de liqueur de pêche

Préparation:

Peler la pêche, la réduire en purée au mixeur et en verser la moitié à travers une passoire fine dans un verre rempli de glaçons. Mélanger délicatement la purée de fruits avec la liqueur et le prosecco glacé. Verer dans une flûte à champagne.

Nomayo

Ingrédients:

4cl de Plymouth Gin

2cl de liqueur de sureau St-Germain

2cl d'apérol

1cl de jus de citron fraîchement pressé

du champagne

Préparation:

Verser tous les ingrédients (sauf le champagne) dans un shake rempli de glaçons et secouer énergiquement. Ajouter le champagne, remuer, et verser dans un verre à martini ou une coupe. Rajouter un peu de champagne sur le dessus. Bonus: décorer avec un zeste de citron vert.

Mimosa

Image: shutterstock

Ingrédients:

6cl de jus d'orange fraîchement pressé

1,2dl de champagne

(1 cc de Grand Marnier)

Préparation:

Verser le jus d'orange dans une flûte à champagne réfrigérée. Compléter avec du champagne. Ajouter un peu de Grand Marnier si nécessaire.

Barbotage

Ingrédients:

2cl de cognac

1 cc de Grand Marnier

1,2dl de champagne

Préparation:

Verser le cognac et le Grand Marnier dans une flûte bien froide. Remplir de champagne.

Air Mail

Ingrédients:

6cl de rhum brun

1,5cl de jus de citron vert

1 cc de miel

1,5dl de champagne

Préparation:

Verser le rhum, le jus de citron vert et le miel dans un verre rempli de glaçons et mélanger soigneusement. Transvaser avec les glaçons dans un verre à cocktail ou une coupe et compléter avec du champagne.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé Il doit être consommé avec modération. Si l'un de vos proches ou vous-même êtes touchés par une problématique d'alcool, la Croix-Bleue peut vous venir en aide.