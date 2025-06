A 85 ans, elle fait des montagnes russes chaque semaine

Vidéo: watson

A 85 ans, elle s'éclate comme jamais

Une octogénaire allemande a pour passion de se rendre dans un parc d'attractions chaque semaine. Cette amatrice de sensations fortes est même devenue une célébrité du parc.

Lucas Zollinger Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Elle s'appelle Ursula Dees et elle a 85 ans. Cette octogénaire est considérée comme une légende du parc d'attractions Tripsdrill, situé à une heure de route de Stuttgart. La raison? Depuis plus de dix ans, cette grand-mère visite le parc chaque semaine. On pourrait croire qu'elle s'y rend uniquement pour accompagner ses petits-enfants ou s'y balader, et pourtant, c'est bien elle que l'on peut voir sur les manèges du plus vieux parc d'attractions du pays.

Son parcours préféré, elle l'a fait de 25 à 50 fois d'affilée et a comptabilisé son 3 333 ème tour dessus, il y a quelques jours, selon les médias allemands.

Les montées d'adrénaline ressenties sur les manèges ont eu de véritables vertus thérapeutiques pour Ursula. Alors qu'elle souffrait de douleurs dorsales apparues durant sa quarantaine, c’est à 72 ans qu’elle s'est installée dans un des chariots du Mammut, l'une des attractions phares du parc, en souvenir de son mari décédé. C’est alors, durant l'expérience, que l'octogénaire a réalisé que quelque chose avait changé dans son corps. Elle s'est sentie plus détendue, et la douleur a disparu par la même occasion. Elle y a alors pris goût.

«C’était comme un miracle!» Ursula Dees

Quand son médecin lui a expliqué les risques et les effets secondaires, la fan de loopings a été en état de choc. Il faut dire que son attraction préférée, le Karacho-Ursel, qui lui a valu son surnom «Ursel», atteint 100 km/h en 1,6 seconde et propulse ses passagers à travers plusieurs boucles.

Les exploitants du parc, qui soutiennent Ursel dans sa «thérapie», lui ont permis exceptionnellement de rester assise entre deux tours de manège. Ce qui lui permet d'effectuer 25 à 50 tours d'affilée, portant son total à 3 333. Elle le sait, car elle consigne chacun de ses passages dans un carnet.

Par ailleurs, en cadeau pour sa fidélité, Ursula Dees a reçu un billet à vie pour le parc d'attractions Tripsdrill. Le manège Karacho-Ursel est devenu une attraction à part entière grâce à sa présence. Elle dispose même de photos dédicacées, et les visiteurs du parc se prennent en photo avec elle.

Ursula Dees enregistre méticuleusement chaque tour de manège dans son journal de bord. Image: Reuters

Une thérapie étrange

Selon Ulrich Liener, chirurgien orthopédiste à l'hôpital Marien de Stuttgart, le succès de la méthode thérapeutique d'Ursula Dee est «étonnant». Il a confié au média FOCUS qu'il déconseillait les montagnes russes aux personnes souffrant de maux de dos, car cela pourrait même aggraver leur état. Le soulagement pourrait être dû au fait que Urusula pratique une activité qui lui plaît, a expliqué le médecin. En effet, une étude montre que le plaisir peut soulager les maux de dos.