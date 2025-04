Roland Mack, 75 ans, a participé à la création du parc aux côtés de son père. Image: AFP

Il aime tellement Europa Park qu'il y vit

Cinquante ans après sa création, Europa Park est passé de petite entreprise familiale à géant des loisirs. Rencontre avec son patron, Roland Mack, qui a cofondé le célèbre parc d'attractions avec son père en 1975.

Pauline FROISSART / afp

Il teste tous les manèges et crie dans les grands huit. A 75 ans, Roland Mack dirige le parc d'attractions allemand Europa Park, une entreprise familiale devenue géant des loisirs, qui célèbre ses 50 ans.

En 2024, plus de six millions de visiteurs ont franchi la porte de ce parc d'attractions situé dans le sud-ouest de l'Allemagne, à Rust, un village tout proche de la frontière suisse. C'est le deuxième parc en Europe en matière de fréquentation derrière Disneyland Paris (10,4 millions de visiteurs en 2023). Plus de 5000 personnes y travaillent, dont les fils et petits-enfants du fondateur du parc, Franz Mack.

En 1975, celui-ci créait Europa Park, pensé à l'origine comme une vitrine pour présenter les trains fantômes et grands huit conçus par l'entreprise familiale, Mack Rides. Cinquante ans plus tard, Mack Rides fabrique toujours des manèges à Waldkirch, à une quarantaine de kilomètres du parc. Ils rejoignent des parcs d'attractions un peu partout dans le monde, comme Disneyland Paris ou le parc Astérix.

Quant à Europa Park, en 50 ans, la fréquentation a été multipliée par 24, le nombre d'employés par 100 et la superficie par 16. Le parc s'étend désormais sur 95 hectares, divisé en 17 quartiers inspirés par l'architecture et la culture de pays européens.

Le parc est devenu une destination touristique

Un thème, l'Europe, qui s'est imposé pour ce parc situé au carrefour de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. Cela «tient au fait que nous vivons dans la région des trois frontières» et qu'«il n'y avait encore jamais eu de parc sur le thème de l'Europe dans le monde», explique Roland Mack, qui a participé à la création du parc aux côtés de son père. Il avait alors 25 ans.

Rafting en Suède, bobsleigh en Suisse ou promenade en bateau en Hollande, une centaine d'attractions sont proposées avec régulièrement des nouveautés, comme le Voltron, terrifiant grand huit inauguré l'an dernier dans le quartier croate.

«Je suis toujours le premier à tester les attractions, cela fait partie du jeu, le boulanger goûte aussi son propre pain», affirme Roland Mack. «Bien sûr, je crie» dans les grands huit, reconnaît le septuagénaire, mais les manèges «ne doivent pas faire peur», plutôt «apporter du plaisir» et créer «de beaux souvenirs».

«Mon père disait toujours que si, en sortant d'une attraction, on veut la refaire immédiatement, c'est la meilleure attraction qui soit»

Elu neuf fois meilleur parc de loisirs du monde lors des Golden Ticket Awards, Europa Park s'est considérablement développé, devenant une destination touristique avec six hôtels et de nombreux restaurants dont l'un - «Ammolite - The Lighthouse Restaurant» détient deux étoiles Michelin.

Un chiffre d'affaires de «plusieurs centaines de millions»

En 2019, un parc aquatique, Rulantica, a en outre été créé, qui peut accueillir jusqu'à 6000 visiteurs par jour. Et pour célébrer les 50 ans du parc, un film d'animation intitulé Super grand prix, avec pour héros les mascottes d'Europa Park sortira dans les salles de cinéma.

Si l'entreprise ne communique pas sur son chiffre d'affaires, celui-ci est de «plusieurs centaines de millions» d'euros, indique Roland Mack, ce qui lui permet de continuer à investir.

Malgré la pandémie de coronavirus qui a ébranlé le secteur, et de violents incendies en 2018 et 2023 qui ont détruit plusieurs attractions à Europa Park, le dirigeant se veut confiant dans l'avenir, à condition de rester «innovant».

«Mon plus grand souhait, c'est de garder l'entreprise dans les mains de la famille»

A ses côtés, aux commandes de l'entreprise, se trouve son frère Jürgen. Ses fils Michael et Thomas et sa fille Ann-Kathrin assument aussi des responsabilités, tandis que Frederik Mack, fils de Jürgen, occupe le poste de directeur des ressources humaines. «C'est rare dans les grands parcs, mais c'est ce qui fait l'atmosphère d'Europa Park, que la famille se consacre à 100% à cette entreprise.»

Si proche de cette entreprise que Roland Mack habite même dans le parc, «entre Blanche-Neige et la Belle au bois dormant».