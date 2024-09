Marina Rollman et Alexandre Kominek intègrent LOL: qui rit sort!

Il faudra faire mieux que cet astronaute. capture d'écran

Deux Suisses intègrent l'émission «LOL: qui rit sort!»

Parmi le casting de la prochaine saison de LOL sur Prime Video, deux humoristes suisses font leur entrée.

Il aura fallu attendre cinq saisons pour que LOL: qui rit sort! reconnaisse le talent des humoristes suisses. Ça y est, c'est fait. Deux d'entre eux intègrent l'émission sur Prime Video dont la date de sortie est encore inconnue.

Il s'agit de Marina Rollman et Alexandre Kominek, deux Genevois qui devront tout mettre en œuvre pour faire rire les autres humoristes qui forment cette promo 2024, mais aussi tout faire pour ne pas rire eux-mêmes. Car c'est le principe de LOL: ceux qui rient (et ceux qui crient désormais) ont perdu et sortent du jeu.

Le casting de la saison 5 de LOL. instagram prime video

Parmi les autres membres du casting, il y a Jérôme Niel, qui s'est fait connaître sur Canal+ avec ses tutos enragés, Vincent Dedienne, également de l'école Canal, Artus, humoriste et réalisateur de la comédie Un pt'it truc en plus, carton dans les salles en France, ou encore Muriel Robin, icône française de l'humour de jadis.

Il faudra rivaliser d'ingéniosité et d'humour pour faire mieux que l'équipe de Pierre Niney, Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, ou encore Paul Mirabel l'an passé. Cette troisième saison était sans conteste la plus drôle. C'est un peu le Mission Cléopâtre de LOL. Tous les Astérix et Obélix qui lui succèderont ne lui arriveront pas à la cheville.

Sur le compte Instagram de Prime, ce n'est pas Alain Chabat que les fans de l'émission réclament (même s'il a été largement plébiscité dans un sondage lancé par Prime l'an passé), mais Thomas Deseur.

Le Français à l'humour décalé connaît actuellement une ascension fulgurante sur les réseaux sociaux grâce à ses vlogs «aléatoires (pas forcément intéressants mais sympas quand même).» Les internautes ont exprimé leur déception. Pour beaucoup, c'est un casting «bof bof».

La saison 5 de LOL: qui rit sort! n'a pas encore de date précise et difficile de se fier aux anciennes émissions. La saison 3 est sortie en mars 2023 et la saison 4 en février 2024.

