Le Genevois y dévoile sa basse-cour intime. Image: dr

Alexandre Kominek est prêt à tout et montre son petit oiseau

La saison 5 de l’émission perchée d’Amazon Prime débarque ce vendredi 18 avril. Pour teaser l’arrivée imminente des hostilités, sur les réseaux sociaux, l’humoriste genevois Alexandre Kominek a dévoilé une vidéo d’une rare élégance: on l’y voit en slip tête de poule. Et joyeuses Pâques à vous, hein.

Plus de «Divertissement»

Alexandre Kominek a-t-il honte? Absolument pas. A-t-il froid? C’est probable. A-t-il posté une vidéo Instagram où il baisse son pantalon pour révéler un slip orné d’une tête de poule, le tout dans le but de faire rire ses futurs adversaires? Clairement.

Vidéo: instagram

L’humoriste suisse, membre du casting explosif de la saison 5 de LOL: Qui rit, sort, a décidé de poser les bases. Et les bases, cette année, c’est: le ridicule ne tue pas, il fait perdre.

Cette nouvelle saison du show signé Prime débarque ce vendredi 18 avril 2025. Pour celles et ceux qui auraient vécu dans une grotte ces dernières années, LOL: Qui rit, sort rassemble une douzaine d’humoristes dans un huis clos filmé, où le but est simple: ne surtout pas rire, tout en faisant marrer les autres. Plus facile à dire qu’à faire, surtout quand certains décident d’enfiler leur plus beau slibard-poulet, et de virer leur pantalon.

Une cinquième saison très attendue

Cette cuvée promet une fois de plus du grand n’importe quoi, du rire gêné, des regards qui fuient et des lèvres qui tremblent. Et surtout, un casting bien ficelé. Outre Kominek et sa basse-cour intime, on retrouvera cette année des têtes bien connues de la scène humoristique française (et suisse, merci Alexandre... entre autres!) prêtes à tout pour remporter le pactole destiné à une association de leur choix.

Parmi eux, citons Artus, Vincent Dedienne, Jérôme Niel, la Suissesse Marina Rollman, Muriel Robin… Mais aussi le pro de MMA Cédric Doumbè, connu pour ses KO rapides et ses mises en scène mythiques.

Côté mise en scène, justement, pas de révolution dans cette cinquième saison: les règles restent les mêmes. Ce qui est sûr, c’est que l’émission a bien compris la recette de son succès: un savant mélange de dignité sacrifiée et de fous rires étouffés par un casting qui saura titiller une large audience.

En attendant la sortie ce vendredi sur Prime Video, on vous laisse avec l’image d’Alexandre Kominek et sa culotte gallinacée. Oui, c’est bizarre. Non, je ne pensais pas écrire «culotte gallinacée» ou «basse-cour intime» un jour.