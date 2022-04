Les comptes de mèmes romands s'emparent de l'affaire du fauve d'Epalinges

L'animal aurait été aperçu dans les rues d'Epalinges (VD). Et même si on ne sait pas vraiment ce que c'est, les comptes de mèmes romands sont en mode: «Hold my chasselas».

Si vous débarquez sur la planète vaudoise, sachez qu'il y aurait un fauve aux alentours d'Epalinges. Oui, c'est bizarre: fauve et Epalinges, ça va pas trop ensemble et pourtant!

La news est tombée jeudi soir et ce vendredi 1er avril (coïncidence? Peut-être), les forces de l'ordre ont déployé des recherches. Après avoir observé des empreintes, le vétérinaire cantonal privilégie la piste d’un chien errant.

Mais qu'importe! Les réseaux sociaux et en particulier les comptes de mèmes suisses romands, ont déjà balancé sur Instagram leurs plus belles créations.

Voici les meilleurs mèmes:

Le propriétaire du «lion»

Nous non plus, on va pas en dormir

Signé: Tiger King

instagram swissromande

Je confirme, il appartient bel et bien à Tiger King

instagram swissromande

Faut peut-être demander au père Lustucru

instagram swissromande

Franchement, c'est chaud

instagram swissromande

Nous, on a mis un puma parce qu'on est des thugs👇

Epalinges la zone

Grrrrr!

On l'attendait celle-là.

Sur Twitter aussi ça en cause:

Vous pensez que c'est un poisson d'avril ou pas? La colonne des commentaires est ouverte!

Pour vous calmer, voici 22 photos d'animaux mignons

1 / 24 22 photos d'animaux mignons source: reddit

Un rhinocéros (trop chou) de Sumatra est né en Indonésie