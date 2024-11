Vidéo: watson

Elle va (aussi) faire fondre les coeurs

Haggis, l'hippopotame pygmée du zoo d'Édimbourg est suffisamment chou pour rivaliser avec la mascotte d'internet de la même race nommée Moo Deng.

Le Zoo d’Édimbourg a un nouveau pensionnaire. Son nom: Haggis, en référence au célèbre plat écossais.

Cette femelle hippopotame est née le 30 octobre dernier et il s'avère qu'elle est de la même espèce que Moo Deng, la star du zoo de Khao Kheow en Thaïlande.

Moo Deng est devenu viral sur les réseaux sociaux en septembre dernier. Les internautes sont obsédés par son charme et la fréquentation du parc thaïlandais a explosé. Le zoo d'Édimbourg compte bien obtenir la même visibilité grâce à leur nouveau pensionnaire.

Haggis et ses parents, Otto et Gloria, font partie de cette espèce menacée que sont les hippopotames pygmées, appelés aussi hippopotames nains. Ils sont originaires des forêts et des marais d'Afrique de l'Ouest. On estime qu'il reste environ 2 000 individus dans la nature. Leur nombre diminue à mesure que leur habitat est détruit et qu'ils continuent d'être chassés pour leur viande de brousse.

«Otto et Gloria ont accueilli un adorable petit hippopotame nain! Il se porte bien, mais nous allons garder la maison des hippopotames fermée pour le moment afin que nos soigneurs experts puissent surveiller de près la mère et le bébé pendant cette période délicate.» Le zoo d'Édimbourg.

Pour célébrer l'arrivée de Haggis, le zoo d'Édimbourg offre au public la possibilité de rencontrer la petite femelle. Les fonds récoltés seront consacrés aux soins des animaux.