L'hippopotame Moo Deng donne ses prédictions sur le vainqueur de l'élection présidentielle américaine de 2024. Image: x @KhaokheowZoo

Elle a départagé Trump et Harris

Moo Deng, le bébé hippopotame vedette du zoo de Khao Kheow, en Thaïlande, vient de donner son pronostic sur le ou la futur(e) occupant(e) de la Maison-Blanche.

Nous sommes à environ 100 kilomètres de Bangkok, au zoo de Khao Kheow situé dans la ville de Chonburi, en Thaïlande. C'est ici que vit Moo Deng, un bébé hippopotame âgé de quatre mois devenu célèbre sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos d'elle en train de se baigner, de mordre de manière rigolote ou de dormir.

On vous en parlait ici: Ce bébé hippopotame est devenu une star, mais il y a un problème

Une popularité qui a traversé les frontières, jusqu'à rendre l'animal – dont l'espèce est menacée – populaire aux Etats-Unis, au point d'être incarné dans un sketch du très populaire Saturday Night Live, diffusé par NBC.

Et le futur président des Etats-Unis serait...

L'hippopotame star a à nouveau fait parler d'elle à quelques heures du scrutin qui déterminera qui sera le ou la 47e président(e) des Etats-Unis. A défaut de pouvoir voter, Moo Deng a tout de même pu donner ses prédictions. Comment? C'est simple: deux repas composés de fruits sculptés lui ont été présentés ce lundi 4 novembre, sur lesquels étaient gravés les noms de Trump ou d'Harris. L'animal n'avait plus qu'à choisir.

La vidéo en question: Vidéo: twitter

Accompagnée d'un second hippopotame beaucoup plus grand, Moo Deng a dévoré le gâteau de fruits affublé du nom du candidat républicain – donnant ainsi Donald Trump gagnant – pendant que son acolyte mangeait celui sur lequel était inscrit le nom de la candidate démocrate. Rappelons qu'aucun sondage ne parvient pour le moment à départager les deux candidats. Les bureaux de vote ont ouvert ce mardi à 6 heures (midi en Suisse) sur la côte Est des Etats-Unis, notamment dans l'Etat de New York.

Moo Deng n'est pas le premier animal à partager son avis sur les événements mondiaux. Lors de la coupe du monde de football de 2010 en Afrique du Sud, par exemple, le célèbre Paul le poulpe, d'origine allemande, donnait les vainqueurs des matchs en choisissant une boîte de nourriture. Et il avait bel et bien deviné la victoire de l'Espagne. A voir si l'hippopotame aura autant de succès que son prédécesseur.