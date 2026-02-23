ciel couvert
27 bestioles adorables qui vont vous aider à moins bosser

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
23.02.2026, 05:3123.02.2026, 05:31
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Saviez-vous qu'il existe environ 8 000 espèces de grenouilles? Aujourd'hui, nous allons même découvrir un crapaud à épines. À suivre!

Bonjour tout le monde!

cute news tier ziege https://www.reddit.com/r/babygoats/comments/1r76vtd/what_a_cutie/
Image: reddit

Pris en flagrant délit.

cute news tier biber https://www.reddit.com/r/Beavers/comments/1r6lafj/caught_in_the_act/
Image: reddit

Avez-vous déjà vu un bébé pigeon?

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Chérie, les nouveaux voisins ont emménagé!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Quand on vous arrête pour une inspection de skis au milieu des pistes.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Même les chiens méritent une fête d'anniversaire.

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/AnimalsBeingFunny/comments/1r6wut5/birthday_boi/
Image: reddit

Langue de la semaine:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957206566576/
Image: pinterest

Si votre week-end était ennuyeux...imaginez le sien.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/notmycat/comments/1r7p7d2/meet_our_sad_cat/
Image: reddit

Occasion vue et saisie:

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/1121888957204097630/
Image: pinterest

Mes projets pour le week-end:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/351912467121848/
Image: pinterest

Quand un chat aveugle découvre la neige pour la première fois:

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Le regard que votre chien vous lance lorsque vous mangez:

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Tellement moelleux!

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Il pleut un peu trop dehors.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Grumpy Cuteness:

cute news tier eule https://imgur.com/gallery/i-think-burrowing-owls-are-cutest-owls-iphone-served-this-up-from-camera-roll-hxsFSu7#/t/aww
Image: imgur

Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose. C'est pourquoi je vais vous présenter le crapaud à moustaches d'Emei.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1r27i1t/1_animals_you_probably_didnt_know_exist_emei/
Image: reddit

Et oui, vous avez bien vu, ce sont des piques autour de la bouche.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1r27i1t/1_animals_you_probably_didnt_know_exist_emei/
Image: reddit

Les mâles en ont besoin pendant la saison des amours, lorsqu'ils se battent avec leurs congénères pour les sites de nidification.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1r27i1t/1_animals_you_probably_didnt_know_exist_emei/
Image: reddit

Voici une vidéo de crapauds à moustaches qui se battent:

Vidéo: YouTube/New Scientist

Les mâles ne se battent pas à mort, mais présentent ensuite de nombreuses blessures.

Après la saison des amours, les épines tombent et ne repoussent que la saison suivante.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte
Image: creative commons

Ces crapauds sont originaires de Chine, mais sont menacés d'extinction en raison de la perte de leur habitat.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/natureismetal/comments/alvivs/the_moustache_toad_leptobrachium_boringii_grows_a/
Image: reddit

La particularité du crapaud à moustaches réside dans le fait que les mâles sont plus grands que les femelles. Chez la plupart des autres espèces de grenouilles, c'est exactement l'inverse.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/pyikf7/endemic_to_china_the_male_emei_moustache_toad/
Image: reddit

Voici une autre photo sans les pointes.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/m8rrgn/the_mysterious_emei_moustache_toad/
Image: reddit

Enfin, un fait général concernant les grenouilles: il existe plus de 7 800 espèces de grenouilles et de crapauds dans le monde.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1r27i1t/1_animals_you_probably_didnt_know_exist_emei/
Image: reddit

Mais nous n'en avons probablement pas encore trouvé beaucoup. Les chercheurs continuent de découvrir des grenouilles dans le sous-bois des forêts primaires.

En raison des événements actuels:

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Et zou! On retourne au lit (du moins, mentalement!)

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/Galgos/comments/1r5p8f7/show_me_pictures_of_most_weird_way_to_sleep/
Image: reddit
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
