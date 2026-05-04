Lazare aurait défié toutes les statistiques. Les épagneuls nains continentaux ont généralement une espérance de vie d'environ 15 ans. SPA Annecy Marlioz

Le chien le «plus vieux du monde» a trouvé un nouveau foyer

Âgé de plus de 30 ans, Lazare, un minuscule épagneul continental, a défrayé la chronique ces derniers jours. Après bien des mésaventures, le chien aurait trouvé un foyer définitif - et pourrait prétendre à un titre mondial.

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Tout au long de sa longue existence, Lazare a connu son lot de misères: malvoyant, légère sourd, atteint d'une affection qui fait que sa langue pend constamment, ainsi que d'arthrite, le petit épagneul a dû récemment faire face au décès de sa précédente propriétaire.

Ce vaillant petit chien peut toutefois revendiquer une victoire: selon le Times, Lazare a non seulement trouvé un nouveau foyer, après avoir passé dix jours dans un refuge d'Annecy, en Haute-Savoie... Mais il pourrait aussi prétendre à une place au sein du très prestigieux Guinness book des records, en qualité de «chien le plus vieux du monde».

Selon la propriétaire du refuge, la date de naissance de Lazare, le 4 décembre 1995, a bel et bien été confirmé par sa puce électronique et par le Livre des Origines Français (LOF). «Nous avons effectué une double vérification. Il n'y a aucun doute», a-t-elle affirmé.

«Lazare a 31 ans» Anne-Sophie Moyon, responsable du refuge

Le Guinness est désormais sur le point de procéder à toutes les vérifications possibles pour savoir s'il attribuera le précieux titre. Et il fera preuve d'une grande prudence, suite aux déconvenues que l'organisme a connu par le passé. En 2024, il avait retiré son record à Bobi, un Rafeiro do Alentejo du Portugal, après un «examen» mené au milieu du scepticisme généralisé de plusieurs vétérinaires.

Dans tous les cas, le titre n'emballe guère sa nouvelle maîtresse. «Ce record ne m'intéresse pas», a balayé Ophéile Boudol, 29 ans, auprès de TF1. «Je l'ai adopté parce que j'aime les animaux et que le courant est passé immédiatement entre nous. Il était impensable pour moi qu'il finisse ses jours à la SPA. Il méritait une famille aimante.»



Lazare et sa nouvelle maîtresse. SPA Annecy Marlioz

Elle a ajouté auprès du Parisien: «Nous espérons qu’il restera longtemps avec nous. Je suis devenue son point de repère. Il me suit partout dans l’appartement. Toute la famille est très attachée à Lazare.»

La nouvelle propriétaire a matière à se réjouir: selon la SPA d'Annecy Marlioz, le bilan sanguin de Lazare est «digne d’un jeune chien». De quoi lui garantir, en cas de titre mondial, de traîner encore longtemps au sommet du Guinness book des records - et, dans tous les cas, de beaux moments avec sa nouvelle famille. (mbr)

Vidéo: watson