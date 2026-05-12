GD01 est le premier robot «Transformer», avec passager, disponible sur le marché. Vidéo: twitter

Ce nouveau robot peut donner de mauvaises idées à Poutine

Unitree Robotics vient à la fois de réaliser le rêve des fans de SF et de fabriquer une bête capable de faire de gros dégâts. Ses concepteurs chinois appellent déjà ses futurs acquéreurs à utiliser «GD01» de «manière amicale». Ça promet.

Plus de «Divertissement»

Un nouveau robot chaque semaine. C’est du moins l’impression que nous donnent les géants de la robotique ces dernières années. D’intrépides chiens joueurs aux humanoïdes pratiquant le karaté, les jouets du futur se conjuguent déjà au présent. Est-ce pour sortir méchamment du lot que Unitree Robotics vient tout juste de dévoiler un véritable monstre de métal capable d’écraser la concurrence (au propre comme au figuré)?

«GD01», c’est son petit nom, est le premier robot «transformer» habitable (oui, comme dans le film) et il fout carrément les jetons.

Et pas seulement parce que la bestiole peut passer de deux à quatre pattes avec une aisance et une fluidité ébouriffante. Dans la fiction, on les appelle des «méchas». Autrement dit, des robots géants, humanoïdes et pilotables de l'intérieur.

Vous l’aurez sans doute compris, le plus souvent, ce sont de véritables machines de guerre lourdement armées, capables de semer le chaos sur leur passage. Dans une vidéo dévoilée mardi, le géant chinois de la robotique n’a pas chômé pour que l’on comprenne tout de suite à quel point l’engin est aussi puissant qu’imposant. Par souci de réalisme, c’est le fondateur d’Unitree lui-même, Wang Xingxing, qui a piloté son nouveau jouet en ville.

Jugez plutôt: Vidéo: twitter

Dans cette séquence, on peut découvrir «GD01» passer de bipède à quadrupède en une demi-seconde, mais aussi détruire un mur de briques en un seul coup de poing. Effrayant? Tout à fait. D’autant que Unitree ne fait absolument rien pour rassurer la population, car ses messages de prévention font au moins aussi peur que le monstre.

«Merci de vous assurer d'utiliser le robot de manière amicale et sûre» Unitree, sur X

A un moment donné de la vidéo, quand «GD01» commence à tout casser autour de lui, la société tente d’avertir ses futurs acheteurs que «ce sont des tests extrêmes à ne pas reproduire». Précisons que l’engin pèse tout de même jusqu’à 500kg (humain compris) et qu’il se présente comme un trésor de technologie.

Enfin, sachez que ce n’est pas un simple prototype, mais qu’on peut déjà s’en procurer, moyennant la somme d’environ 500 000 francs suisses, puisque c’est le premier mécha produit en série.

La Chine pied au plancher

Sans être un spécialiste en stratégies militaires, on peut aisément penser que les grandes puissances accueillent cette innovation avec des cœurs dans les yeux. Verra-t-on prochainement GD01 combattre au nom de Poutine en Ukraine sur le champ de bataille?

Cette montée en puissance gonfle l’ego de la Chine. Selon le magazine KulturGeek, Unitree aurait expédié plus de 5500 robots R1, G1 et Go2 en 2025, vendus sur AliExpress, et «les entreprises chinoises représentent près de 90% des ventes mondiales de robots humanoïdes».