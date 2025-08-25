beau temps24°
On a trouvé la course la plus mignonne du monde

Vidéo: watson

C'est la course la plus mignonne du monde

Ce samedi 23 août en Lituanie s'est tenu un concours de chiens un peu hors du commun, puisqu'il rassemblait des Welsh Corgis.
25.08.2025, 16:5825.08.2025, 16:58
Sainath Bovay
Sainath Bovay
Plus de «Divertissement»

Courts sur pattes mais terriblement attachants, les Welsh Corgis ont été à l’honneur samedi 23 août à Vilnius, capitale de la Lituanie, lors d’une compétition. Connus pour être l’emblème de la famille royale britannique, ces chiens au physique parfois pataud sont en réalité de véritables coureurs chevronnés.

Pas moins de 150 équipes venues de toute l’Europe ont participé à la course de Corgis de Vilnius, un événement qui mettait aussi en avant des challenges plus absurdes les uns que les autres, comme le concours de mode ou de voix.

Devant des milliers de spectateurs enthousiastes, les chiens ont tout donné. Le grand gagnant du sprint sur 50 mètres se nomme Mango, tandis qu’Amigo a séduit le jury du concours de costume déguisé en usine avec deux petites cheminées, surpassant ses concurrents déguisés en Batman, princesse ou encore en Labubu.

Les poupées Labubu victimes d’une théorie du complot

L'événement qui a conclu cette célébration canine dimanche était «la rencontre mondiale des Corgis», où les chiens lituaniens se sont connectés en visioconférence avec leurs congénères autour du globe.

Vidéo: watson

