Les poupées Labubu victimes d’une théorie du complot

Les poupées Labubu de Pop Mart suscitent une polémique mondiale, accusées d’être inspirées par un démon nommé Pazuzu.

C'est une histoire qui prend des proportions folles en Asie et ailleurs. Les figurines Labubu, créées par la filiale chinoise Pop Mart, sont des sensations mondiales.

Mais aujourd'hui, des affirmations viennent freiner leur succès mondial. Certains ont affirmé que ces figurines, avec de grands yeux et un large sourire, seraient en fait inspirées d'un démon de la mythologie mésopotamienne nommé Pazuzu. Une entité mi-animal, mi-humain, à la tête de chien. Une théorie qui est devenue virale sur les multiples réseaux sociaux que sont Facebook, TikTok et Instagram, à grand renfort d'images de la figurine à côté du démon.



Et les avertissements ont plu par certains internautes, pointant un risque potentiel de possession:

«N'achetez pas ce jouet démoniaque pour vos enfants ou pour vous-même!» Un internaute affolé.

La série «Les Simpsons» en parlait

Certains ont même déterré un extrait des Simpsons dans lequel Homer Simpson accueille une poupée Pazuzu dans la maison - Maggie déclarait alors qu'Homer était possédé par cette divinité.

Face à ces théories fumeuses qui ne cessent de fleurir sur le web, le site de fact-checking Snopes a décidé de se pencher sur le cas. Il affirme que rien ne prouve que Labubu ait été inspiré par le démon Pazuzu.

En effet, Kasing Lung, le créateur des Labubu, a expliqué que le personnage était influencé par d'anciennes légendes elfiques européennes. Il confiait à China Global Television Network (CGTN):

«Je me souviens avoir lu de nombreux contes de fées d'Europe du Nord et de Scandinavie»

L'artiste a toujours évoqué ses influences mythologiques de l'Europe du Nord et la Scandinavie, nées de ses expériences de jeunesse. Or, Pazuzu est originaire de l'ancienne Mésopotamie, une région du Moyen-Orient aujourd'hui connue sous le nom d'Irak.

Mais l'affaire n'est pas prise à la légère. Les poupées ont même été interdites à la vente, à Erbil, la capitale de la région du Kurdistan irakien. Pendant ce temps, Pop Mart rappelle sur son site officiel que Labubu est un personnage au bon cœur malgré son apparence espiègle. (svp)