Vidéo: watson

«Bambi force sur l’apéro»

Si vous vous rendez en Saône-et-Loire, dans l'est de la France, faites attention sur la route: après avoir consommé des fruits fermentés, des cervidés en état d'ivresse se baladent dans la nature.

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Les autorités françaises appellent les automobilistes de Saône-et-Loire, dans l'est de la France, à la plus grande prudence. Actuellement, en effet, les chevreuils et autres animaux sauvages peuvent adopter un comportement imprévisible sur les routes. En cause: la consommation de fruits fermentés, qui provoque chez eux un état d'ivresse, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. ☝️

La gendarmerie de Saône-et-Loire a publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant l'un de ces chevreuils. L'animal semble désorienté et tourne en rond. La police a toutefois commenté la séquence avec une pointe d'humour:

«Bambi force sur l’apéro forestier»

Un scénario fréquent

Au printemps, il est fréquent que certaines espèces de cervidés consomment des fruits, des bourgeons ou des plantes fermentés. Un régime alimentaire qui peut entraîner des comportements à risque. Les automobilistes sont donc invités à être particulièrement vigilants face aux traversées soudaines ou aux animaux qui s'immobilisent sur la chaussée.

La police n'exclut toutefois pas d'autres causes sous-jacentes pour expliquer le comportement des animaux, tels qu'une blessure, une maladie, un traumatisme ou des troubles neurologiques. (emk)