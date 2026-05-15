«Bambi force sur l’apéro»
Les autorités françaises appellent les automobilistes de Saône-et-Loire, dans l'est de la France, à la plus grande prudence. Actuellement, en effet, les chevreuils et autres animaux sauvages peuvent adopter un comportement imprévisible sur les routes. En cause: la consommation de fruits fermentés, qui provoque chez eux un état d'ivresse, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. ☝️
La gendarmerie de Saône-et-Loire a publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant l'un de ces chevreuils. L'animal semble désorienté et tourne en rond. La police a toutefois commenté la séquence avec une pointe d'humour:
Un scénario fréquent
Au printemps, il est fréquent que certaines espèces de cervidés consomment des fruits, des bourgeons ou des plantes fermentés. Un régime alimentaire qui peut entraîner des comportements à risque. Les automobilistes sont donc invités à être particulièrement vigilants face aux traversées soudaines ou aux animaux qui s'immobilisent sur la chaussée.
La police n'exclut toutefois pas d'autres causes sous-jacentes pour expliquer le comportement des animaux, tels qu'une blessure, une maladie, un traumatisme ou des troubles neurologiques. (emk)