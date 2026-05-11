La populaire série sur la Régence fait son entrée dans le monde du jeu vidéo. Image: LIAM DANIEL/NETFLIX

Cette série Netflix débarque dans Les Sims 4

Avec quatre saisons déjà diffusées, La Chronique des Bridgerton a connu un succès mondial fulgurant sur Netflix. Désormais, le phénomène quitte le monde du streaming pour une collaboration particulière: l’ère de la Régence débarque dans Les Sims 4.

Michelle Nuhn / watson.de

Plus de «Divertissement»

Depuis des années, La Chronique des Bridgerton figure parmi les séries les plus populaires de Netflix. Entre costumes somptueux, bals glamour et histoires d’amour émouvantes, cette série centrée sur la haute société londonienne à l'époque victorienne a attiré des millions de spectateurs à chaque nouvelle saison.

Désormais, Netflix étend l’univers de sa production d’une manière plutôt... inattendue. Des éléments du drame historique feront bientôt leur apparition dans le monde du jeu vidéo: le phénomène du streaming lance en effet une collaboration spéciale avec Les Sims 4. Comme l’explique Electronic Arts, l’entreprise lance, en collaboration avec Netflix et Shondaland — la société de production derrière Bridgerton — un tout premier crossover entre la série et le jeu culte.

Les premières images du Pack mode «Bal masqué Lady Bridgerton» pour Les Sims 4. Image: screenshot x

Dès le 12 mai, les joueuses et les joueurs pourront débloquer de nombreux nouveaux contenus issus du hit de Netflix dans le cadre d’un événement temporaire. Et bonne nouvelle: le tout sera gratuit, aussi bien sur PC que sur console. Jusqu’au 7 juillet, plus de 22 objets et looks inspirés de la série seront disponibles. Selon la description officielle d’EA, ces contenus seront ajoutés au catalogue simplement grâce à une connexion quotidienne dans Les Sims 4.

La collaboration s’inspire principalement de la quatrième saison, diffusée récemment. En plus de plusieurs éléments de construction, le célèbre costume «Lady in Silver» de Sophie Baek — masque inclus — fera ainsi son entrée dans le jeu.

Deux packs exclusifs disponibles

En plus des contenus gratuits, EA lance également deux nouvelles extensions payantes. D’un côté, le «Pack salle de bal masqué Lady Bridgerton» et, de l’autre, le «Pack mode bal masqué Lady Bridgerton». Ceux-ci seront disponibles séparément pour environ 6 francs, ou en bundle pour environ 9 francs.

Le pack mode permettra aux joueurs et joueuses d’habiller leurs Sims avec «des redingotes élégantes, des robes époustouflantes et des accessoires dignes de l’événement le plus en vue de la saison». Le pack construction, lui, se concentre sur la création «d’une ambiance parfaite pour l’événement mondain de la saison».

Il sera possible de reconstruire la maison de la famille Bridgerton Image: screenshot x

Celles et ceux qui opteront pour le bundle recevront également trois bonus exclusifs supplémentaires. Parmi eux: un pavillon du domaine Bridgerton, un piano ainsi qu’un lit pour bébé qui, selon la description officielle, doit rappeler Penelope et Colin. A vos consoles!

(traduit et adapté par mbr)

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