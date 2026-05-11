Ça rit, ça pleure, mais ça joue surtout la comédie. Image: reddit/instagram/watson

Cute news

Ces images d'animaux qui font leur cirque vont vous booster

Ô rage, ô désespoir! Les animaux ont leur petit caractère mais savent surtout très bien jouer la comédie. Voici une complication clownesque comme on les aime.

Plus de «Divertissement»

Cute News, everyone!



On oublie la semaine qui s'est écoulée et on démarre la suivante avec des animaux qui font pas mal de bêtises, encore une fois.



Pour ça, on vous a fait une compil' d'animaux tous choux, tous doux, et un peu débiles aussi.

Nous, qui attendons les Cute News du lundi.

On aura du poil, mais aussi des plumes, promis.

Bah quoi, vous avez jamais eu le nez qui bulle?

C'est bientôt l'été, voici un conseil de pro pour maintenir son plumeau au frais.

L'herbe est toujours plus verte (et goûtue) ailleurs, non?

«Aaarrggggnnnhhh, mais que m'arrive-t-il?!»

Quand votre bouffe se fait la malle.

En voilà un qui a préféré le lâcher-prise...

Un petit félin très clownesque.

😬

«Y'en a qui essaient de lire, ici!»

Certes, un classique du web, mais ça reste absolument génial.

On aimerait bien savoir ce que ces deux-là ont encore bien pu faire cette fois-ci.

Une photo officielle de la fête des mères.

Parce qu’être maman, c’est également éprouvant.

«Tu es tellement à croquer!»

C'est à moi que tu parles, là? Oh! C'est à moi que tu paaaarles?

Voici des animaux qui sont au moins aussi peu photogéniques que vous.

C'est pas tout...

Tcho! Bon' app'!

Discret, le dauphin. Cet éléphant, en revanche...

Ségrégation: «Ne laissez pas entrer le canard»

Rien à ajouter.

Ça ressemble beaucoup à un complot de chats avant une réunion au sommet.

Un poisson clown? Pas vraiment...

Vous quand vous réalisez que c'est bientôt la fin des Cute News.

On fait difficilement plus cool (regardez bien)

Ce savon a décidément un goût... de savon.

Si vous voulez en rajouter une couche.

«Bonjour, on veut bien vous aider en léchant les plats. De rien.»

Un bon petit bain, ça passe (comment ça, il fait pas assez chaud?!)

«Qui a encore éteint la lumière, bon sang?»

On a toute l'action en vidéo 👇🏼

Nous vous quittons avec, sans aucun doute, la plus belle langue de la semaine.

C'est tout pour aujourd'hui, ne tirez pas la langue!

(sim/cmu/ trad. joe)

Bon, ok, encore des animaux 👇🏼

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