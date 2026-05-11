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Ces images d'animaux qui font leur cirque vont vous booster

Die lustigsten Tiere der Woche
Ça rit, ça pleure, mais ça joue surtout la comédie.Image: reddit/instagram/watson
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Ces images d'animaux qui font leur cirque vont vous booster

Ô rage, ô désespoir! Les animaux ont leur petit caractère mais savent surtout très bien jouer la comédie. Voici une complication clownesque comme on les aime.
11.05.2026, 05:3311.05.2026, 05:33

Cute News, everyone!

On oublie la semaine qui s'est écoulée et on démarre la suivante avec des animaux qui font pas mal de bêtises, encore une fois.

Pour ça, on vous a fait une compil' d'animaux tous choux, tous doux, et un peu débiles aussi.

Nous, qui attendons les Cute News du lundi.

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

On aura du poil, mais aussi des plumes, promis.

Bah quoi, vous avez jamais eu le nez qui bulle?

Cute News: Clown Tiere
Image: facebook
La baleine Timmy a pu regagner l'océan

C'est bientôt l'été, voici un conseil de pro pour maintenir son plumeau au frais.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

L'herbe est toujours plus verte (et goûtue) ailleurs, non?

Grass is always greener and juicy on the other side
by u/TimeCity1687 in AnimalsBeingDerps

«Aaarrggggnnnhhh, mais que m'arrive-t-il?!»

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

Quand votre bouffe se fait la malle.

Early Bird Gets The Worm
by u/TheCABK in yesyesyesyesno

En voilà un qui a préféré le lâcher-prise...

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram
Surprise

Un petit félin très clownesque.

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram
Les piqûres de tiques sont en hausse: cela pose un autre problème en Suisse

😬

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

«Y'en a qui essaient de lire, ici!»

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

Certes, un classique du web, mais ça reste absolument génial.

On aimerait bien savoir ce que ces deux-là ont encore bien pu faire cette fois-ci.

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

Une photo officielle de la fête des mères.

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

Parce qu’être maman, c’est également éprouvant.

«Tu es tellement à croquer!»

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

C'est à moi que tu parles, là? Oh! C'est à moi que tu paaaarles?

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram
Oubliez la duckface, la Gen Z a inventé un nouveau concept

Voici des animaux qui sont au moins aussi peu photogéniques que vous.

C'est pas tout...

Tcho! Bon' app'!

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

Discret, le dauphin. Cet éléphant, en revanche...

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

Ségrégation: «Ne laissez pas entrer le canard»

Lustige Tiere: Cute Newws
Image: Instagram
Votre chien pollue mais c'est «pas forcément une mauvaise nouvelle»

Rien à ajouter.

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

Ça ressemble beaucoup à un complot de chats avant une réunion au sommet.

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

Un poisson clown? Pas vraiment...

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram

Vous quand vous réalisez que c'est bientôt la fin des Cute News.

Cute News: Tiere sind Clowns
Image: instagram
Les chats n'ignorent que certaines personnes, et on sait pourquoi

On fait difficilement plus cool (regardez bien)

Cute News: Lustige Tiere
Image: facebook

Ce savon a décidément un goût... de savon.

Die lustigsten Tiere (Cute News): Katze isst Seife
Image: reddit

Si vous voulez en rajouter une couche.

Surprise

«Bonjour, on veut bien vous aider en léchant les plats. De rien.»

Cute News: Lustige Tierbilder: Kühe in der Küche
Image: reddit

Un bon petit bain, ça passe (comment ça, il fait pas assez chaud?!)

Lustige Tiere: Huhn im Bad
Image: instagram
Les piqûres de tiques sont en hausse: cela pose un autre problème en Suisse

«Qui a encore éteint la lumière, bon sang?»

Cute News: Lustige Tiere
Image: reddit

On a toute l'action en vidéo 👇🏼

So many boops!
by u/Vagabored in Unexpected

Nous vous quittons avec, sans aucun doute, la plus belle langue de la semaine.

Cute News: lustige Tiere
Image: instagram
C'est tout pour aujourd'hui, ne tirez pas la langue!

(sim/cmu/ trad. joe)

Bon, ok, encore des animaux 👇🏼

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Avant l'adoption et après être installé dans un nouveau foyer..
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Une meute de chiens échappent de l’abattage en sautant d'un camion.

Vidéo: watson
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