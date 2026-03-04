Le MacBook Neo est beaucoup moins cher que les autres modèles. Image: Apple

Le nouvel ordinateur d'Apple bon marché a quatre inconvénients

La marque américaine lance le MacBook Neo, un nouveau modèle d'entrée de gamme nettement plus abordable que le MacBook Air. Pour arriver à ce prix, il a cependant fallu faire des concessions.

Depuis des mois, les spéculations sur un nouveau modèle de MacBook allaient bon train. C'est désormais officiel: Apple a présenté le MacBook Neo, qui se distingue par son prix très abordable. Le but? Séduire les clients qui se tournent vers la concurrence en raison des prix trop élevés de la marque à la pomme.

Le MacBook Neo est disponible dès maintenant en précommande dans les coloris argent, rose, citron et indigo. Il sera livré à partir du 11 mars. Il sera également disponible chez les revendeurs et dans les boutiques Apple. Comptez environ 634 francs pour un appareil avec 256 Go et 8 Go de mémoire vive. La version 512 Go et 8 Go de mémoire vive revient, quant à elle, à 725 francs.

Mémoire limitée et couleurs moins vives

Pour atteindre ces tarifs, «Apple a toutefois dû multiplier les compromis», explique le média Les Numériques.

Premièrement, le Magic Keyboard ne possède pas de rétroéclairage, une première sur un MacBook depuis plus d'une décennie, ce qui rendra son utilisation dans la pénombre plus compliquée.

Deuxièmement, la mémoire unifiée de 8 Go, qui sera limitante pour les personnes qui souhaitent conserver l'ordinateur plusieurs années avec des applications qui prennent de plus en plus de place.

Ensuite, les deux ports USB-C ne se valent pas. En effet, le port de droite est bridé à l'USB 2 (480 Mbit/s), un débit qui le limitera «à la simple recharge ou au branchement de périphériques lents comme une souris», poursuit le média.

Pour terminer, si l'écran de 13 pouces est lumineux – la luminosité de 500 nits garantit la lisibilité de tous les contenus, même à l'extérieur –, il n'aura pas les standards professionnels utilisés pour les autres gammes. Le public ne remarquera sûrement rien, mais les passionnés de photos ou de vidéo se rendront compte que certaines couleurs sont moins profondes, conclut Les Numériques. Et de recommander une meilleure alternative: le MacBook Air M2. (ag)