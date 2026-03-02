brouillard
Divertissement
Cute news

Une dose de pur bonheur animal pour oublier le reste de l'actualité

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
02.03.2026, 05:3402.03.2026, 05:34
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Aujourd'hui, nous parlons d'un animal absolument adorable: l'axolotl. J'espère pouvoir vous apprendre quelques petites choses sur cet animal fascinant que vous ignoriez jusqu'à présent.

Cute journée, tout le monde!

cute news tier schaf https://www.reddit.com/r/sheep/comments/1rb6au5/potato_has_arrived_first_one_of_the_season/
Image: reddit

Il va pousser quand la chaleur reviendra...

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1ra1k78/im_waiting_to_bloom/
Image: reddit

Attrape l'échelle!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit
Le hérisson aura sa propre pièce de monnaie suisse

Quand, après l'hiver, vous n'avez plus besoin de porter un gros manteau:

cute news tier schafe https://www.reddit.com/r/sheep/comments/1re6jys/before_after_shearing/
Image: reddit

Quand vous allez dans la cuisine pour grignoter pour la cinquième fois, en espérant que personne ne vous voie.

cute news tier hyrax https://www.reddit.com/r/hyrax/comments/1rbhe4l/his_anonymity_is_preserved/
Image: reddit

La langue de la semaine:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/welshterrier/comments/1rax5j7/snow/
Image: reddit

Une façon parfaitement normale de boire un verre dans le monde félin:

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Nous aussi on veut pouvoir se gratter le dos comme cela:

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Parce qu'une seule ne suffit pas.

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/daily-gracie-day-17-2026-02-24-vAlqxev#/t/aww
Image: imgur
Ces 5 races de chiens présentent de graves problèmes

Ce qui se passera quand le week-end arrivera... Patientez encore, les amis!

cute news tier kuh https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199772340/
Image: pinterest

Vous pourrez à nouveau faire des cabrioles.

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1337074889729974/
Image: pinterest

Avez-vous bien mangé cinq fruits et légumes, aujourd'hui?

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957205448219/
Image: pinterest

Comment ces animaux parviennent-ils à survivre à l'état sauvage?

cute news tier https://ch.pinterest.com/pin/68749795556/
Image: pinterest

Nous connaissons tous ces drôles de petites créatures. Voici quelques faits sur les axolotls que vous ignoriez probablement.

Axolotl, Young Mexican axolotl in the aquarium full of stones.
Image: imago images

Les axolotls restent au stade larvaire toute leur vie, ils restent donc jeunes éternellement.

Axolotl / Mexican salamander (Ambystoma mexicanum), white or leucistic form, critically endangered in the wild, captive, native to Mexico PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1421152 JohnxCancalosi Axolot ...
Image: imago stock&people

Ils peuvent régénérer des parties de leur corps (jambes, moelle épinière, cœur et cerveau) sans laisser de cicatrices.

axolotl
Image: imago images

Les scientifiques pensent que cela est dû au fait que les animaux en captivité s'arrachent souvent des parties du corps les uns des autres.

Axolotl / Mexican salamander (Ambystoma mexicanum), white or leucistic form, critically endangered in the wild, captive, native to Mexico PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1421154 JohnxCancalosi Axolot ...
Image: imago stock&people

Ces animaux sont originaires du Mexique – ils vivent dans des réseaux de grottes construits il y a des milliers d'années.

axolotl
Image: imago images

Voici à quoi ressemblent les axolotls dans leur milieu naturel. Ils ne sont pas roses avec des branchies rouges.

Axolotl / Mexican salamander (Ambystoma mexicanum), melanistic form, critically endangered in the wild, captive, native to Mexico PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1421155 JohnxCancalosi Axolotl MEXICA ...
Image: imago stock&people

Tous les axolotls roses descendent d'un mâle blanc qui a été amené à Paris en 1864 et utilisé pour la reproduction.

A closeup of a Axolotl walking on sand., A closeup of a Axolotl walking on sand. Vancouver Aquarium BC Canada
Image: imago images

C'est mignon, n'est-ce pas?

Bildnummer: 55954022 Datum: 15.08.2008 Copyright: imago/blickwinkel mexikanischer axolotl (ambystoma mexicanum), ei mit durchscheinender larve mit äusseren kiemen axolotl (ambystoma mexicanum), egg wi ...
Image: imago images

Pour trouver une femelle, les mâles exécutent une sorte de danse.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Les axolotls sont pratiquement aveugles.

Pink axolotl also known as walking fish, Endangered axolotl, latin name ambystoma mexicanum, in an aquarium
Image: imago images

Ils sont également presque dépourvus de dents. Ils se nourrissent en aspirant leurs proies.

Axolotl (Ambystoma mexicanum), Axolotl (Ambystoma mexicanum) in aquarium
Image: imago images

D'ailleurs, il existe aussi des axolotls bleuâtres.

AXOLOTL ambystoma mexicanum, ALBINO, NEOTENIC LARVAL FORM, AXOLOTL ambystoma mexicanum, ALBINO, NEOTENIC LARVAL FORM
Image: imago images

Ces animaux tirent leur nom de Xolotl, dieu aztèque de la foudre, censé guider les morts. Selon un mythe, Xolotl parvint à échapper à ses ennemis en se transformant en cette créature aquatique.

GIF animéJouer au GIF
Image: giphy

C'est tout pour aujourd'hui. CiaooOOOOOoooo!!!

GIF animéJouer au GIF
Image: giphy
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!!
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
1 / 16
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
source: universal images group editorial / bsip
Pokémon fête son 30e anniversaire
Video: watson
