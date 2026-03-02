Cute news

Une dose de pur bonheur animal pour oublier le reste de l'actualité

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Corina Mühle Suivez-moi

Cute News, everybody!

Aujourd'hui, nous parlons d'un animal absolument adorable: l'axolotl. J'espère pouvoir vous apprendre quelques petites choses sur cet animal fascinant que vous ignoriez jusqu'à présent.

Cute journée, tout le monde!

Il va pousser quand la chaleur reviendra...

Attrape l'échelle!

Quand, après l'hiver, vous n'avez plus besoin de porter un gros manteau:

Quand vous allez dans la cuisine pour grignoter pour la cinquième fois, en espérant que personne ne vous voie.

La langue de la semaine:

Une façon parfaitement normale de boire un verre dans le monde félin:

Nous aussi on veut pouvoir se gratter le dos comme cela:

Parce qu'une seule ne suffit pas.

Ce qui se passera quand le week-end arrivera... Patientez encore, les amis!

Vous pourrez à nouveau faire des cabrioles.

Avez-vous bien mangé cinq fruits et légumes, aujourd'hui?

Comment ces animaux parviennent-ils à survivre à l'état sauvage?

Nous connaissons tous ces drôles de petites créatures. Voici quelques faits sur les axolotls que vous ignoriez probablement.

Image: imago images

Les axolotls restent au stade larvaire toute leur vie, ils restent donc jeunes éternellement.

Image: imago stock&people

Ils peuvent régénérer des parties de leur corps (jambes, moelle épinière, cœur et cerveau) sans laisser de cicatrices.

Image: imago images

Les scientifiques pensent que cela est dû au fait que les animaux en captivité s'arrachent souvent des parties du corps les uns des autres.

Image: imago stock&people

Ces animaux sont originaires du Mexique – ils vivent dans des réseaux de grottes construits il y a des milliers d'années.

Image: imago images

Voici à quoi ressemblent les axolotls dans leur milieu naturel. Ils ne sont pas roses avec des branchies rouges.

Image: imago stock&people

Tous les axolotls roses descendent d'un mâle blanc qui a été amené à Paris en 1864 et utilisé pour la reproduction.

Image: imago images

C'est mignon, n'est-ce pas?

Image: imago images

Pour trouver une femelle, les mâles exécutent une sorte de danse.

Les axolotls sont pratiquement aveugles.

Image: imago images

Ils sont également presque dépourvus de dents. Ils se nourrissent en aspirant leurs proies.

Image: imago images

D'ailleurs, il existe aussi des axolotls bleuâtres.

Image: imago images

Ces animaux tirent leur nom de Xolotl, dieu aztèque de la foudre, censé guider les morts. Selon un mythe, Xolotl parvint à échapper à ses ennemis en se transformant en cette créature aquatique.

C'est tout pour aujourd'hui. CiaooOOOOOoooo!!!