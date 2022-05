Top 7 des caprices de milliardaires, coucou les problèmes de riches

Pendant que le commun des mortels hésite entre manger et mettre de l'essence dans la voiture, les riches claquent leurs thunes n'importe comment. Un top garanti sans Elon Musk parce qu'il nous fatigue, hein.

Une chapelle russe à Antibes

L'histoire se déroule en 2005. Andrei Melnichenko, un multimilliardaire russe, veut épouser Aleksandra Kotovic, sa mannequin de copine en France, mais dans une chapelle moscovite. Et hop! L'édifice est démonté et remonté dans une villa du Cap d'Antibes. Facile. Le type n'était pas à quelques roubles près, puisqu'il s'est aussi payé Whitney Houston, Christina Aguilera et Julio Iglesias. Une petite sauterie à laquelle était invité un certain Vladimir Poutine...

La cerise sur le gâteau sur le palais sur l'immeuble

Le type s'appelle Vijay Mallya et, selon Forbes, il pèse un milliard de dollars. Selon Wikipédia, il pèse 77 kilos, mais ne nous éloignons pas du sujet: son caprice architectural. L'homme d'affaires indien a fait construire un palais, non pas sur un terrain normal, comme vous et moi (c'est une façon de parler, vous et moi ne construirons jamais de palais), mais au sommet d'un immeuble. De son immeuble. Enfin, de l'un de ses immeubles.

Des pingouins d'anniversaire

Lui, on ne sait pas s'il est milliardaire ou «seulement» millionnaire. Toujours est-il que ce banquier britannique a tapé un caprice digne d'une princesse: pour son anniversaire, il voulait 30 pingouins. Et ce n'est pas une manière de parler de 30 types en smoking, non, le type voulait vraiment 30 oiseaux un peu manchots (...). Une conciergerie de luxe s'est chargée de trouver les 30 volatiles dans un vivarium de la capitale et de faire les démarches auprès des services vétérinaires. Une idée un peu étrange, mais qui n'a finalement coûté «que» 17 000 euros.

Un mariage sans éléphants

C'est dans la ville de Cannes que l'union de Kunal Grover et Ria Dubash est célébrée en grandes pompes en octobre 2013. Et rien n'est trop beau pour les deux familles venues d'Inde: les 604 chambres et 91 suites du Marriott et du Carlton sont réservées pour trois jours de fête sur la Croisette, dont une partie a été fermée au public. Seul hic: la mairie a eu l'outrecuidance de refuser la venue d'éléphants sur son sol. Tristesse. Espérons que la fiesta était quand même réussie, puisqu'elle a coûté la modique somme de 35 millions d'euros.

Une riche idée éphémère

Parce qu'une île privée toute simple, c'est pour les pauvres, voici l'île privée avec votre nom gravé dessus! C'est un type de la famille royale d'Abu Dhabi, le cheikh Hamad Bin Hamdan Al Ahyan, qui a fait creuser cette sorte de canal, entre 2005 et 2010, et dont les lettres mesuraient un kilomètre chacune. On raconte ça au passé puisqu'en 2012, sans explication, le nom n'était plus visible du ciel. Il semblerait qu'un membre de la famille royale lui ait dit d'arrêter de faire joujou, car Abu Dhabi essaie de se positionner comme une capitale culturelle...

Champagne shower

Qu'y a-t-il de plus fun que de faire un concours de qui arrive à ouvrir le plus de bouteilles de champ'? Rien. C'est donc à ce charmant jeu que se sont prêtés deux milliardaires malaisien et pakistanais. Très original, c'était lors d'une soirée à Saint-Trop', et il y en a un qui a très largement «gagné», c'est-à-dire qu'il a perdu l'équivalent de 900 000 euros en bouteilles ouvertes pour rien. L'autre n'a réussi à en ouvrir qu'à hauteur de 300 000. Le nul.

Le train, c'est pour les pauvres

Personne n'aime vraiment prendre le train, c'est rempli de gens qui puent et qui mangent des trucs qui puent encore plus, genre des plats de mac'n'cheese industriels dans des barquettes en plastique bourrés de conservateurs et de nitrate de je sais pas quoi. Mais il y a un milliardaire russe, à Beaulieu-sur-Mer, à côté de Nice, qui déteste tellement le train qu'il a carrément fait dévier les voies de chemin de fer pour que le promène-pauvres ne passe pas trop près de chez lui. Un caprice à 100 millions, accepté par la mairie.

