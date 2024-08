C'est quoi cette pierre miracle contre les rides que les stars utilisent?

La pierre Gua Sha agirait contre le vieillissement de la peau. Une doctoresse en médecine esthétique explique ses bienfaits, mais aussi ses limites.

Ann-Kathrin Landzettel / t-online

Plus de «Divertissement»

Un article de

Rides du lion, pattes d'oie, double menton: la pierre Gua sha est censée aider à lutter contre tous ces signes de l'âge. Et des stars comme le top model Kendall Jenner, la chanteuse Olivia Rodrigo, l'actrice Nina Dobrev ou encore la chanteuse Lizzo n'hésitent pas à la dégainer pour vanter ses mérites.

Mais en vrai, est-ce que ça fonctionne vraiment? Peut-on effacer les rides avec cette pierre? t-online a posé la question à une doctoresse spécialisé en médecine esthétique.

Le Gua Sha, c'est quoi?

Le Gua Sha est une pierre de massage en jade ou en quartz. Cette tendance anti-âge est arrivée d'Asie en Europe. A l'origine, c'est une forme traditionnelle chinoise de massage corporel. Pour beaucoup, la pierre Gua Sha fait désormais partie de la routine beauté. Elle est censée aider à lutter contre les rides, stimuler la formation de collagène de la peau, favoriser la circulation sanguine et lutter contre les gonflements. Rien que ça!

Elle est surtout utilisée sur le visage, mais s'applique également au niveau du cou et du décolleté. Grâce à sa taille en forme de cœur ou de vague, la pierre Gua Sha, de la taille d'une paume de main, est censée bien s'adapter aux formes du visage et du corps pendant le massage afin que la peau puisse être frottée en douceur et se détendre.

L'avis de l'experte

La doctoresse Sema Seker dirige un cabinet de médecine esthétique en Allemagne. Outre la réduction des rides et le rajeunissement du visage, cette experte de la peau est spécialisée dans le traitement des problèmes de peau et de vaisseaux sanguins ainsi que dans le remodelage du corps et la réduction de la graisse.

«Le massage doux du visage avec une pierre Gua Sha peut stimuler la circulation sanguine de la peau. Elle paraît ensuite plus rose et plus fraîche. L'augmentation de la circulation sanguine rembourre les ridules par le bas et fait paraître le visage plus jeune à court terme»

Si la pierre est utilisée avec une huile de soin ou un soin hydratant, les ridules dues à la peau sèche peuvent également être combattues. Le massage du visage favorise également le relâchement des muscles faciaux, ce qui peut avoir un effet positif sur l'aspect de la peau. Les traits du visage semblent souvent plus doux. De même, le moment de bien-être et le temps que l'on prend pour le traitement procurent détente et sensation de bien-être.

«Lorsque nous sommes détendus, nous avons un tout autre rayonnement que lorsque nous sommes stressés. Cet éclat vient de l'intérieur et nous fait paraître plus jeunes»

Précautions à prendre

Si l'on souhaite utiliser la pierre Gua Sha pour un traitement du visage, il faut éviter le contour délicat des yeux et ne faire glisser la pierre sur la peau qu'en exerçant une légère pression afin d'éviter les irritations. Il est préférable d'aller du centre du visage vers l'extérieur. L'experte recommande également de compléter l'application par un soin de la peau adapté à son type de peau. La pierre glisse alors mieux et les irritations sont prévenues. Il est également conseillé d'utiliser un soin pour la peau au niveau du cou et du décolleté.

Les limites de la pierre Gua Sha

Selon l'experte, les massages faciaux – avec ou sans pierre Gua Sha – sont un bon moyen de soutenir une apparence plus fraîche et plus éveillée. La peau paraît ensuite plus rose, plus ferme et moins terne. Un soin du visage complémentaire favorise l'hydratation de la peau et est un bon outil contre les ridules de déshydratation et autres petits plis.

En revanche, pour les rides de vieillesse plus profondes, la pierre Gua Sha atteint ses limites.

«Un massage du visage peut aider à retrouver une apparence fraîche. Il ne peut pas faire disparaître les rides. C'est un processus de vieillissement naturel de la peau qui ne peut pas être inversé par des massages»

«Seules les personnes qui prennent soin de leur peau pendant des années – et cela inclut un mode de vie sain – peuvent ralentir le processus de vieillissement de manière conditionnelle. Et même dans ce cas, des facteurs génétiques entrent en jeu»

Que peut-on faire pour ralentir le vieillissement de la peau?

Avec l'âge, la teneur en eau de la peau diminue, le tissu conjonctif se relâche et la formation de collagène s'affaiblit. La peau perd de son élasticité et des rides apparaissent. L'importance des rides dépend non seulement de facteurs non influençables comme la prédisposition héréditaire, mais aussi d'influences extérieures évitables. «Les rayons UV, la chaleur et le froid, les substances nocives telles que la nicotine et l'alcool, ainsi qu'une alimentation malsaine et riche en sucre sont particulièrement néfastes pour la peau», explique la médecin. «De plus, la peau de notre visage est fortement sollicitée par nos mimiques».

7 conseils pour avoir une peau jeune plus longtemps

Pour favoriser une peau jeune, Sema Seker a quelques conseils et en vrai, vous les connaissez déjà:

Dès le plus jeune âge, utilisez systématiquement une protection contre les UV pour le visage, le cou et le décolleté. Non seulement pour vous protéger contre les rides, mais aussi contre le cancer de la peau.

Renoncez à fumer. Les substances toxiques contenues dans la fumée du tabac favorisent les processus inflammatoires et font vieillir la peau plus rapidement. Fumer détériore également la circulation sanguine et donc l'approvisionnement de la peau en oxygène et en substances nutritives.

Ne consommez de l'alcool qu'avec modération. L'alcool accélère le vieillissement de la peau ainsi que la formation de veines rouges voyantes dans la peau.

Dormez suffisamment. D'importants processus de régénération et de guérison ont lieu pendant le sommeil. La peau en profite également.

Veillez à une alimentation saine afin de fournir à votre peau les nutriments dont elle a besoin.

Réduisez le sucre. Le sucre a un effet néfaste sur les fibres de collagène de la peau.

Buvez suffisamment d'eau pour hydrater votre peau.

Comment traiter les rides profondes

Si des rides profondes apparaissent sur le visage ou le décolleté, il n'y a pas de miracle. Les crèmes et les massages ne peuvent plus faire grand-chose.

«Un traitement de médecine esthétique est une possibilité. Le Botox, par exemple, détend les muscles du visage et lisse ainsi les rides»

La doctoresse cite également l'acide hyaluronique. Ce gel est injecté sous la peau et repulpe les rides. La thérapie au laser permet également d'obtenir de bons résultats. Bref, quand une star dira dans une prochaine interview que si elle ne vieillit pas, c'est grâce au jus de citron le matin et au pilates, vous saurez dorénavant qu'elle ne dit pas toute la vérité.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

14 films qui auraient été très différents dans les années 50 1 / 21 14 films qui auraient été très différents dans les années 50 Star Wars source: facebook/abandoned films