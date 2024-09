Il y a à boire et à manger sur TikTok en termes de tendances beauté. capture d'écran tiktok

Cette astuce bizarre éradiquerait les boutons, mais qu'en est-il vraiment?

Les beauty addicts ont une nouvelle offensive pour gagner la guerre des boutons. Une méthode naturelle et peu coûteuse, mais qui ne sent pas la rose.

Plus de «Divertissement»

Actuellement, les influenceuses beauté et autres beauty addicts sur TikTok ont une technique pour soigner les imperfections du visage. Elles frottent sur leur peau de l'ail. Pas de l'ail en chemise ni de l'ail mariné, mais de l'ail frais épluché. D'après elles, les boutons seraient moins enflés et la peau plus nette.

Ail! Ail! Ail! encore une tendance débile, allez-vous nous dire. Peut-être. Néanmoins, elle a le mérite d'exister et on ne peut s'empêcher de se demander: «Et si ça marchait?»

L'ail est un antioxydant puissant. Il a de nombreuses vertus comme le fait de baisser la tension artérielle et de réduire les risques cardiaques. Oui, si on le mange, mais qu'en est-il de s'en tartiner une ou deux gousses sur la face? Le magazine Vogue a posé la question à Ketaki Bhate, un dermatologue à Londres:

«Cela pourrait provoquer des irritations, voire des brûlures chimiques qui pourraient laisser des marques post-inflammatoires»

Pourtant, quand on regarde les vidéos avant-après de jeunes filles qui semblent avoir trouvé la méthode miracle, même avec toute la bienveillance du monde, on ne peut s'empêcher de s'interroger. De plus, l'application d'ail cru écrasé est connue pour soigner des problèmes cutanés comme des verrues ou des piqures d'insectes, une méthode de grand-mère dont TikTok s'est probablement inspiré. Mais une autre dermatologue, Shereene Idriss, interrogée par le magazine, est catégorique:

«L'application topique d'ail sur la peau ne peut pas faire disparaître l'acné»

Vous préférez les légumes? Par ici:

Car ce que l'on voit souvent sur TikTok, ce sont des femmes, la vingtaine, sujettes non pas à un ou deux boutons isolés, mais bien à de l'acné hormonale. Et pour soigner ce type de problème, la dermatologue a une méthode radicale: «ça nécessite le plus souvent des médicaments sur ordonnance.»

Une autre catégorie de tiktokeuses ne fait pas que se badigeonner de ce bulbe, elles entreprennent des cures en avalant tous les jours une gousse crue. Elles ne la mâchent, elles la gobent. Un détail que relève la dermatologue qui se fait surnommer Dr. Dray sur TikTok, connue pour répondre aux trends du réseau social. Et pour elle, même si cette pratique est relativement sûre, il vaut mieux écraser l'ail avant de l'avaler, car c'est ainsi qu'on libère l'allicine, composé aux propriétés anti-bactérienne et anti-fongique, ce qui donne ce goût piquant qu'on retrouve dans les oignons nouveaux ou encore dans les poireaux.

Et si vous avez un ou deux boutons disgracieux de temps en temps, vous connaissez la solution: pas d'alcool, pas de charcuterie, boire beaucoup d'eau et manger sainement.

Une autre tendance beauté bizarre? Par ici:

Et lui, il s'applique de l'ail pour soigner cette vilaine peau?

Vidéo: watson