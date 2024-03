A gauche, la version qui marche, à droite, la version qui ne marche pas. tiktok

Se maquiller avec un brocoli, c'est désormais tendance

La génération Z, pleine de ressources, a trouvé une nouvelle façon de se faire de fausses taches de rousseur. Plutôt que d'utiliser un pinceau fin, les beauty addicts s'arment d'un chou.

Après le «fruit make-up» qui consiste à utiliser des fruits rouges à la place du blush ou une banane à la place de l'eyeliner (les gens ont vraiment trop de temps), place au «brocoli freckles». Autrement dit, l'utilisation d'un chou pour se faire de fausses taches de rousseur. Eh oui, on n'arrête pas le progrès.

Plutôt que d'utiliser un pinceau fin, on badigeonne un brocoli de bronzer et on tapote le chou sur ses joues. Le but: un résultat plus naturel (et plus likable sur les réseaux sociaux). D'après les nombreuses vidéos postées sur Instagram et TikTok, le résultat est surprenant (c'est toujours comme ça au début). L'une des précurseures de ce beauty hack s'appelle Cajsa Wessberg. Elle est Suédoise et mannequin (ça aide pour faire des vues) et sa vidéo a été regardée plus de 46,2 millions de fois.

Mais on n'est pas tous mannequins, on n'a pas tous la même peau et on n'a pas tous le même brocoli. La preuve avec le crash test de l'influenceuse Kristy Sarah qui a essayé l'astuce devant son mari médusé qui lui balance un mérité:

«Je vais appeler la police»

Le résultat est moyennement convaincant, mais il est néanmoins drôle:

Même Fenty Beauty, la marque de make-up de Rihanna, a partagé l'astuce sur son compte Instagram, c'est dire comme l'affaire est prise au sérieux.

Sur les sites féminins spécialisés comme Harper's Bazaar, on ose carrément s'aventurer à dire que le brocoli va devenir «l'un des must have de votre vanity». Et c'est pas de l'humour si jamais. Alors oubliez Sephora, direction le marché ou le supermarché et hop! Trois kilos de brocoli, bio ou pas, Harper's Bazaar et les tiktokeuses ne le précisent pas.

Mais si vous voulez tester cette astuce, ne soyez pas surpris d'avoir des morceaux de chou collés à la face. C'est en tout cas l'expérience d'une rédactrice du site français Noovo Moi: «Le seul petit bémol: quelques petits morceaux de brocolis sont restés collés à mon visage, ce qui a un peu teinté mon expérience avec ce hack.»

L'histoire ne nous dit pas ce que les influenceuses font de leur brocoli une fois barbouillé de make-up. On doute qu'elles le mangent. Alors OK, c'est un peu du gaspillage alimentaire (surtout si on fait ça tous les jours), mais Hey! What did you expect?