Rest in Peach, petit ange parti trop tôt... Image: watson / dr

Lipton annonce la «mort» de son thé froid pêche

Dans une annonce aussi dramatique qu’inattendue, Lipton Ice Tea a officialisé sur les réseaux sociaux la fin de son iconique thé froid pêche avec un message funèbre: «Rest in Peach». Entre chagrin collectif, soupçons de coup marketing et panique dans les rayons, les fans sont en deuil.

Plus de «Divertissement»

Si vous êtes normalement constitué(e), rien qu'à la lecture de ce titre, une part de vous-même s'en est allée. Car selon un récent avis mortuaire partagé sur les réseaux sociaux, un goût culte s’éteint.

C'est un pan entier de l’histoire des courses d'école, des après-midis caniculaires et des gorgées rafraîchissantes qui bascule dans l’au-delà des boissons disparues. Lipton Ice Tea a annoncé la fin de son emblématique saveur pêche. Send help.

Pour sceller cette triste tragédie, la marque a publié un message dramatique à la hauteur du deuil que ressentent les personnes team pêche, soit les personnes qui ont du goût (les gens qui boivent du thé froid citron, vous êtes des malades, du genre de ceux qui mettent le lait avant les céréales; on vous voit).

«Rest in Peach» Lipton Ice Tea sur les réseaux sociaux

Oui, c'est officiel: Lipton a tué son thé froid pêche. Un assassinat monstrueux.

Le deuil des amateurs du goût pêche

Depuis quelques heures, les aficionados de cette caresse sucrée au fond de l'œsophage sont en état de choc. Les réseaux sociaux bruissent de messages de désespoir, entre révolte et résignation.

«C’est une blague?», s’insurgent certains. «Pourquoi nous faire ça?», pleurent d’autres. «J’ai grandi avec ce thé froid, je me sens trahi», confesse un internaute au bord du précipice, auquel les personnes normalement constituées (la team citron, vraiment, cassez-vous) n'ont aucun mal à s'identifier.

Il faut dire que Lipton a su appuyer là où ça fait mal. Comme si la perte n’était pas suffisante, la marque a glissé une phrase lourde de sous-entendus: «Maybe one day peach will make a legendary comeback» (En français: «peut-être qu'un jour la pêche fera un retour légendaire»).

Qu’est-ce que cela signifie? Lipton joue-t-il avec nos émotions, nos sentiments, notre santé mentale? Est-ce un adieu définitif ou un simple au revoir? Le thé froid pêche reviendra-t-il sous une forme nouvelle, tel un phénix glycémique?

Un enterrement... ou un coup marketing?

Car la question se pose chez les amateurs du goût pêche dans le déni: est-ce une vraie tragédie ou un énorme coup marketing? Ces dernières années, on a vu plusieurs marques enterrer des produits cultes… pour mieux les ressusciter dans un élan triomphal. On se souvient du retour du Coca-Cola Vanille, après une disparition jugée insupportable par les puristes au fin palais (meilleur goût Coca, je veux rien savoir).

Ou plus récemment, le décès de la chouette de Duolingo, qui continue pourtant, depuis le paradis des oiseaux de malheur, de nous faire culpabiliser quand on est à ça de rompre un streak de 159 jours d'espagnol et de suédois (puisqu'on en parle, je viens juste de faire ma leçon du jour afin que cette connasse de chouette me laisse tranquille).

Bref, dans le merveilleux monde du marketing, la technique est bien rodée: on supprime un produit que les gens normalement constitués aiment (team Coca Vanille <3), on laisse monter l’indignation, puis on le relance en grande pompe. Et si Lipton était en train de nous jouer exactement ce tour-là?

Et vous, team thé froid pêche ou citron? Pêêêêêêche parce que je suis une bonne personne! Citrooooon parce que je n'ai pas d'âme, hehehehe! Voter

En attendant que la vérité éclate, les orphelins du thé froid pêche de Lipton vont devoir trouver un substitut. Thé citron? Eeerrrkkk. Eau aromatisée? Pitié. A la rigueur, thé pêche de la Migros, mais pour le coup, chez le géant orange, c'est bel et bien celui au citron qui est meilleur (les gens sans âme, on vous laisse ça).

La seule solution serait peut-être de stocker frénétiquement les dernières bouteilles encore disponibles en supermarché. Une pénurie se profile-t-elle? Les rayons seront-ils vidés en quelques heures, comme ce fut le cas avec les pâtes et le PQ pendant le covid? Des bouteilles de Lipton pêche vont-elles s’échanger à prix d’or sur le dark web?

En attendant, on croise fort les doigts pour qu'il ne s'agisse bel et bien que d'un coup marketing. Pitié, Lipton, rendez-nous le thé froid pêche.