Voici les 19 films en lice pour remporter la Palme d'Or

De la réapparition de Francis Ford Coppola après 45 ans à l'entrée en lice de Gilles Lellouche: tous les films en compétition au Festival de Cannes.

Du retour de Francis Ford Coppola, 45 ans après sa deuxième Palme d'or, à l'entrée en compétition du Français Gilles Lellouche en passant par un film sur Trump: voici les 19 films en lice pour la Palme d'Or au 77e Festival de Cannes (14-25 mai):

The Apprentice d'Ali Abbasi

Après Border et Les nuits de Mashhad, le réalisateur danois d'origine iranienne se penche sur les jeunes années de Donald Trump, bâtissant un empire immobilier dans les années 70-80.

Motel Destino de Karim Aïnouz

A l'affiche avec «Le jeu de la reine», en compétition l'an dernier à Cannes, le Brésilien est parti dans le Nordeste pour tourner une «comédie sexuelle» centrée sur le désir.

Bird d'Andrea Arnold

Double actualité pour la cinéaste britannique. Réputée pour dynamiter les films sociaux, elle recevra le Carrosse d'or, sacrant chaque année à Cannes un réalisateur/réalisatrice faisant preuve d'audace et d'innovation. Et Andrea Arnold présentera son nouvel opus porté par le duo Barry Keoghan et Franz Rogowski.

Emilia Perez de Jacques Audiard

Palme d'or en 2015, le Français revient avec un film au croisement du polar et de la comédie musicale sur fond de narcotrafic au Mexique, avec un casting cinq étoiles porté par Selena Gomez et Zoe Saldaña.

Anora de Sean Baker:

Figure du cinéma indépendant, le réalisateur américain de The Florida Project suit le parcours d'une travailleuse du sexe entre New York et Las Vegas.

Megalopolis de Francis Ford Coppola

Les épithètes manquent pour ce film, peut-être le plus attendu de la compétition, au budget de 100 millions de dollars, autour de la destruction et reconstruction d'une mégalopole. Avec Adam Driver.

Les linceuls de David Cronenberg

Le roi du gore viscéral imagine un système permettant aux vivants de se connecter à leurs disparus dans un film sur la perte des êtres chers, avec Vincent Cassel et Diane Kruger.

The substance de Coralie Fargeat

La Française qui avait réalisé le bien nommé Revenge en 2018 orchestre le retour au premier plan de Demi Moore pour un film gore assumé, avec beaucoup de sang sur l'écran, nous promet-on.

Grand tour de Miguel Gomes

Le Portugais, réalisateur de Tabou en 2012, imagine un fonctionnaire britannique installé en Birmanie en 1917, délaissant sa fiancée pour partir faire un «grand tour» de l'Asie.

Marcello Mio de Christophe Honoré

Marcello Mastroianni (disparu en 1996, dont on fête le 100e anniversaire de la naissance cette année) évoqué à travers sa fille Chiara, aux côtés de sa mère Catherine Deneuve et de ses proches, Benjamin Biolay et Melvil Poupaud.

Caught by the tides de Jia Zhang-Ke

Le maître chinois livre une épopée filmique inédite qui traverse tous ses films et 25 ans d'histoire d'un pays en pleine mutation, avec sa muse et épouse à la ville, Zhao Tao.

All we imagine as light de Payal Kapadia

La réalisatrice filme les désirs de deux femmes en Inde, dont une infirmière de Bombay empêtrée dans un mariage arrangé.

Kind of Kindness de Yórgos Lanthimos:

Le réalisateur grec retrouve son actrice fétiche Emma Stone, auréolée d'un deuxième Oscar pour «Pauvres créatures». Elle incarne une femme revenant pas tout à fait la même d'une disparition en mer.

L'amour ouf de Gilles Lellouche

Après le succès du «Grand bain», présenté hors compétition, l'acteur français conte l'épopée amoureuse d'un couple insubmersible qui se rencontre au lycée, incarné par François Civil et Adèle Exarchopoulos.

Diamant Brut d'Agathe Riedinger

Premier film de la Française, sur les rêves et utopies d'une adolescente sous le soleil poussiéreux de Fréjus (sud de la France), perdue dans les méandres des réseaux sociaux.

Oh Canada de Paul Schrader

Uma Thurman et Richard Gere au cœur d'un film adapté d'un livre de Russell Banks. Un célèbre documentariste canadien, condamné par la maladie, accorde une ultime interview à l'un de ses anciens élèves, pour dire enfin toute la vérité sur ce qu'a été sa vie. Une confession filmée sous les yeux de sa dernière épouse...

Limonov, la ballade d'Eddie de Kirill Serebrennikov

Après La femme de Tchaïkovski, le cinéaste russe en exil s'intéresse à l'écrivain et dissident politique russe Edouard Limonov, incarné par Ben Whishaw dans une adaptation du roman d'Emmanuel Carrère.

Parthenope de Paolo Sorrentino

Le réalisateur de La Grande Belleza filme les amours impossibles d'une jeune femme, avec, comme décor, Naples, «ville qui ensorcèle, enchante, hurle, rit et peut nous faire mal» selon le synopsis.

The girl with the Needle de Magnus Von Horn

Un film d'époque sur l'histoire de Dagmar Overbye qui a assassiné des dizaines de nourrissons à Copenhague dans les années 1910 et a été condamnée à la prison à vie. Par le réalisateur suédois de «Sweat» (2020).

