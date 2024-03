Voici les 10 acteurs les mieux payés en 2023 (et le premier va vous surprendre)

Le magazine Forbes a sorti son classement des 10 acteurs et actrices les mieux payés de 2023. Et la première place va vous surprendre.

Pour établir ce classement, le magazine américain Forbes s'est uniquement basé sur les revenus liés au divertissement – en tant qu'acteur, producteur ou encore réalisateur. Les chiffres correspondant à chaque acteur représentent les revenus avant impôts pour l'année civile 2023.

Denzel Washington

Avec un total de 24 millions de dollars

Tom Cruise n'est pas la seule star de cinéma sexagénaire capable de faire la première partie d'un film. Le troisième volet de la franchise Equalizer, sorti en 2023, ainsi que les trois entrées, ont franchi les 190 millions de dollars au box-office pour une seule raison: Denzel Washington.

Le solide catalogue du double lauréat des Oscars, qui remonte à près de 40 ans, produit également un flux régulier d'argent chaque année pour l'acteur de 69 ans.

Ben Affleck

Avec un total de 38 millions de dollars

Lorsqu'il n'est pas occupé à vendre des donuts et à promouvoir son nouveau boys band dans des publicités pour Dunkin', Ben Affleck est PDG de la startup Artists Equity. L'acteur de 51 ans a réalisé et joué dans Air, qui a rapporté 90 millions de dollars au box-office avant de passer sur Amazon Prime Video.

Mais pourquoi a-t-il toujours l'air triste avec autant de millions? People Cher Ben, pourquoi tu déprimes?

Jason Statham

Avec un total de 41 millions de dollars

Depuis 20 ans, l'acteur de 56 ans n'a jamais gagné autant d'argent. En 2023, il a été à l'affiche de trois grands films à gros budget: Fast X, Meg 2: The Trench et Expend4bles, Operation Fortune: Ruse de Guerre de Guy Ritchie. Et est actuellement la star du film le plus rentable de 2024, The Beekeeper.

Leonardo DiCaprio

Avec un total de 41 millions de dollars

Le lauréat des Oscars, âgé de 49 ans, a peut-être été snobé par l'Académie pour sa performance dans Killers of the Flower Moon, mais il s'en sort très bien sur le plan financier. Son rôle principal dans l'épopée de Martin Scorsese comprend un salaire important ainsi que le rachat de sa participation aux bénéfices des salles de cinéma lorsque le film sera diffusé sur AppleTV+.

Jennifer Aniston

Avec un total de 42 millions de dollars

Avec les royalties de Friends, Jennifer Aniston, connue à jamais sous le nom de Rachel Green, n'aurait plus jamais besoin d'accepter d'autres jobs. Mais l'actrice de 54 ans continue de jouer à la fois à la télévision et au cinéma et aurait notamment gagné jusqu'à 2 millions de dollars pour son rôle d'actrice et la production exécutive de chaque épisode de The Morning Show sur AppleTV+.

En outre, la star est apparue aux côtés d'Adam Sandler dans Murder Mystery 2 pour Netflix, tout en promouvant des marques comme Uber Eats dans une publicité pour le Super Bowl.

Matt Damon

Avec un total de 43 millions de dollars

Son projet, Air, réalisé par Affleck, a été vendu à Amazon avant même d'être produit, pour un montant estimé à 130 millions de dollars. En outre, l'acteur de 53 ans n'a perçu qu'un salaire de 4 millions de dollars pour son rôle secondaire dans Oppenheimer, bien en deçà de son salaire habituel, en échange d'une petite part des bénéfices substantiels du film.

Ryan Gosling

Avec un total de 43 millions de dollars

Il n'est peut-être «que» Ken, mais ce second rôle dans le plus grand film de l'année a suffi pour qu'il soit assez bon pour une nomination aux Oscars (en plus de recevoir un très bon cachet). En prime, sa ballade pour le film, I'm Just Ken a été écoutée plus de 100 millions de fois sur Spotify. Ainsi, Ryan Gosling, 43 ans, termine à la quatrième place de ce classement.

Tom Cruise

Avec un total de 45 millions de dollars

La star de l'action, âgée de 61 ans, est l'une des dernières, si ce n'est la toute dernière star de cinéma à pouvoir encore prétendre au fameux premier dollar brut, c'est-à-dire qu'il reçoit un pourcentage des recettes du box-office et d'autres revenus dès le jour de la sortie du film, avant même que le studio n'ait récupéré son argent, explique Forbes. En 2023, il a encaissé le dernier film Mission: Impossible et a continué à recevoir des revenus de streaming pour le film Top Gun: Maverick.

Margot Robbie

Avec un total de 59 millions de dollars

Le phénomène culturel qu'est Barbie a pris son envol en juillet dernier et n'a jamais vraiment ralenti, rapportant 1,45 milliard de dollars au box-office mondial et d'innombrables millions de dollars supplémentaires en licences et partenariats.

En tant que productrice du film et star, Margot Robbie a encaissé environ 12,5% de l'ensemble des bénéfices, soit, selon Forbes, plus de 60 millions de dollars. Sa société de production LuckyChap était également à l'origine du film Saltburn, qui a fait couler beaucoup d'encre l'année dernière.

Adam Sandler

Avec un total de 73 millions de dollars

Dans les trois premiers mois après sa sortie sur Netflix, la série Murder Mystery 2 a été regardée pendant un total de 173 millions d'heures à travers le monde et s'est classée dans le Top 10 dans 90 pays. La suite s'inscrit dans le cadre d'une année très chargée pour l'acteur, qui a fait plus de 40 dates de tournée d'humoristes en 2023, parallèlement à trois projets de films Netflix.

