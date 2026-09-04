Face au retour de Harry et Meghan au Royaume-Uni, Kate et William misent sur le silence. Mais cette stratégie pourrait rapidement atteindre ses limites. image: getty/watson

Kate et William ont un plan très simple face à Harry et Meghan

Si le futur roi d'Angleterre et sa femme ont pu être déconcertés par le retour surprise d'Harry et Meghan au Royaume-Uni, Kate et William n'en ont rien laissé paraître. Voici ce qui se murmure dans les couloirs feutrés de Kensington Palace et leur stratégie pour affronter le «cirque» du clan rival.

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Ce 1er août 2026, alors que la famille du prince et de la princesse de Galles s'affiche au complet et toutes dents dehors aux Commonwealth Games à Glasgow, Kate et William sont encore loin de se douter que la fin de leur été est sur le point d’être passablement chamboulée. La faute à une bombe lâchée quelques jours plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique. Le 18 août, à la stupeur générale et contre toute attente raisonnable, Harry et Meghan annonçaient leur intention de revenir vivre au Royaume-Uni.

Si les sources ne s'accordent pas sur le moment précis auquel Kate et William ont été informés du mouvement du clan rival (certains affirment qu'ils étaient au courant du projet depuis «des semaines», d'autres qu'ils l'ont découvert en même temps que Charles III, c'est-à-dire le 16 août), une chose est sûre: la surprise était totale. «Tout cela les a déstabilisés», confirmait ainsi une source dans Vanity Fair fin août.

«C'était censé être une période heureuse pour William. Catherine se porte bien et George s'apprête à entrer à Eton. Tout ça les a troublés» Une source de la journaliste

Katie Nicholl, dans Vanity Fair

Une stratégie

Aussi décontenancés soient-ils, il n'était évidemment pas question pour les futurs roi et reine d'Angleterre d'en faire la démonstration publique. Sur ce point, l'annonce de ce déménagement tombait à pic: Kate et William profitaient alors de leurs vacances d'été en famille au château de Balmoral, loin du regard scrutateur des médias et du public.



Un éloignement qui leur a à la fois permis de conserver un silence pragmatique et de discuter à l’abri des oreilles indiscrètes. Toujours selon Vanity Fair, ce séjour en Ecosse aurait été l'occasion pour les membres les plus importants de la famille royale de mener de nombreuses conversations sur le retour du prince Harry et de Meghan et son impact sur les activités de la Firme.

Charles et William se seraient également entretenus en privé à ce sujet: «Le prince William est très préoccupé par le retour des Sussex et s'interroge sur la rapidité de leur décision», indique une source du magazine. «Il est catégorique : la situation doit rester inchangée et Harry et Meghan ne participeront à aucun engagement royal.»

«Il a demandé à son père de le rassurer sur le fait qu'aucun changement ne sera apporté à la situation actuelle» Une source de Vanity Fair, au sujet de William

Alors que les Sussex ont atterri au Royaume-Uni et que le clan des Gallois a retrouvé le chemin de sa maison de Windsor pour préparer la rentrée, Kate et William ont eu largement le temps de méditer sur leur stratégie. A savoir: rester silencieux et adopter une approche prudente. «Ils observent la situation. C'est une affaire privée; ils ne ressentent pas le besoin de s'exprimer publiquement», indique un informateur du média People.

«Leur attitude est simple: rester en retrait, attendre et voir ce qui se passe» Un proche de Kate et William au journaliste royal Rob Shuter

Désormais habitués à l'imprévisibilité des Sussex, à leur tendance à susciter une énorme attention médiatique et à agir en dehors de la structure royale traditionnelle, William et Kate «jouent la carte de la patience. Ils ne vont pas les combattre, s’opposer à eux ni se laisser entraîner dans un nouveau cirque médiatique», indique encore l'ami du couple.

«William a une confiance absolue dans la capacité de Harry et Meghan à se créer leurs propres problèmes. Pourquoi s’en mêler? A chaque fois que le chaos règne autour d’eux, William et Kate paraissent plus calmes, plus forts et plus fiables», conclut l'informateur de Rob Shuter.

Kate et William (ici le 23 août, en Ecosse) semblent déterminés à ignorer le retour de Meghan et Harry aussi longtemps que possible. Getty Images Europe

Alors que leur fils aîné, George, 13 ans, est sur le point de quitter le domicile familial pour faire son entrée au prestigieux Eton College, le couple préfère se concentrer sur cette rentrée symbolique. «Que Harry et Meghan soient dans l'Oxfordshire, en Californie ou à Tombouctou, cela ne change rien», insiste un ami auprès du Daily Mail. «William et Catherine poursuivront leur engagement au service du public. Ils entendent montrer l'exemple.»

Dialogue forcé?

Reste à savoir combien de temps la stratégie de l'autruche pourra tenir. Il est certain qu'elle ne pourra pas s'éterniser des mois: les cercles royaux et caritatifs du Royaume-Uni étant étroits qu'une coupette de thé, une rencontre inopinée sur tapis rouge ou lors d'un événement caritatif sera bientôt impossible à éviter. D'autant plus que l'agenda des membres de la famille royale sera bien rempli dès la rentrée:

«L’automne sera chargé, mais cela n’a rien à voir avec le retour des Sussex. Ces engagements nécessitent des mois, voire des années de préparation; il s’agit donc d’une activité normale» Une source proche de la famille royale, au Times

Un avis que défend notamment Richard Key, spécialiste respecté de la famille royale britannique, dans une vidéo du Daily Mail: «A un moment donné, ils vont devoir dialoguer, car ils ne peuvent pas rester inactifs indéfiniment», assène-t-il.

«Je pense qu'il faudrait d'abord une réunion privée entre Harry et William, et sans doute aussi entre Catherine et Meghan, afin qu'ils puissent définir une position officielle, même si cela se résume à quelques sourires de façade en public - mais au moins montrer une volonté de réconciliation.»

«William sait que, par-dessus tout, sa responsabilité envers la monarchie et l'institution doit primer; il devra donc mettre de côté ses différends personnels» Richard Key

Un avis que ne partage toutefois guère l'un de ses collègues, l'auteur royal Richard Eden, qui a également partagé son opinion dans une chronique: «La pression exercée sur William et Catherine est injuste et injustifiée. Ils ont été traités de façon abominable par Harry et Meghan et ne devraient se sentir aucunement obligés de faire la paix avec eux.»

Le rôle de Kate

Si de nombreux observateurs royaux et amis du futur roi s'accordent sur le fait qu'une réconciliation est très difficile à envisager à ce stade, la rancune de William face aux trahisons fraternelles de ces dernières années étant toujours tenace, quelqu'un de plus raisonnable pourrait jouer un rôle clé: la princesse Kate.

Fine stratège, la princesse de Galles sait qu'une réconciliation publique sera bénéfique à long terme. Keystone

«Kate est la voix de la raison», confie une source à Rob Shuter. «Elle sait que William et Harry ne seront peut-être plus jamais aussi proches qu'avant. Mais ils peuvent rester courtois, coopérer et cesser d'alimenter les rumeurs selon lesquelles la famille royale est irrémédiablement divisée.»

«Il ne s'agit pas de pardon, mais de stratégie. Kate pense à l'institution et à l'avenir, lorsque William sera roi et elle reine» Une source de Rob Shuter

«Kate est une joueuse d'échecs. Elle n'a pas besoin qu'Harry aime William. Elle a besoin qu'il arrête de se battre contre lui», conclut l'informateur avec sagesse.

En attendant ces inévitables retrouvailles, Kate et William semblent donc avoir choisi leur meilleure arme: ne rien faire. Et laisser Harry et Meghan jouer leurs prochains coups. Mais dans le petit monde de la Couronne britannique, difficile d’imaginer que les deux couples puissent éternellement s’éviter.

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