Kate et William ont un plan très simple face à Harry et Meghan
Ce 1er août 2026, alors que la famille du prince et de la princesse de Galles s'affiche au complet et toutes dents dehors aux Commonwealth Games à Glasgow, Kate et William sont encore loin de se douter que la fin de leur été est sur le point d’être passablement chamboulée. La faute à une bombe lâchée quelques jours plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique. Le 18 août, à la stupeur générale et contre toute attente raisonnable, Harry et Meghan annonçaient leur intention de revenir vivre au Royaume-Uni.
Si les sources ne s'accordent pas sur le moment précis auquel Kate et William ont été informés du mouvement du clan rival (certains affirment qu'ils étaient au courant du projet depuis «des semaines», d'autres qu'ils l'ont découvert en même temps que Charles III, c'est-à-dire le 16 août), une chose est sûre: la surprise était totale. «Tout cela les a déstabilisés», confirmait ainsi une source dans Vanity Fair fin août.
Une stratégie
Aussi décontenancés soient-ils, il n'était évidemment pas question pour les futurs roi et reine d'Angleterre d'en faire la démonstration publique. Sur ce point, l'annonce de ce déménagement tombait à pic: Kate et William profitaient alors de leurs vacances d'été en famille au château de Balmoral, loin du regard scrutateur des médias et du public.
Un éloignement qui leur a à la fois permis de conserver un silence pragmatique et de discuter à l’abri des oreilles indiscrètes. Toujours selon Vanity Fair, ce séjour en Ecosse aurait été l'occasion pour les membres les plus importants de la famille royale de mener de nombreuses conversations sur le retour du prince Harry et de Meghan et son impact sur les activités de la Firme.
Charles et William se seraient également entretenus en privé à ce sujet: «Le prince William est très préoccupé par le retour des Sussex et s'interroge sur la rapidité de leur décision», indique une source du magazine. «Il est catégorique : la situation doit rester inchangée et Harry et Meghan ne participeront à aucun engagement royal.»
Alors que les Sussex ont atterri au Royaume-Uni et que le clan des Gallois a retrouvé le chemin de sa maison de Windsor pour préparer la rentrée, Kate et William ont eu largement le temps de méditer sur leur stratégie. A savoir: rester silencieux et adopter une approche prudente. «Ils observent la situation. C'est une affaire privée; ils ne ressentent pas le besoin de s'exprimer publiquement», indique un informateur du média People.
Désormais habitués à l'imprévisibilité des Sussex, à leur tendance à susciter une énorme attention médiatique et à agir en dehors de la structure royale traditionnelle, William et Kate «jouent la carte de la patience. Ils ne vont pas les combattre, s’opposer à eux ni se laisser entraîner dans un nouveau cirque médiatique», indique encore l'ami du couple.
«William a une confiance absolue dans la capacité de Harry et Meghan à se créer leurs propres problèmes. Pourquoi s’en mêler? A chaque fois que le chaos règne autour d’eux, William et Kate paraissent plus calmes, plus forts et plus fiables», conclut l'informateur de Rob Shuter.
Alors que leur fils aîné, George, 13 ans, est sur le point de quitter le domicile familial pour faire son entrée au prestigieux Eton College, le couple préfère se concentrer sur cette rentrée symbolique. «Que Harry et Meghan soient dans l'Oxfordshire, en Californie ou à Tombouctou, cela ne change rien», insiste un ami auprès du Daily Mail. «William et Catherine poursuivront leur engagement au service du public. Ils entendent montrer l'exemple.»
Dialogue forcé?
Reste à savoir combien de temps la stratégie de l'autruche pourra tenir. Il est certain qu'elle ne pourra pas s'éterniser des mois: les cercles royaux et caritatifs du Royaume-Uni étant étroits qu'une coupette de thé, une rencontre inopinée sur tapis rouge ou lors d'un événement caritatif sera bientôt impossible à éviter. D'autant plus que l'agenda des membres de la famille royale sera bien rempli dès la rentrée:
Un avis que défend notamment Richard Key, spécialiste respecté de la famille royale britannique, dans une vidéo du Daily Mail: «A un moment donné, ils vont devoir dialoguer, car ils ne peuvent pas rester inactifs indéfiniment», assène-t-il.
«Je pense qu'il faudrait d'abord une réunion privée entre Harry et William, et sans doute aussi entre Catherine et Meghan, afin qu'ils puissent définir une position officielle, même si cela se résume à quelques sourires de façade en public - mais au moins montrer une volonté de réconciliation.»
Un avis que ne partage toutefois guère l'un de ses collègues, l'auteur royal Richard Eden, qui a également partagé son opinion dans une chronique: «La pression exercée sur William et Catherine est injuste et injustifiée. Ils ont été traités de façon abominable par Harry et Meghan et ne devraient se sentir aucunement obligés de faire la paix avec eux.»
Le rôle de Kate
Si de nombreux observateurs royaux et amis du futur roi s'accordent sur le fait qu'une réconciliation est très difficile à envisager à ce stade, la rancune de William face aux trahisons fraternelles de ces dernières années étant toujours tenace, quelqu'un de plus raisonnable pourrait jouer un rôle clé: la princesse Kate.
«Kate est la voix de la raison», confie une source à Rob Shuter. «Elle sait que William et Harry ne seront peut-être plus jamais aussi proches qu'avant. Mais ils peuvent rester courtois, coopérer et cesser d'alimenter les rumeurs selon lesquelles la famille royale est irrémédiablement divisée.»
«Kate est une joueuse d'échecs. Elle n'a pas besoin qu'Harry aime William. Elle a besoin qu'il arrête de se battre contre lui», conclut l'informateur avec sagesse.
En attendant ces inévitables retrouvailles, Kate et William semblent donc avoir choisi leur meilleure arme: ne rien faire. Et laisser Harry et Meghan jouer leurs prochains coups. Mais dans le petit monde de la Couronne britannique, difficile d’imaginer que les deux couples puissent éternellement s’éviter.