Vogue? Non, Dogue

Si les chiens étaient des top models ou des stars en Une des magazines de mode, ça ressemblerait à ça.

On connaît Vogue, la bible de la mode. Il y a désormais Dogue (fusion des mots dog, chien en anglais, et Vogue). Cette idée, on la doit au site déjanté Sad and Useless.

Anna Wintour n'a pas validé les Unes suivantes, mais certains chiens ressemblent vraiment à des mannequins connus.

Je veux les mêmes cheveux.

Image: sad and useless

Ce trench-coat, c'est Hermès?

Meghan Markle qui fait de la confiture.

Image: sad and useless

Une édition spéciale sur les bâtons.

Le office wear est de retour!

Image: sad and useless

L'édition Halloween donne plein d'astuces pour voler de la bouffe sur la table.

Pourquoi on a l'impression de voir un vrai mannequin poser?

Image: sad and useless

La version masculine de Dogue.

Bella Hadid, c'est toi?

Ce qui est bien avec Dogue, c'est qu'il se pose toujours les questions existentielles de la vie.

Image: sad and useless

Quels sont ses secrets de beauté?

Image: sad and useless

OMG! Le look idéal pour Coachella.

Image: sad and useless

J'adwwwwore la Fwwwrance!

Image: sad and useless

Des fleurs? Pour le printemps?

Image: sad and useless

Pour avoir un poil qui glow:

Image: sad and useless

